https://uz.sputniknews.ru/20211209/shaxzoda-muxammedova-raskryla-pochemu-bolshe-ne-snimaetsya-v-kino--video-21716190.html

Шахзода Мухаммедова раскрыла, почему больше не снимается в кино — видео

Шахзода Мухаммедова раскрыла, почему больше не снимается в кино — видео

Артистка призналась, из-за чего боится снова начать сниматься в фильмах и сериалах.

2021-12-09T08:56+0500

2021-12-09T08:56+0500

2021-12-09T08:57+0500

это интересно

шахзода мухаммедова

кино

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Популярная узбекская актриса и дизайнер Шахзода Мухаммедова рассказала, почему перестала сниматься в отечественных фильмах.Звезда призналась, что она отказывалась от предложений, которые ей поступали. Это были не только полнометражные картины, но и сериалы.Мухаммедова отметила, что сейчас сконцентрирована на воспитании дочери и переживает, что будет уделять ей мало внимания, если снова уйдет в кино. Поэтому отказывается от съемок.Ранее артистка поделилась с подписчиками историей знакомства с мужем. Звезда призналась, что ей вряд ли удалось бы встретиться с любимым, если бы не ее дизайнерская деятельность.Судьба свела ее с будущим мужем Маратом в Москве.

https://uz.sputniknews.ru/20210917/muj-shaxzody-muxammedovoy-prodaet-kvartiry-uzbekskim-zvezdam--video-20533920.html

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шахзода мухаммедова, кино