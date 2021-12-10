https://uz.sputniknews.ru/20211210/galina-melnikova-ya-stesnyayus-nadevat-medali---video-21746049.html

Галина Мельникова: "Для меня честь представлять узбекскую культуру" — видео

Галина Мельникова: "Для меня честь представлять узбекскую культуру" — видео

Эксклюзивное интервью легендарного диктора Sputnik Узбекистан.

2021-12-10T17:55+0500

2021-12-10T17:55+0500

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видео

мультимедиа

интервью

галина мельникова

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Галина Мельникова - живая легенда узбекистанского телевидения. За свою карьеру она взяла сотни интервью у самых известных людей Советского Союза. Однако сама Галина Витальевна интервью дает весьма редко. Исключение она сделала для агентства Sputnik Узбекистан. В беседе с корреспондентом Sputnik Галина Мельникова впервые рассказывает о своей личной жизни, последнем эфире на телевидении, поездке в Беслан, а также об отношении к наградам и собственному возрасту. Полное интервью смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

мультимедиа , видео, интервью, галина мельникова