https://uz.sputniknews.ru/20211209/eto-ne-siriya-a-karshi-v-set-popali-foto-avariynogo-obschejitiya-gde-jivut-lyudi-21716433.html
"Это не Сирия, а Карши": в Сеть попали фото аварийного общежития, где живут люди
"Это не Сирия, а Карши": в Сеть попали фото аварийного общежития, где живут люди
Ситуацию уже прокомментировали в местном хокимияте. Подробнее о скандале — в материале.
2021-12-09T09:26+0500
2021-12-09T09:26+0500
2021-12-09T09:26+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В социальных сетях распространились фотографии полуразрушенного здания с подписью: "это не Сирия или Ирак, а Карши".На кадрах видно, что помещение находится в аварийном состоянии. Однако в нем продолжают проживать люди.На ситуацию отреагировали в хокимияте Кашкадарьинской области. В администрации сообщили, что с мая 2019 года зданием общежития №2, расположенного в махалле "Шодлик", владеет предприниматель. Это более не общежитие, а частная собственность, подчеркнули в хокимияте.В здании — 120 комнат, из них 102 в прежние времена были жилыми помещениями. Сейчас в 64 комнатах незаконно проживают граждане, которые заселились самовольно.Кроме того, выяснилось, что у большинства граждан, самовольно заселившихся в бывшее общежитие, есть собственное жилье. Которое на них оформлено. Согласно информации администрации региона, здание общежития находится на стадии ремонта. Поскольку оно принадлежит частному лицу государство не имеет право проводить в нем ремонт.Однако в самом общежитии и вокруг него уже проведены работы по уборке и благоустройству.
карши
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сеть, карши, общежитие
"Это не Сирия, а Карши": в Сеть попали фото аварийного общежития, где живут люди
Ситуацию уже прокомментировали в местном хокимияте. Администрация раскрыла подробности о проживающих там людях.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В социальных сетях распространились фотографии полуразрушенного здания с подписью: "это не Сирия или Ирак, а Карши".
На кадрах видно, что помещение находится в аварийном состоянии. Однако в нем продолжают проживать люди.
На ситуацию отреагировали в хокимияте Кашкадарьинской области.
В администрации сообщили, что с мая 2019 года зданием общежития №2, расположенного в махалле "Шодлик", владеет предприниматель.
Это более не общежитие, а частная собственность, подчеркнули в хокимияте.
В здании — 120 комнат, из них 102 в прежние времена были жилыми помещениями. Сейчас в 64 комнатах незаконно проживают граждане, которые заселились самовольно.
"Несмотря на неоднократные предупреждения предпринимателя, граждане не покидали занятыми ими комнаты, в связи с чем новый владелец здания разрешил им временно там пожить", — добавили в администрации.
Кроме того, выяснилось, что у большинства граждан, самовольно заселившихся в бывшее общежитие, есть собственное жилье. Которое на них оформлено.
"Поэтому в скором времени будет изучено, кто на самом деле нуждается в жилье и будут сделаны окончательные выводы по каждому из них", — сообщили власти.
Согласно информации администрации региона, здание общежития находится на стадии ремонта. Поскольку оно принадлежит частному лицу государство не имеет право проводить в нем ремонт.
Однако в самом общежитии и вокруг него уже проведены работы по уборке и благоустройству.