https://uz.sputniknews.ru/20211209/rossiyskiy-vuz-otkryl-byudjetnye-mesta-v-magistraturu-po-tyurkskomu-miru-21720615.html

Российский вуз открыл бюджетные места в магистратуру по тюркскому миру

Российский вуз открыл бюджетные места в магистратуру по тюркскому миру

Абитуриенты из Узбекистана могут поступить на бюджет в один из крупнейших вузов Сибирской части России.

2021-12-09T15:00+0500

2021-12-09T15:00+0500

2021-12-09T15:00+0500

общество

узбекистан

бюджет

вузы

абитуриенты

магистратура

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ) объявил о создании девяти бюджетных мест на магистерскую программу "Этнокультурология тюркского мира: арт-практики и креативные индустрии" в 2022 году.Первый набор в магистратуру, как сообщили в пресс-службе вуза, прошел в 2021 году. Сейчас этнокультурологию тюркского мира изучают 20 человек из разных стран мира.Образовательная программа разработана совместно с Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая. Студенты осваивают дисциплины (модули) в двух вузах, поэтому по результатам успешного обучения они имеют возможность получить два диплома."Российское образование открывает новые возможности и перспективы для трудоустройства и в Узбекистане, и за рубежом. А тема Большого Алтая очень актуальна для нашего народа, и обучение по данной программе даст глубокое и разностороннее представление о тюркском мире, что позволит изучить не только опыт своей страны, но и других стран Центральной Азии. Кроме того, я считаю, что преподаватели в АлтГУ — настоящие специалисты. Они тепло относятся к иностранным студентам и всегда готовы помочь в учебе", — рассказал магистрант АлтГУ Фаррух Тошниезов (г. Самарканд).Будущие магистранты будут изучать этнографию народов Большого Алтая, политику России в Восточной и Центральной Азии, международные и региональные интеграционные процессы, народную художественную культуру, реставрацию и хранение художественных ценностей и предметов материальной культуры, историю художественной культуры и искусства, актуальные практики в современном декоративном искусстве, а также современные цифровые технологии и другое.Помимо преподавателей из АлтГУ со студентами будут работать эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, кандидат искусствоведения, реставратор иконописной мастерской Галина Булгаева, ведущий научный сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор Ирина Октябрьская, кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая, член Союза художников Казахстана, эксперт Национального комитета по охране нематериального культурного наследия при Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, эксперт Обсерватории ЮНЕСКО (ALMOCA) по межкультурному творческому образованию в Центральной Азии Жанерке Шайгозова и другие.Также в рамках проекта "Большой Алтай" в 2022 году будет открыт набор еще на пять магистерских программ: "Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая", "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии", "Трансграничная торговля в Центральной Азии: менеджмент и маркетинг", "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития регионов Северной и Центральной Азии" и "Тюркология".

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узбекистан, бюджет, вузы, абитуриенты, магистратура