https://uz.sputniknews.ru/20211209/foto-chto-rayxon-i-drugie-uzbekskie-zvezdy-dumayut-o-filme-dom-guchchi-21707749.html

Фото: что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи"

Фото: что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи"

Премьера получилась резонансной. Против нее выступила семья Гуччи. Зрители разделились на два лагеря.

2021-12-09T14:10+0500

2021-12-09T14:10+0500

2021-12-09T14:10+0500

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Мир охватила новая "гуччимания" — все из-за нового художественного фильма Ридли Скотта, который не обсуждает только ленивый.Картина уже возглавила прокаты не только США, но и России и других стран СНГ. Лишь за 2-5 декабря "Дом Гуччи" собрал 210 миллионов рублей. И это не предел.Зрители разделились на два лагеря: одни пришли в восторг и заявили, что это лучший фильм уходящего года. Другие же признались, что им "Дом Гуччии" показался незавершенным и недосказанным.Звезды из Узбекистана также не остались в стороне и составили собственное мнение о голливудской киноленте. Одной из первых "Дом Гуччии" посмотрела певица Лола Юлдашева. Артистка поделилась своими впечатлениями в Instagram, ответив, что осталась очень довольна актерским составом.Актриса Асаль Шодиева поинтересовалась у Юлдашевой, узнала ли та Джареда Лето в фильме.Мнение о картине также составила певица Райхон Ганиева. Она назвала невероятной историю семьи.Узбекская звезда Шахзода также осталась под впечатлением. Хотя все же ожидала чего-то большего.Шахзода отметила, что Леди Гага и Джаред Лето играли на высоте.О чем фильмБиографическая драма "Дом Гуччи" повествует о событиях 1995 года. В фильме рассказывается о знаменитом модельере Мауирицио Гуччи, а также об отношениях дизайнера с бывшей женой Патрицией Реджани.Позднее она была осуждена на 16 лет за организацию убийства своего экс-супруга. В картине снялись все самые известные звезды Голливуда. Патрицию сыграла Леди Гага, Альдо Гуччи — Аль Пачино, Паоло Гуччи — Джаред Лето, Маурицио — Адам Драйвер.Реальная семья Гуччи между тем раскритиковала новый фильм. Данная кинокартина, по их мнению, оскорбляет историю модного дома и ее членов.

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