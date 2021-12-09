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Гаспарян о “восхитительных” женщинах в политике ближнего зарубежья — видео
Гаспарян о “восхитительных” женщинах в политике ближнего зарубежья — видео
Политолог прокомментировал заявления некоторых политиков ближнего зарубежья, которые, к его восхищению, были сделаны женщинами.
2021-12-09T16:44+0500
2021-12-09T16:44+0500
2021-12-09T16:46+0500
видео
женщины
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Политолог обратил внимание на Тихоновскую, которую пригласили выступить на “саммите демократий” сразу после представителей Малави и Ботсваны.Прошелся эксперт и по премьер-министру Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что “ЕС и НАТО будут внимательно следить за развитием событий и готовы отреагировать на любые плохие действия России”.Гаспарян поиронизировал, что россиянам придется тяжко, ведь “хорошие действия мы осуществлять не умеем”.Что может произойти с Лизой Ясько из-за переживаний по Саакашвили и почему вновь социалисты в Молдове недовольны поведением президента Майи Санду — в нашем видео на канале Sputnik на русском >>
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женщины, видео
Гаспарян о “восхитительных” женщинах в политике ближнего зарубежья — видео
16:44 09.12.2021 (обновлено: 16:46 09.12.2021)
Армен Гаспарян прокомментировал заявления некоторых политиков ближнего зарубежья, которые, к его восхищению, были сделаны женщинами.
Политолог обратил внимание на Тихоновскую, которую пригласили выступить на “саммите демократий” сразу после представителей Малави и Ботсваны.
“Мы просто обязаны (теперь. - Прим. Sputnik) повысить ставки в этой игре и пригласить Тихановскую выступить на заседании президиума российской футбольной премьер-лиги”, - сказал Гаспарян. По его мнению, это примерно то же самое.
Прошелся эксперт и по премьер-министру Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что “ЕС и НАТО будут внимательно следить за развитием событий и готовы отреагировать на любые плохие действия России”.
Гаспарян поиронизировал, что россиянам придется тяжко, ведь “хорошие действия мы осуществлять не умеем”.
“Странные какие-то женщины пошли, вы не находите?” — задался риторическим вопросом политолог.
Что может произойти с Лизой Ясько из-за переживаний по Саакашвили и почему вновь социалисты в Молдове недовольны поведением президента Майи Санду — в нашем видео на канале Sputnik на русском >>