https://uz.sputniknews.ru/20211209/ujestocheny-nakazaniya-za-razvraschenie-maloletnix--21717231.html

Ужесточены наказания за развращение малолетних

Ужесточены наказания за развращение малолетних

Внесены изменения в статью 128 "Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет" Уголовного кодекса Узбекистана.

2021-12-09T09:45+0500

2021-12-09T09:45+0500

2021-12-09T10:28+0500

общество

уголовный кодекс

новый закон

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент подписал закон, в соответствии с которым внесены изменения в статью 128 "Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет" Уголовного кодекса Узбекистана. Меры наказания для правонарушителейЗа повторное совершение незаконных действий будут лишать свободы от пяти до семи лет ( ранее - ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет). Также статья дополнена нормой, предусматривающей наказание для лиц, склоняющих детей вступать с ними в половую связь за деньги. Их могут ограничить или лишить свободы от трех до пяти лет. Помимо этого, ужесточено наказание по статье 129 "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет"Как накажут злоумышленниковЗа эти же действия, сопряженные с применением насилия или угроз, будут наказывать исправительными работами от двух до трех лет (не изменилось); ограничением свободы от двух до пяти лет (не изменилось); лишением свободы от двух до пяти лет – установлен порог для минимального наказания в 2 года, прежде его не было.

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уголовный кодекс, новый закон