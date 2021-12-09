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Путин назвал лучший способ ответа на санкции Запада — видео
Путин назвал лучший способ ответа на санкции Запада — видео
Президент прокомментировал санкции США против МФТИ — их ввели в конце ноября.
2021-12-09T11:02+0500
2021-12-09T11:06+0500
россия
сша
владимир путин
санкции
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Глобальным ответом на санкции Запада станет повышение суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, Россия — крупнейший поставщик энергоресурсов на мировой рынок. Между тем оборудование, при помощи которого осуществляется нефтедобыча, в большинстве своем импортное.Путин подчеркнул, что Россия уже давно могла бы ввести ответные санкции.Президент отметил, что Вашингтон вводит ограничения под предлогом своей безопасности, но на самом деле это попытка сдержать развитие России.По мнению Путина, складывается ощущение, будто бы политические силы в США между собой соревнуются, зарабатывая себе очки на антироссийских санкциях. Российский лидер считает, что из "этого витка" американцам будет очень сложно выбраться, однако сделать этого все-таки придется. В силу "своеобразного развития ситуации в мире".Таким образом глава государства прокомментировал санкции против Московского физико-технического института (МФТИ), которые американская сторона ввела в конце ноября.Путин напомнил, как в середине 1990-х Россия всем нравилась — тогда ей "присылали по линии гуманитарной помощи картошку".Однако, как только страна стала развиваться и справляться с трудностями, восстановила конституционное единство, в ее лице появился конкурент — на политической арене, в производстве, в науке, в энергетике. После этого ситуация изменилась, заметил Путин.За что США ввели санкции против МФТИВ конце ноября американская сторона ввела экспортные ограничения против МФТИ. Официальная причина — институт якобы "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя".В МФТИ, в свою очередь, удивились и заявили, что санкции не должны отразиться на академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами.По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, США продолжают следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Москвой. Причем это касается даже тех сфер, которые не связаны с политикой. МФТИ занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области математики, физических и компьютерных наук. Заказчики фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза — многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.
https://uz.sputniknews.ru/20210417/18385164.html
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сша, владимир путин, санкции

Путин назвал лучший способ ответа на санкции Запада — видео

11:02 09.12.2021 (обновлено: 11:06 09.12.2021)
© Sputnik / Mikhail Metzel / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, архивное фото
Президент РФ Владимир Путин, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Mikhail Metzel / POOL
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Президент прокомментировал санкции против Московского физико-технического института, которые американская сторона ввела в конце ноября.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Глобальным ответом на санкции Запада станет повышение суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.
"Как можно отвечать (на санкции Запада)? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет", — отметил глава государства.
По его словам, Россия — крупнейший поставщик энергоресурсов на мировой рынок. Между тем оборудование, при помощи которого осуществляется нефтедобыча, в большинстве своем импортное.
Путин подчеркнул, что Россия уже давно могла бы ввести ответные санкции.

"Могли это сделать? Могли, конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня", — добавил Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Президент отметил, что Вашингтон вводит ограничения под предлогом своей безопасности, но на самом деле это попытка сдержать развитие России.
По мнению Путина, складывается ощущение, будто бы политические силы в США между собой соревнуются, зарабатывая себе очки на антироссийских санкциях.
Российский лидер считает, что из "этого витка" американцам будет очень сложно выбраться, однако сделать этого все-таки придется. В силу "своеобразного развития ситуации в мире".
Таким образом глава государства прокомментировал санкции против Московского физико-технического института (МФТИ), которые американская сторона ввела в конце ноября.
"Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие", — считает президент.
Путин напомнил, как в середине 1990-х Россия всем нравилась — тогда ей "присылали по линии гуманитарной помощи картошку".
Однако, как только страна стала развиваться и справляться с трудностями, восстановила конституционное единство, в ее лице появился конкурент — на политической арене, в производстве, в науке, в энергетике.
После этого ситуация изменилась, заметил Путин.

За что США ввели санкции против МФТИ

В конце ноября американская сторона ввела экспортные ограничения против МФТИ. Официальная причина — институт якобы "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя".
В МФТИ, в свою очередь, удивились и заявили, что санкции не должны отразиться на академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами.
По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, США продолжают следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Москвой. Причем это касается даже тех сфер, которые не связаны с политикой.
МФТИ занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области математики, физических и компьютерных наук. Заказчики фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза — многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2021
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