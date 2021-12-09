https://uz.sputniknews.ru/20211209/predstavitelnitsy-etix-znakov-zodiaka-vyydut-zamuj-v-god-tigra-2022--goroskop-21705917.html

Представительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскоп

Представительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскоп

Год Тигра 2022 станет судьбоносным для некоторых знаков зодиака - они могут встретить свою вторую половину с мая по ноябрь предстоящего года.

2021-12-09T07:30+0500

2021-12-09T07:30+0500

2021-12-09T07:30+0500

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Астролог Тиана Атлас составила любовный прогноз на 2022-й и рассказала о тех знаках зодиака, которые встретят любовь в предстоящий период. Тех, кому повезет в любви в год Тигра-2022, называет 5-tv.ru.Водяной Голубой Тигр всецело на стороне Льва. В 2022-м Львы могут добиться невероятных успехов в работе."Особенно в первой половине года планеты поддерживают любые рискованные начинания. Уже с февраля месяца вы можете почувствовать невероятный прилив энергии и сил", — рассказала астролог Тиана Атлас.В феврале, судя по гороскопу, Львов ожидает знакомство с харизматичным человеком. Он может сыграть в жизни этого знака куда более важную роль, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, у Львов появится полезный контакт для продвижения по службе.Год Тигра-2022 сулит Львам много неожиданных и в то же время приятных сюрпризов в любовном плане. Несмотря на то что сейчас у представителей этого знака зодиака никак не складываются любовные отношения, в будущем году им наконец повезет — и Львы обретут любовь.Гороскоп показывает, что в 2022-м удача может улыбнуться и женщинам-Козерогам, но для этого им нужно чаще выходить в свет и общаться с людьми. Звезды призывают Козерогов уделить внимание своей внешности."Год обещает много романтики", — рассказала астролог.Судя по гороскопу, Козерогам при Водяном Голубом Тигре следует быть менее серьезными. Иначе возникнет риск загубить начатое. При поиске партнера в год Тигра-2022 следует понизить планку требований.Удача в амурных делах улыбнется и Козерогам, но есть одно условие. В наступающем году Козероги обязательно встретят свою любовь, только для этого им надо в 2022 году отложить все свои проблемы. Как только они это выполнят — любовь будет их ждать за ближайшим углом.Гороскоп показывает, что Стрелец и символ 2022-го найдут общий язык. Тем не менее представителям этого знака зодиака следует быть осторожнее с Водяным Голубым Тигром. Звезды настаивают: от кофе и энергетических напитков лучше воздержаться или вовсе отказаться."Наведите порядок в своем расписании", — посоветовала астролог.Новый год обрадует и таких заядлых одиночек, как Стрельцы. В 2022 году представители этого знака зодиака наконец найдут того самого человека, с которым будут счастливы. Представители этого знака успокоятся и обретут своих вторых половинок.Лучшее время года для представительниц знака – период с мая по ноябрь. Женщины будут пользоваться популярностью у противоположного пола. Возможны путешествия, где можно познакомиться с иностранной культурой и расширить кругозор.

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