https://uz.sputniknews.ru/20211209/putin-nazval-luchshiy-sposob-otveta-na-sanktsii-zapada--video-21718327.html

Путин назвал лучший способ ответа на санкции Запада — видео

Путин назвал лучший способ ответа на санкции Запада — видео

Президент прокомментировал санкции США против МФТИ — их ввели в конце ноября.

2021-12-09T11:02+0500

2021-12-09T11:02+0500

2021-12-09T11:06+0500

россия

сша

владимир путин

санкции

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Глобальным ответом на санкции Запада станет повышение суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, Россия — крупнейший поставщик энергоресурсов на мировой рынок. Между тем оборудование, при помощи которого осуществляется нефтедобыча, в большинстве своем импортное.Путин подчеркнул, что Россия уже давно могла бы ввести ответные санкции.Президент отметил, что Вашингтон вводит ограничения под предлогом своей безопасности, но на самом деле это попытка сдержать развитие России.По мнению Путина, складывается ощущение, будто бы политические силы в США между собой соревнуются, зарабатывая себе очки на антироссийских санкциях. Российский лидер считает, что из "этого витка" американцам будет очень сложно выбраться, однако сделать этого все-таки придется. В силу "своеобразного развития ситуации в мире".Таким образом глава государства прокомментировал санкции против Московского физико-технического института (МФТИ), которые американская сторона ввела в конце ноября.Путин напомнил, как в середине 1990-х Россия всем нравилась — тогда ей "присылали по линии гуманитарной помощи картошку".Однако, как только страна стала развиваться и справляться с трудностями, восстановила конституционное единство, в ее лице появился конкурент — на политической арене, в производстве, в науке, в энергетике. После этого ситуация изменилась, заметил Путин.За что США ввели санкции против МФТИВ конце ноября американская сторона ввела экспортные ограничения против МФТИ. Официальная причина — институт якобы "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя".В МФТИ, в свою очередь, удивились и заявили, что санкции не должны отразиться на академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами.По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, США продолжают следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Москвой. Причем это касается даже тех сфер, которые не связаны с политикой. МФТИ занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области математики, физических и компьютерных наук. Заказчики фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза — многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.

https://uz.sputniknews.ru/20210417/18385164.html

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сша, владимир путин, санкции