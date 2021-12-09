https://uz.sputniknews.ru/20211209/gasparyan-o-vosxititelnyx-jenschinax-v-politike-blijnego-zarubejya--video-21726411.html

Гаспарян о “восхитительных” женщинах в политике ближнего зарубежья — видео

Гаспарян о “восхитительных” женщинах в политике ближнего зарубежья — видео

Политолог прокомментировал заявления некоторых политиков ближнего зарубежья, которые, к его восхищению, были сделаны женщинами.

2021-12-09T16:44+0500

2021-12-09T16:44+0500

2021-12-09T16:46+0500

видео

женщины

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Политолог обратил внимание на Тихоновскую, которую пригласили выступить на “саммите демократий” сразу после представителей Малави и Ботсваны.Прошелся эксперт и по премьер-министру Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что “ЕС и НАТО будут внимательно следить за развитием событий и готовы отреагировать на любые плохие действия России”.Гаспарян поиронизировал, что россиянам придется тяжко, ведь “хорошие действия мы осуществлять не умеем”.Что может произойти с Лизой Ясько из-за переживаний по Саакашвили и почему вновь социалисты в Молдове недовольны поведением президента Майи Санду — в нашем видео на канале Sputnik на русском >>

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женщины, видео