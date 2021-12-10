https://uz.sputniknews.ru/20211210/chem-rossiya-pomojet-uzbekistanu-v-priznanii-kvalifikatsiy-vysshego-obrazovaniya--video-21747595.html
Чем Россия поможет Узбекистану в признании квалификаций высшего образования — видео
Чем Россия поможет Узбекистану в признании квалификаций высшего образования — видео
Узбекистан в этом вопросе изучает опыт России и в случае ратификации документа станет 13 участником конвенции.
2021-12-10T19:22+0500
2021-12-10T19:22+0500
2021-12-10T19:22+0500
общество
узбекистан
сотрудничество
опыт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1129/55/11295555_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f4bec30c49948e10497b87d53faca4e6.jpg
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташкенте обсуждают возможность принятия Токийской и Глобальной конвенций о признании квалификаций высшего образования. Узбекистан готов к изучению российского опыта в этом направлении, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. В числе экспертов на встречи — ведущий научный сотрудник Центра компетенций международных служб образовательных организаций РАНХиГС Вера Скоробогатова. Специалист рассказала о том, что ждет Узбекистан в случае присоединения к Токийской конвенции о признании квалификации высшего образования и о возможностях которые появятся у Узбекистана с принятием этого решения.Республика заявляет о себе, как об открытой многовекторной стране, привлекая проведение различных международных мероприятий, отметила Вера Скоробогатова. Международный эксперт объяснила, почему, на ее взгляд, используется опыт России: Токийская конвенция относится к конвенциям второго поколения и РФ имеет большой опыт, потому что, ратифицировав в 1999 году Лиссабонскую конвенцию, создала национальный центр по признанию. Сейчас он является источником информации о системе российского образования, об аккредитованных вузах и программах. И даже центры других стран обращаются к российским ресурсам, поскольку он один из наиболее продвинутых, поделилась Скоробаготова.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1129/55/11295555_90:0:1423:1000_1920x0_80_0_0_03dbabc71cbb9b6e362f0d811fa6f9b0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, сотрудничество, опыт
Чем Россия поможет Узбекистану в признании квалификаций высшего образования — видео
Узбекистан в этом вопросе изучает опыт России и в случае ратификации документа станет 13 участником конвенции.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik
. В Ташкенте обсуждают возможность принятия Токийской и Глобальной конвенций о признании квалификаций высшего образования. Узбекистан готов к изучению российского опыта в этом направлении, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В числе экспертов на встречи — ведущий научный сотрудник Центра компетенций международных служб образовательных организаций РАНХиГС Вера Скоробогатова.
Специалист рассказала о том, что ждет Узбекистан в случае присоединения к Токийской конвенции о признании квалификации высшего образования и о возможностях которые появятся у Узбекистана с принятием этого решения.
Республика заявляет о себе, как об открытой многовекторной стране, привлекая проведение различных международных мероприятий, отметила Вера Скоробогатова.
Появилось большое количество филиалов, планируется привлекать иностранных студентов и в этом смысле Конвенция — это уникальный инструмент, позволяющий увеличить мобильность и вырабатывающий единые инструменты признания квалификаций, обеспечения качества и прозрачность системы высшего образования.
Вера Скоробогатова
Ведущий научный сотрудник Центра компетенций международных служб образовательных организаций РАНХиГС
Международный эксперт объяснила, почему, на ее взгляд, используется опыт России: Токийская конвенция относится к конвенциям второго поколения и РФ имеет большой опыт, потому что, ратифицировав в 1999 году Лиссабонскую конвенцию, создала национальный центр по признанию.
Сейчас он является источником информации о системе российского образования, об аккредитованных вузах и программах. И даже центры других стран обращаются к российским ресурсам, поскольку он один из наиболее продвинутых, поделилась Скоробаготова.