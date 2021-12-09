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Фото: что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи"
© AFP / PIERO CRUCIATTIФильм "Дом Gucci"
© AFP / PIERO CRUCIATTI
Премьера получилась резонансной. Против нее выступила семья Гуччи. Зрители разделились на два лагеря.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Мир охватила новая "гуччимания" — все из-за нового художественного фильма Ридли Скотта, который не обсуждает только ленивый.
Картина уже возглавила прокаты не только США, но и России и других стран СНГ. Лишь за 2-5 декабря "Дом Гуччи" собрал 210 миллионов рублей. И это не предел.
Зрители разделились на два лагеря: одни пришли в восторг и заявили, что это лучший фильм уходящего года. Другие же признались, что им "Дом Гуччии" показался незавершенным и недосказанным.
Звезды из Узбекистана также не остались в стороне и составили собственное мнение о голливудской киноленте.
Одной из первых "Дом Гуччии" посмотрела певица Лола Юлдашева. Артистка поделилась своими впечатлениями в Instagram, ответив, что осталась очень довольна актерским составом.
Актриса Асаль Шодиева поинтересовалась у Юлдашевой, узнала ли та Джареда Лето в фильме.
"Загримировали до неузнаваемости. Он тоже крут", — ответила певица.
Мнение о картине также составила певица Райхон Ганиева. Она назвала невероятной историю семьи.
© Instagram / rayhonganievaСторис Райхон Ганиевой
Сторис Райхон Ганиевой
© Instagram / rayhonganieva
Узбекская звезда Шахзода также осталась под впечатлением. Хотя все же ожидала чего-то большего.
"Ожидала чуть большего, наверное, потому что знала историю. Но тем не менее фильм неплохо снят. Местами затянуто, но атмосфера прекрасная! Шик и блеск. И Италия", — написала артистка в Instagram.
Шахзода отметила, что Леди Гага и Джаред Лето играли на высоте.
© Instagram/shahzodamatchanovaСторис Шахзоды
Сторис Шахзоды
© Instagram/shahzodamatchanova
О чем фильм
Биографическая драма "Дом Гуччи" повествует о событиях 1995 года. В фильме рассказывается о знаменитом модельере Мауирицио Гуччи, а также об отношениях дизайнера с бывшей женой Патрицией Реджани.
Позднее она была осуждена на 16 лет за организацию убийства своего экс-супруга.
В картине снялись все самые известные звезды Голливуда. Патрицию сыграла Леди Гага, Альдо Гуччи — Аль Пачино, Паоло Гуччи — Джаред Лето, Маурицио — Адам Драйвер.
© AP Photo / Joel C RyanЛеди Гага на мировой премьере фильма «Дом Гуччи» в Лондоне
Леди Гага на мировой премьере фильма «Дом Гуччи» в Лондоне
© AP Photo / Joel C Ryan
Реальная семья Гуччи между тем раскритиковала новый фильм. Данная кинокартина, по их мнению, оскорбляет историю модного дома и ее членов.