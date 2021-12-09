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https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-shkolax-uzbekistana-poyavyatsya-intensivy-po-istorii-tyurkskix-narodov-21730267.html
В школах Узбекистана появятся интенсивы по истории тюркских народов
В школах Узбекистана появятся интенсивы по истории тюркских народов
На занятиях по культуре межнационального общения школьники узнают о правилах поведения в соцсетях, научатся отличать фейковые новости от подлинных и изучат основы медиабезопасности.
2021-12-09T18:59+0500
2021-12-09T18:59+0500
общество
узбекистан
школы
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Специалисты Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ), а также эксперты из других стран разработали методические пособия для педагогов Узбекистана. С их помощью в школах в новом учебном году будут организованы факультативные занятия по истории тюркских народов. Ученики выберут один из десяти курсов, чтобы более подробно изучить историю, культуру, экономику и другие векторы развития Узбекистана, Казахстана, Киргизии и других стран тюркского мира. Об этом сообщили авторы курсов.По словам экспертов, страны Центральной Азии, такие как Узбекистан, Казахстан, Киргизия, связаны многовековыми историческими, культурными корнями и традициями тюрко-монгольского мира, которые необходимо сохранить и передать следующему поколению.Ученые Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", а также эксперты из других стран разработали подробные методические рекомендации для преподавателей школ Узбекистана. С помощью документа педагоги смогут организовать занятия по регионоведению. Ученики смогут выбрать любую из десяти тем: страноведение, искусство, эпос, география, культура общения в социальных сетях и другие.По словам эксперта, все материалы включают важные компоненты: понятия, законы, теории, описания обрядов, текстовые и художественные произведения. На занятиях по культуре межнационального общения школьники узнают о правилах поведения в соцсетях, научатся отличать фейковые новости от подлинных и изучат основы медиабезопасности. В программе "Искусство народов центральной Азии" представлены легенды и сказки Большого Алтая: "Шелковая кисточка – Торко-чачак", "Камыр батыр – Богатырь из теста", "Гульчечек" и другие."Особый интерес представляют курсы гуманитарной и социально-экономической направленности, которые предполагают расширение знаний, умений и навыков в области культурно-исторического и эколого-географического аспектов", – отметил первый заместитель начальника Хорезмского областного управления народного образования Кахрамон Зарипов.На факультативах школьники научатся проводить исследования и создавать проекты, работать в команде, ясно и логично излагать свою точку зрения, отличать факты от суждений. Для реализации познавательной и творческой активности школьника используют виртуальную реальность, геймификацию и искусственный интеллект. Кроме того, в каждой программе есть свой список дополнительной литературы и интернет-ресурсов, который педагоги выдают школьникам.Разработанные программы предназначены для 11 классов школ. Педагоги, которые преподают курс, получили не только готовый план занятий, но и важные рекомендации от экспертов: как создать оптимальные условия для развития способностей учеников, их творческого и интеллектуального потенциала, а также в каком пространстве организовать и проводить занятия, чтобы ученикам было удобно и они были замотивированы получать новые знания. Кроме того, в документе уже есть готовые задания для домашних, самостоятельных работ и контрольно-измерительные материалы.Чтобы учителям проще было разобраться с новыми предметами, для них в АлтГУ организовали трехдневные курсы в режиме онлайн.
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узбекистан, школы

В школах Узбекистана появятся интенсивы по истории тюркских народов

18:59 09.12.2021
© AFP / FREDERICK FLORINШкольные принадлежности
Школьные принадлежности - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© AFP / FREDERICK FLORIN
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На занятиях по культуре межнационального общения школьники узнают о правилах поведения в соцсетях, научатся отличать фейковые новости от подлинных и изучат основы медиабезопасности.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Специалисты Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ), а также эксперты из других стран разработали методические пособия для педагогов Узбекистана. С их помощью в школах в новом учебном году будут организованы факультативные занятия по истории тюркских народов.
Ученики выберут один из десяти курсов, чтобы более подробно изучить историю, культуру, экономику и другие векторы развития Узбекистана, Казахстана, Киргизии и других стран тюркского мира. Об этом сообщили авторы курсов.
© Пресс-служба информационного центра НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" (АлтГУ)Эксперты АлтГУ проводят педагогические сессии
Эксперты АлтГУ проводят педагогические сессии - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
Эксперты АлтГУ проводят педагогические сессии
© Пресс-служба информационного центра НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" (АлтГУ)
По словам экспертов, страны Центральной Азии, такие как Узбекистан, Казахстан, Киргизия, связаны многовековыми историческими, культурными корнями и традициями тюрко-монгольского мира, которые необходимо сохранить и передать следующему поколению.
Ученые Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", а также эксперты из других стран разработали подробные методические рекомендации для преподавателей школ Узбекистана. С помощью документа педагоги смогут организовать занятия по регионоведению. Ученики смогут выбрать любую из десяти тем: страноведение, искусство, эпос, география, культура общения в социальных сетях и другие.
Хочется особо отметить общекультурное содержание кейса. Оно включает важные аспекты и основы знаний из разных областей: искусства, мировой истории, географии экологии, социальных средств медиакоммуникации и другие.
Шохида Тайлянова
Доктор педагогических наук, доцент Узбеко-Финского института
По словам эксперта, все материалы включают важные компоненты: понятия, законы, теории, описания обрядов, текстовые и художественные произведения. На занятиях по культуре межнационального общения школьники узнают о правилах поведения в соцсетях, научатся отличать фейковые новости от подлинных и изучат основы медиабезопасности. В программе "Искусство народов центральной Азии" представлены легенды и сказки Большого Алтая: "Шелковая кисточка – Торко-чачак", "Камыр батыр – Богатырь из теста", "Гульчечек" и другие.
"Особый интерес представляют курсы гуманитарной и социально-экономической направленности, которые предполагают расширение знаний, умений и навыков в области культурно-исторического и эколого-географического аспектов", – отметил первый заместитель начальника Хорезмского областного управления народного образования Кахрамон Зарипов.
На факультативах школьники научатся проводить исследования и создавать проекты, работать в команде, ясно и логично излагать свою точку зрения, отличать факты от суждений. Для реализации познавательной и творческой активности школьника используют виртуальную реальность, геймификацию и искусственный интеллект. Кроме того, в каждой программе есть свой список дополнительной литературы и интернет-ресурсов, который педагоги выдают школьникам.
Разработанные программы предназначены для 11 классов школ. Педагоги, которые преподают курс, получили не только готовый план занятий, но и важные рекомендации от экспертов: как создать оптимальные условия для развития способностей учеников, их творческого и интеллектуального потенциала, а также в каком пространстве организовать и проводить занятия, чтобы ученикам было удобно и они были замотивированы получать новые знания. Кроме того, в документе уже есть готовые задания для домашних, самостоятельных работ и контрольно-измерительные материалы.
Предложенная система заданий и упражнений базируется на системно-деятельностном подходе, когда ученик воспринимает знания не в готовом виде, а в процессе самостоятельной деятельности, направленной на "открытие нового знания". Это особенно важно для современного образовательного процесса в Узбекистане, основной парадигмой которого являются развитие самостоятельного мышления, организаторских способностей и приобретение практического опыта.
Кахрамон Зарипов
Первый заместитель начальника Хорезмского областного управления народного образования
Чтобы учителям проще было разобраться с новыми предметами, для них в АлтГУ организовали трехдневные курсы в режиме онлайн.
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