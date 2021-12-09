https://uz.sputniknews.ru/20211209/video-ekspert-razyasnil-novye-realii-posle-vstrechi-putina-i-baydena-21731300.html

Видео: эксперт разъяснил новые реалии после встречи Путина и Байдена

Видео: эксперт разъяснил новые реалии после встречи Путина и Байдена

После встречи вышел пресс-релиз, в котором отдельным пунктом выло выделено, что Белый дом не считает, что Российская Федерация собирается нападать на Украину.

2021-12-09T19:37+0500

2021-12-09T19:37+0500

2021-12-09T19:37+0500

видео

мультимедиа

владимир путин

встреча

джо байден

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Накануне встречи лидеров России и США эксперты прогнозировали, что дискуссия, в основном будет разворачиваться вокруг Украины и эскалации конфликта у границ этой страны, которую, якобы, нагнетает Россия. Однако, фактически президенты говорили и о более глобальных вещах.Политолог Дмитрий Абзалов в интервью с корреспондентов Sputnik напомнил, что в беседе Государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова согласовывались все направления диалога на высшем уровне.После встречи вышел пресс-релиз, в котором отдельным пунктом выло выделено, что Белый дом не считает, что Российская Федерация собирается нападать на Украину. А это идет вразрез с заявлением Зеленского, который анонсировал государственный переворот.Так есть ли повод для оптимизма после онлайн-встречи Путина и Байдена? Какая судьба ожидает Донбасс?Ответы на эти и другие вопросы смотрите на YouTube-канале Sputnik >>

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мультимедиа , владимир путин, встреча, джо байден, видео