https://uz.sputniknews.ru/20211209/uzbekskie-povara-prigotovili-tonnu-plova-v-dubae---foto-i-video-21723022.html

Узбекские повара приготовили тонну плова в Дубае — фото и видео

Узбекские повара приготовили тонну плова в Дубае — фото и видео

Процесс приготовления транслировался в онлайн-режиме на огромном экране, установленном у входа в Национальный павильон республики.

2021-12-09T13:30+0500

2021-12-09T13:30+0500

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общество

дубай

плов

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Известный шеф-повар узбекской кухни Бахриддин Чустий приготовил 1 тонну праздничного плова в рамках Дня Узбекистана на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ), передает ИА "Дунё". Ресторатору помогали лучшие ошпазы (профессиональные повара) страны. Процесс приготовления транслировался в онлайн-режиме на огромном экране, установленном у входа в Национальный павильон республики.Отмечается, что внимание посетителей привлекли призывы карнаев и сурнаев, а также ароматный запах плова. Люди выстроились в длинную очередь, чтобы отведать вкусное узбекское блюдо. В июле 2018 года ташкентские повара приготовили рекордный плов общей массой 7360 килограммов. Над гигантским блюдом трудились 50 ошпазов. После приготовления угощение передали в детский дом.

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дубай, плов