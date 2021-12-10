https://uz.sputniknews.ru/20211210/chem-rossiya-pomojet-uzbekistanu-v-priznanii-kvalifikatsiy-vysshego-obrazovaniya--video-21747595.html

Чем Россия поможет Узбекистану в признании квалификаций высшего образования — видео

Чем Россия поможет Узбекистану в признании квалификаций высшего образования — видео

Узбекистан в этом вопросе изучает опыт России и в случае ратификации документа станет 13 участником конвенции.

2021-12-10T19:22+0500

2021-12-10T19:22+0500

2021-12-10T19:22+0500

общество

узбекистан

сотрудничество

опыт

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташкенте обсуждают возможность принятия Токийской и Глобальной конвенций о признании квалификаций высшего образования. Узбекистан готов к изучению российского опыта в этом направлении, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. В числе экспертов на встречи — ведущий научный сотрудник Центра компетенций международных служб образовательных организаций РАНХиГС Вера Скоробогатова. Специалист рассказала о том, что ждет Узбекистан в случае присоединения к Токийской конвенции о признании квалификации высшего образования и о возможностях которые появятся у Узбекистана с принятием этого решения.Республика заявляет о себе, как об открытой многовекторной стране, привлекая проведение различных международных мероприятий, отметила Вера Скоробогатова. Международный эксперт объяснила, почему, на ее взгляд, используется опыт России: Токийская конвенция относится к конвенциям второго поколения и РФ имеет большой опыт, потому что, ратифицировав в 1999 году Лиссабонскую конвенцию, создала национальный центр по признанию. Сейчас он является источником информации о системе российского образования, об аккредитованных вузах и программах. И даже центры других стран обращаются к российским ресурсам, поскольку он один из наиболее продвинутых, поделилась Скоробаготова.

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