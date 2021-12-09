https://uz.sputniknews.ru/20211209/video-ekspert-razyasnil-novye-realii-posle-vstrechi-putina-i-baydena-21731300.html
Видео: эксперт разъяснил новые реалии после встречи Путина и Байдена
Видео: эксперт разъяснил новые реалии после встречи Путина и Байдена
После встречи вышел пресс-релиз, в котором отдельным пунктом выло выделено, что Белый дом не считает, что Российская Федерация собирается нападать на Украину.
2021-12-09T19:37+0500
2021-12-09T19:37+0500
2021-12-09T19:37+0500
видео
мультимедиа
владимир путин
встреча
джо байден
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Накануне встречи лидеров России и США эксперты прогнозировали, что дискуссия, в основном будет разворачиваться вокруг Украины и эскалации конфликта у границ этой страны, которую, якобы, нагнетает Россия. Однако, фактически президенты говорили и о более глобальных вещах.Политолог Дмитрий Абзалов в интервью с корреспондентов Sputnik напомнил, что в беседе Государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова согласовывались все направления диалога на высшем уровне.После встречи вышел пресс-релиз, в котором отдельным пунктом выло выделено, что Белый дом не считает, что Российская Федерация собирается нападать на Украину. А это идет вразрез с заявлением Зеленского, который анонсировал государственный переворот.Так есть ли повод для оптимизма после онлайн-встречи Путина и Байдена? Какая судьба ожидает Донбасс?Ответы на эти и другие вопросы смотрите на YouTube-канале Sputnik >>
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мультимедиа , владимир путин, встреча, джо байден, видео
Видео: эксперт разъяснил новые реалии после встречи Путина и Байдена
После встречи вышел пресс-релиз, в котором отдельным пунктом выло выделено, что Белый дом не считает, что Российская Федерация собирается нападать на Украину.
Накануне встречи лидеров России и США эксперты прогнозировали, что дискуссия, в основном будет разворачиваться вокруг Украины и эскалации конфликта у границ этой страны, которую, якобы, нагнетает Россия. Однако, фактически президенты говорили и о более глобальных вещах.
Политолог Дмитрий Абзалов в интервью с корреспондентов Sputnik напомнил, что в беседе Государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова согласовывались все направления диалога на высшем уровне.
Переговоры не шли по схеме, которая предполагалась изначально: что Байден с самого начала заявит санкции, которые собирается вводить, а Москва расскажет - что хотим, что и делаем. Так разговор не строился. Никто даже не утверждал, что войсковая операция может произойти.
После встречи вышел пресс-релиз, в котором отдельным пунктом выло выделено, что Белый дом не считает, что Российская Федерация собирается нападать на Украину. А это идет вразрез с заявлением Зеленского, который анонсировал государственный переворот.
Так есть ли повод для оптимизма после онлайн-встречи Путина и Байдена? Какая судьба ожидает Донбасс?
Ответы на эти и другие вопросы смотрите на YouTube-канале Sputnik >>