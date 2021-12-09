https://uz.sputniknews.ru/20211209/uzbekskie-povara-prigotovili-tonnu-plova-v-dubae---foto-i-video-21723022.html
Узбекские повара приготовили тонну плова в Дубае — фото и видео
Узбекские повара приготовили тонну плова в Дубае — фото и видео
Процесс приготовления транслировался в онлайн-режиме на огромном экране, установленном у входа в Национальный павильон республики.
2021-12-09T13:30+0500
2021-12-09T13:30+0500
2021-12-09T13:32+0500
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Известный шеф-повар узбекской кухни Бахриддин Чустий приготовил 1 тонну праздничного плова в рамках Дня Узбекистана на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ), передает ИА "Дунё". Ресторатору помогали лучшие ошпазы (профессиональные повара) страны. Процесс приготовления транслировался в онлайн-режиме на огромном экране, установленном у входа в Национальный павильон республики.Отмечается, что внимание посетителей привлекли призывы карнаев и сурнаев, а также ароматный запах плова. Люди выстроились в длинную очередь, чтобы отведать вкусное узбекское блюдо. В июле 2018 года ташкентские повара приготовили рекордный плов общей массой 7360 килограммов. Над гигантским блюдом трудились 50 ошпазов. После приготовления угощение передали в детский дом.
дубай
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дубай, плов
Узбекские повара приготовили тонну плова в Дубае — фото и видео
13:30 09.12.2021 (обновлено: 13:32 09.12.2021)
Процесс приготовления транслировался в онлайн-режиме на огромном экране, установленном у входа в Национальный павильон республики.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Известный шеф-повар узбекской кухни Бахриддин Чустий приготовил 1 тонну праздничного плова в рамках Дня Узбекистана на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ), передает
ИА "Дунё". Ресторатору помогали лучшие ошпазы (профессиональные повара) страны.
Процесс приготовления транслировался в онлайн-режиме на огромном экране, установленном у входа в Национальный павильон республики.
Отмечается, что внимание посетителей привлекли призывы карнаев и сурнаев, а также ароматный запах плова. Люди выстроились в длинную очередь, чтобы отведать вкусное узбекское блюдо.
В июле 2018 года ташкентские повара приготовили
рекордный плов общей массой 7360 килограммов. Над гигантским блюдом трудились 50 ошпазов. После приготовления угощение передали в детский дом.