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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Шахзода Мухаммедова раскрыла, почему больше не снимается в кино — видео
Шахзода Мухаммедова раскрыла, почему больше не снимается в кино — видео
Артистка призналась, из-за чего боится снова начать сниматься в фильмах и сериалах.
2021-12-09T08:56+0500
2021-12-09T08:57+0500
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шахзода мухаммедова
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Популярная узбекская актриса и дизайнер Шахзода Мухаммедова рассказала, почему перестала сниматься в отечественных фильмах.Звезда призналась, что она отказывалась от предложений, которые ей поступали. Это были не только полнометражные картины, но и сериалы.Мухаммедова отметила, что сейчас сконцентрирована на воспитании дочери и переживает, что будет уделять ей мало внимания, если снова уйдет в кино. Поэтому отказывается от съемок.Ранее артистка поделилась с подписчиками историей знакомства с мужем. Звезда призналась, что ей вряд ли удалось бы встретиться с любимым, если бы не ее дизайнерская деятельность.Судьба свела ее с будущим мужем Маратом в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20210917/muj-shaxzody-muxammedovoy-prodaet-kvartiry-uzbekskim-zvezdam--video-20533920.html
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шахзода мухаммедова, кино

Шахзода Мухаммедова раскрыла, почему больше не снимается в кино — видео

08:56 09.12.2021 (обновлено: 08:57 09.12.2021)
© Instagram / shaxzoda__mukhammedovaШахзода Мухаммедова
Шахзода Мухаммедова - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Instagram / shaxzoda__mukhammedova
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Артистка рассказала, что сейчас для нее в приоритете.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Популярная узбекская актриса и дизайнер Шахзода Мухаммедова рассказала, почему перестала сниматься в отечественных фильмах.
Звезда призналась, что она отказывалась от предложений, которые ей поступали. Это были не только полнометражные картины, но и сериалы.
"Самой главной причиной является то, что сейчас не снимаются кассовые фильмы. Есть конечно сериалы, но в этих случаях я думаю только о своем ребенке", — поделилась девушка в интервью "SB".
Мухаммедова отметила, что сейчас сконцентрирована на воспитании дочери и переживает, что будет уделять ей мало внимания, если снова уйдет в кино. Поэтому отказывается от съемок.
Ранее артистка поделилась с подписчиками историей знакомства с мужем. Звезда призналась, что ей вряд ли удалось бы встретиться с любимым, если бы не ее дизайнерская деятельность.
Судьба свела ее с будущим мужем Маратом в Москве.
Шахзода Мухаммедова с семьей - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
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