https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-shkolax-uzbekistana-poyavyatsya-intensivy-po-istorii-tyurkskix-narodov-21730267.html

В школах Узбекистана появятся интенсивы по истории тюркских народов

В школах Узбекистана появятся интенсивы по истории тюркских народов

На занятиях по культуре межнационального общения школьники узнают о правилах поведения в соцсетях, научатся отличать фейковые новости от подлинных и изучат основы медиабезопасности.

2021-12-09T18:59+0500

2021-12-09T18:59+0500

2021-12-09T18:59+0500

общество

узбекистан

школы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/11/14995143_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b136e543ead0617babab29ff26811759.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Специалисты Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ), а также эксперты из других стран разработали методические пособия для педагогов Узбекистана. С их помощью в школах в новом учебном году будут организованы факультативные занятия по истории тюркских народов. Ученики выберут один из десяти курсов, чтобы более подробно изучить историю, культуру, экономику и другие векторы развития Узбекистана, Казахстана, Киргизии и других стран тюркского мира. Об этом сообщили авторы курсов.По словам экспертов, страны Центральной Азии, такие как Узбекистан, Казахстан, Киргизия, связаны многовековыми историческими, культурными корнями и традициями тюрко-монгольского мира, которые необходимо сохранить и передать следующему поколению.Ученые Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", а также эксперты из других стран разработали подробные методические рекомендации для преподавателей школ Узбекистана. С помощью документа педагоги смогут организовать занятия по регионоведению. Ученики смогут выбрать любую из десяти тем: страноведение, искусство, эпос, география, культура общения в социальных сетях и другие.По словам эксперта, все материалы включают важные компоненты: понятия, законы, теории, описания обрядов, текстовые и художественные произведения. На занятиях по культуре межнационального общения школьники узнают о правилах поведения в соцсетях, научатся отличать фейковые новости от подлинных и изучат основы медиабезопасности. В программе "Искусство народов центральной Азии" представлены легенды и сказки Большого Алтая: "Шелковая кисточка – Торко-чачак", "Камыр батыр – Богатырь из теста", "Гульчечек" и другие."Особый интерес представляют курсы гуманитарной и социально-экономической направленности, которые предполагают расширение знаний, умений и навыков в области культурно-исторического и эколого-географического аспектов", – отметил первый заместитель начальника Хорезмского областного управления народного образования Кахрамон Зарипов.На факультативах школьники научатся проводить исследования и создавать проекты, работать в команде, ясно и логично излагать свою точку зрения, отличать факты от суждений. Для реализации познавательной и творческой активности школьника используют виртуальную реальность, геймификацию и искусственный интеллект. Кроме того, в каждой программе есть свой список дополнительной литературы и интернет-ресурсов, который педагоги выдают школьникам.Разработанные программы предназначены для 11 классов школ. Педагоги, которые преподают курс, получили не только готовый план занятий, но и важные рекомендации от экспертов: как создать оптимальные условия для развития способностей учеников, их творческого и интеллектуального потенциала, а также в каком пространстве организовать и проводить занятия, чтобы ученикам было удобно и они были замотивированы получать новые знания. Кроме того, в документе уже есть готовые задания для домашних, самостоятельных работ и контрольно-измерительные материалы.Чтобы учителям проще было разобраться с новыми предметами, для них в АлтГУ организовали трехдневные курсы в режиме онлайн.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, школы