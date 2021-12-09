https://uz.sputniknews.ru/20211209/telegram-zapretil-skrinshoty-i-razreshil-pisat-anonimno-21705129.html

Telegram запретил скриншоты и разрешил писать анонимно

Telegram запретил скриншоты и разрешил писать анонимно

В последней версии Telegram появились полезные функции для групп и управления подключенными устройствами.

2021-12-09T13:40+0500

2021-12-09T13:40+0500

2021-12-09T13:40+0500

это интересно

telegram

контент

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ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Популярный мессенджер Telegram выпустил обновление с рядом полезных функций, защищающих контент групп и каналов, говорится на сайте мессенджера.Теперь создатели каналов и групп могут запретить подписчикам сохранять фотографии и видео, пересылать сообщения и делать скриншоты контента группы. Чтобы активизировать защиту, нужно в профиле чата активизировать пункт "Запретить копирование" в меню "Тип группы/канала".Пользователи теперь могут удалять сообщения для всех участников беседы в личном чате за какой-то конкретный день или промежуток времени. Кроме того, в любом чате можно запланировать удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.Появилась возможность писать комментарии и публикации в группах анонимно, чтобы избежать нежелательного внимания к личной учетной записи. Общаться можно от лица группы в целом.Обновился и раздел управления подключенными устройствами. Теперь можно моментально заходить в Telegram через приложение или браузер на компьютере и выбирать, через какой период неактивности сеансы на старых устройствах автоматически завершатся.Появилась в приложении возможность быстрого входа без sms через звонок от мессенджера, а также распознавание англоязычного текста на картинке, новые цветовые темы, форматирование текста и другие полезные функции.

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