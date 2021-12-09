https://uz.sputniknews.ru/20211209/eto-ne-siriya-a-karshi-v-set-popali-foto-avariynogo-obschejitiya-gde-jivut-lyudi-21716433.html

"Это не Сирия, а Карши": в Сеть попали фото аварийного общежития, где живут люди

"Это не Сирия, а Карши": в Сеть попали фото аварийного общежития, где живут люди

Ситуацию уже прокомментировали в местном хокимияте. Подробнее о скандале — в материале.

2021-12-09T09:26+0500

2021-12-09T09:26+0500

2021-12-09T09:26+0500

общество

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общежитие

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В социальных сетях распространились фотографии полуразрушенного здания с подписью: "это не Сирия или Ирак, а Карши".На кадрах видно, что помещение находится в аварийном состоянии. Однако в нем продолжают проживать люди.На ситуацию отреагировали в хокимияте Кашкадарьинской области. В администрации сообщили, что с мая 2019 года зданием общежития №2, расположенного в махалле "Шодлик", владеет предприниматель. Это более не общежитие, а частная собственность, подчеркнули в хокимияте.В здании — 120 комнат, из них 102 в прежние времена были жилыми помещениями. Сейчас в 64 комнатах незаконно проживают граждане, которые заселились самовольно.Кроме того, выяснилось, что у большинства граждан, самовольно заселившихся в бывшее общежитие, есть собственное жилье. Которое на них оформлено. Согласно информации администрации региона, здание общежития находится на стадии ремонта. Поскольку оно принадлежит частному лицу государство не имеет право проводить в нем ремонт.Однако в самом общежитии и вокруг него уже проведены работы по уборке и благоустройству.

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сеть, карши, общежитие