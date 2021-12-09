https://uz.sputniknews.ru/20211209/planiruetsya-povysit-nalogi-na-zemlyu-i-vodu---21718497.html

Узбекистанцам повысят налоги на землю и воду

Узбекистанцам повысят налоги на землю и воду

Рассмотрен соответствующий законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана.

2021-12-09T10:53+0500

2021-12-09T10:53+0500

2021-12-09T11:17+0500

общество

налоги

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ТАШКЕНТ, 9 декабря - Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента. В соответствии с документом, планируется: Также отражен вопрос об утверждении изменений данных учетной записи налогоплательщика через личный кабинет. Ранее Государственный налоговый комитет объявил, что сумма налогов, собранных в Узбекистане в этом году, выросла до рекордного уровня по сравнению с предыдущими годами. Шерзод Кудбиев заявлял, что в последнее время Узбекистан получает $1 миллиард в месяц в виде налогов.

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2021

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налоги