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https://uz.sputniknews.ru/20211209/planiruetsya-povysit-nalogi-na-zemlyu-i-vodu---21718497.html
Узбекистанцам повысят налоги на землю и воду
Узбекистанцам повысят налоги на землю и воду
Рассмотрен соответствующий законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана.
2021-12-09T10:53+0500
2021-12-09T11:17+0500
общество
налоги
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ТАШКЕНТ, 9 декабря - Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента. В соответствии с документом, планируется: Также отражен вопрос об утверждении изменений данных учетной записи налогоплательщика через личный кабинет. Ранее Государственный налоговый комитет объявил, что сумма налогов, собранных в Узбекистане в этом году, выросла до рекордного уровня по сравнению с предыдущими годами. Шерзод Кудбиев заявлял, что в последнее время Узбекистан получает $1 миллиард в месяц в виде налогов.
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налоги

Узбекистанцам повысят налоги на землю и воду

10:53 09.12.2021 (обновлено: 11:17 09.12.2021)
CC0 / pixabay.com / Орошение земли
Орошение земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
CC0 / pixabay.com /
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Рассмотрен соответствующий законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 декабря - Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.
В соответствии с документом, планируется:
проиндексировать (повысить) ставки земельного налога, налога и акциза за пользование водными ресурсами в среднем на 10%. Однако часть объема воды, используемой для орошения сельскохозяйственных земель, и ставки налога за использование водных ресурсов, установленные для рыбоводства, сохранятся на уровне 2021 года (40 сумов за 1 куб. Метр);
ввести минимальную стоимость за каждый квадратный метр недвижимости и одновременно снизить ставки налога на имущество юридических лиц;
включить ставки акциза на полиэтиленовые гранулы от 20 до 10%, а также на его импорт;
снизить ставки налога на прибыль предприятий (20%), в том числе для цементных (клинкерных) заводов (15%);
вдвое снизить ставку налога за пользование недрами за 1 тонну известняка для производства цемента с 1 января 2022 года.
создать единую автоматизированной системы расчета налоговых льгот;
Также отражен вопрос об утверждении изменений данных учетной записи налогоплательщика через личный кабинет.
Ранее Государственный налоговый комитет объявил, что сумма налогов, собранных в Узбекистане в этом году, выросла до рекордного уровня по сравнению с предыдущими годами. Шерзод Кудбиев заявлял, что в последнее время Узбекистан получает $1 миллиард в месяц в виде налогов.
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