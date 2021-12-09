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https://uz.sputniknews.ru/20211209/ujestocheny-nakazaniya-za-razvraschenie-maloletnix--21717231.html
Ужесточены наказания за развращение малолетних
Ужесточены наказания за развращение малолетних
Внесены изменения в статью 128 "Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет" Уголовного кодекса Узбекистана.
2021-12-09T09:45+0500
2021-12-09T10:28+0500
общество
уголовный кодекс
новый закон
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент подписал закон, в соответствии с которым внесены изменения в статью 128 "Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет" Уголовного кодекса Узбекистана. Меры наказания для правонарушителейЗа повторное совершение незаконных действий будут лишать свободы от пяти до семи лет ( ранее - ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет). Также статья дополнена нормой, предусматривающей наказание для лиц, склоняющих детей вступать с ними в половую связь за деньги. Их могут ограничить или лишить свободы от трех до пяти лет. Помимо этого, ужесточено наказание по статье 129 "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет"Как накажут злоумышленниковЗа эти же действия, сопряженные с применением насилия или угроз, будут наказывать исправительными работами от двух до трех лет (не изменилось); ограничением свободы от двух до пяти лет (не изменилось); лишением свободы от двух до пяти лет – установлен порог для минимального наказания в 2 года, прежде его не было.
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уголовный кодекс, новый закон

Ужесточены наказания за развращение малолетних

09:45 09.12.2021 (обновлено: 10:28 09.12.2021)
© pexels/Tara WinsteadДетские игрушки
Детские игрушки - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© pexels/Tara Winstead
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Внесены изменения в статью 128 "Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет" Уголовного кодекса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент подписал закон, в соответствии с которым внесены изменения в статью 128 "Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет" Уголовного кодекса Узбекистана.

Меры наказания для правонарушителей

обязательные общественные работы до 480 часов (ранее – до 360 часов);
исправительные работы до трех лет (ранее –до двух лет);
ограничение свободы от одного года до трех лет (не изменилось)
лишение свободы от одного года до трех лет. Установлен порог для минимального наказания сроком 1 год, ранее он не был предусмотрен.
За повторное совершение незаконных действий будут лишать свободы от пяти до семи лет ( ранее - ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет).
Также статья дополнена нормой, предусматривающей наказание для лиц, склоняющих детей вступать с ними в половую связь за деньги. Их могут ограничить или лишить свободы от трех до пяти лет.
Помимо этого, ужесточено наказание по статье 129 "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет"

Как накажут злоумышленников

обязательными общественными работами до 360 часов (ранее – до 300 часов);
исправительными работами от одного года до двух лет. Установлен порог для минимального наказания сроком 1 год, ранее он также не был предусмотрен;
ограничением свободы от одного года до двух лет (ранее – до одного года);
лишением свободы от одного года до двух лет (ранее – до одного года).
За эти же действия, сопряженные с применением насилия или угроз, будут наказывать исправительными работами от двух до трех лет (не изменилось); ограничением свободы от двух до пяти лет (не изменилось); лишением свободы от двух до пяти лет – установлен порог для минимального наказания в 2 года, прежде его не было.
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