Люди-тигры: лучшие образы хищников — фото

Модель в тигровом образе на показе мод в поддержку кампании Save the Tiger ("Спасите тигра") в последний день Недели моды в Лакме, 26 марта 2013 г.
Модель в тигровом образе на показе мод в поддержку кампании Save the Tiger ("Спасите тигра") в последний день Недели моды в Лакме, 26 марта 2013 г.
Актеры в масках и с раскрашенными телами танцуют "Пуликали" или Тигриный танец в Триссуре в индийском штате Керала, 19 сентября 2013 г. Пуликали — танец-имитация охоты на тигра, традиционно исполняется во время ежегодного праздника урожая.
Актеры в масках и с раскрашенными телами танцуют "Пуликали" или Тигриный танец в Триссуре в индийском штате Керала, 19 сентября 2013 г. Пуликали — танец-имитация охоты на тигра, традиционно исполняется во время ежегодного праздника урожая.
Члены московского подводного клуба Western Bridge установили на дне бассейна ЦСК ВМФ новогоднюю ёлку, попрощались с годом Быка и встретили год Тигра.
Члены московского подводного клуба Western Bridge установили на дне бассейна ЦСК ВМФ новогоднюю ёлку, попрощались с годом Быка и встретили год Тигра.
Канадская топ-модель Ясмин Гаури представляет образ с курткой из искусственного меха тигровой раскраски как часть зимней коллекции Кристиан Диор 1997/98 года от британского дизайнера Джона Галлиано.
Канадская топ-модель Ясмин Гаури представляет образ с курткой из искусственного меха тигровой раскраски как часть зимней коллекции Кристиан Диор 1997/98 года от британского дизайнера Джона Галлиано.
Певица Кэти Перри выступает на Pepsi Super Bowl XLIX Halftime Show на стадионе Феникса 1 февраля 2015 года в Глендейле, штат Аризона.
Певица Кэти Перри выступает на Pepsi Super Bowl XLIX Halftime Show на стадионе Феникса 1 февраля 2015 года в Глендейле, штат Аризона.
Бегуны, раскрашенные под тигров, участвуют в благотворительном забеге голых в защиту суматранских тигров в Лондонском зоопарке 15 августа 2013 года.
Бегуны, раскрашенные под тигров, участвуют в благотворительном забеге голых в защиту суматранских тигров в Лондонском зоопарке 15 августа 2013 года.
Девушка, раскрашенная под тигра, ворвалась на поле в последний день Открытого чемпионата Великобритании по гольфу 1997 г.
Девушка, раскрашенная под тигра, ворвалась на поле в последний день Открытого чемпионата Великобритании по гольфу 1997 г.
Маленький индиец с раскрашенным под тигра лицом в парке Бангалора во время акции в поддержку вымирающих видов тигров 1 августа 2015 года.
Маленький индиец с раскрашенным под тигра лицом в парке Бангалора во время акции в поддержку вымирающих видов тигров 1 августа 2015 года.
Ребенок в маске тигра на ежегодной осенней ярмарке в Титу на юге Румынии.
Ребенок в маске тигра на ежегодной осенней ярмарке в Титу на юге Румынии.
Прически "леопард" и "улыбающийся тигр", созданные в салоне "У Алана" в Лондоне в 1979 году.
Прически "леопард" и "улыбающийся тигр", созданные в салоне "У Алана" в Лондоне в 1979 году.
Мусульманская активистка с лицом, раскрашенным под морду тигра, во время акции протеста в поддержку суматранских тигров в Джакарте, Индонезия, в Международный день тигра 30 июля 2017 г.
Мусульманская активистка с лицом, раскрашенным под морду тигра, во время акции протеста в поддержку суматранских тигров в Джакарте, Индонезия, в Международный день тигра 30 июля 2017 г.
Мужчины, одетые как тигры, борются во время празднования Рождества и Нового года в Мексике, 20 декабря 2015 года.
Мужчины, одетые как тигры, борются во время празднования Рождества и Нового года в Мексике, 20 декабря 2015 года.
Певица Ники Минаж на модном показе Оскара де ла Ренты в рамках Недели моды Мерседес Бенц 13 сентября 2011 года в Нью-Йорке.
Певица Ники Минаж на модном показе Оскара де ла Ренты в рамках Недели моды Мерседес Бенц 13 сентября 2011 года в Нью-Йорке.
Индийцы ждут, когда высохнет краска перед традиционным Тигриным данцем Пуликали в Триссуре, штат Керала, Индия, 31 августа 2015 года.
Индийцы ждут, когда высохнет краска перед традиционным Тигриным данцем Пуликали в Триссуре, штат Керала, Индия, 31 августа 2015 года.
Малазийская модель Эмбер Чиа с табличкой с надписью "Свободу диким животным: бойкотируйте зоопарки", фотосессия для организации "Люди за этическое обращение с животными", Малайзия, 24 октября 2009 года.
Малазийская модель Эмбер Чиа с табличкой с надписью "Свободу диким животным: бойкотируйте зоопарки", фотосессия для организации "Люди за этическое обращение с животными", Малайзия, 24 октября 2009 года.