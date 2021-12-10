https://uz.sputniknews.ru/20211210/galina-melnikova-ya-stesnyayus-nadevat-medali---video-21746049.html
Галина Мельникова: "Для меня честь представлять узбекскую культуру" — видео
Галина Мельникова: "Для меня честь представлять узбекскую культуру" — видео
Эксклюзивное интервью легендарного диктора Sputnik Узбекистан.
2021-12-10T17:55+0500
2021-12-10T17:55+0500
2021-12-10T18:03+0500
видео
мультимедиа
интервью
галина мельникова
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Галина Мельникова - живая легенда узбекистанского телевидения. За свою карьеру она взяла сотни интервью у самых известных людей Советского Союза. Однако сама Галина Витальевна интервью дает весьма редко. Исключение она сделала для агентства Sputnik Узбекистан. В беседе с корреспондентом Sputnik Галина Мельникова впервые рассказывает о своей личной жизни, последнем эфире на телевидении, поездке в Беслан, а также об отношении к наградам и собственному возрасту. Полное интервью смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео, интервью, галина мельникова
Галина Мельникова: "Для меня честь представлять узбекскую культуру" — видео
17:55 10.12.2021 (обновлено: 18:03 10.12.2021)
Легендарный диктор узбекского телевидения Галина Мельникова дала эксклюзивное интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Галина Мельникова - живая легенда узбекистанского телевидения. За свою карьеру она взяла сотни интервью у самых известных людей Советского Союза. Однако сама Галина Витальевна интервью дает весьма редко. Исключение она сделала для агентства Sputnik Узбекистан
.
В беседе с корреспондентом Sputnik
Галина Мельникова впервые рассказывает о своей личной жизни, последнем эфире на телевидении, поездке в Беслан, а также об отношении к наградам и собственному возрасту.