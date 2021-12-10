Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20211210/lyudi-tigry-luchshie-obrazy-xischnikov--foto-21711885.html
Люди-тигры: лучшие образы хищников — фото
Люди-тигры: лучшие образы хищников — фото
2022 год - год Черного Водяного Тигра. В нашей фотоподборке представляем вам лучшие тигриные образы людей со всего света.
2021-12-10T22:00+0500
2021-12-10T22:00+0500
фото
мультимедиа
тигр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21711891_0:424:2885:2047_1920x0_80_0_0_a1c8080dc3f6fc919c15deac119d8756.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21711891_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_63d2485e5a28d86a37b1b538fbeaa103.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа , тигр

Люди-тигры: лучшие образы хищников — фото

22:00 10.12.2021
Подписаться на
2022-й — год Черного Водяного Тигра. В нашей фотоподборке представляем вам лучшие тигриные образы людей со всего света.
© AFP / Punit Parajpe

Модель в тигровом образе на показе мод в поддержку кампании Save the Tiger ("Спасите тигра") в последний день Недели моды в Лакме, 26 марта 2013 г.

Модель в тигровом образе на показе мод в поддержку кампании Save the Tiger (&quot;Спасите тигра&quot;) в последний день Недели моды в Лакме, 26 марта 2013 г. - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP / Punit Parajpe

Модель в тигровом образе на показе мод в поддержку кампании Save the Tiger ("Спасите тигра") в последний день Недели моды в Лакме, 26 марта 2013 г.

© AP Photo / Arun Sankar K.

Актеры в масках и с раскрашенными телами танцуют "Пуликали" или Тигриный танец в Триссуре в индийском штате Керала, 19 сентября 2013 г. Пуликали — танец-имитация охоты на тигра, традиционно исполняется во время ежегодного праздника урожая.

Актеры в масках и с раскрашенными телами танцуют &quot;Пуликали&quot; или Тигриный танец в Триссуре в индийском штате Керала, 19 сентября 2013 г. Пуликали — танец-имитация охоты на тигра, традиционно исполняется во время ежегодного праздника урожая. - Sputnik Узбекистан
2/15
© AP Photo / Arun Sankar K.

Актеры в масках и с раскрашенными телами танцуют "Пуликали" или Тигриный танец в Триссуре в индийском штате Керала, 19 сентября 2013 г. Пуликали — танец-имитация охоты на тигра, традиционно исполняется во время ежегодного праздника урожая.

© Sputnik / Anton Denisov  / Перейти в фотобанк

Члены московского подводного клуба Western Bridge установили на дне бассейна ЦСК ВМФ новогоднюю ёлку, попрощались с годом Быка и встретили год Тигра.

Члены московского подводного клуба Western Bridge установили на дне бассейна ЦСК ВМФ новогоднюю ёлку, попрощались с годом Быка и встретили год Тигра. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк

Члены московского подводного клуба Western Bridge установили на дне бассейна ЦСК ВМФ новогоднюю ёлку, попрощались с годом Быка и встретили год Тигра.

© AFP / Pierre Verdy

Канадская топ-модель Ясмин Гаури представляет образ с курткой из искусственного меха тигровой раскраски как часть зимней коллекции Кристиан Диор 1997/98 года от британского дизайнера Джона Галлиано.

Канадская топ-модель Ясмин Гаури представляет образ с курткой из искусственного меха тигровой раскраски как часть зимней коллекции Кристиан Диор 1997/98 года от британского дизайнера Джона Галлиано. - Sputnik Узбекистан
4/15
© AFP / Pierre Verdy

Канадская топ-модель Ясмин Гаури представляет образ с курткой из искусственного меха тигровой раскраски как часть зимней коллекции Кристиан Диор 1997/98 года от британского дизайнера Джона Галлиано.

© AFP / Andy Lyons / Getty Images

Певица Кэти Перри выступает на Pepsi Super Bowl XLIX Halftime Show на стадионе Феникса 1 февраля 2015 года в Глендейле, штат Аризона.

Певица Кэти Перри выступает на Pepsi Super Bowl XLIX Halftime Show на стадионе Феникса 1 февраля 2015 года в Глендейле, штат Аризона. - Sputnik Узбекистан
5/15
© AFP / Andy Lyons / Getty Images

Певица Кэти Перри выступает на Pepsi Super Bowl XLIX Halftime Show на стадионе Феникса 1 февраля 2015 года в Глендейле, штат Аризона.

© AFP / Ben Stansall

Бегуны, раскрашенные под тигров, участвуют в благотворительном забеге голых в защиту суматранских тигров в Лондонском зоопарке 15 августа 2013 года.

Бегуны, раскрашенные под тигров, участвуют в благотворительном забеге голых в защиту суматранских тигров в Лондонском зоопарке 15 августа 2013 года. - Sputnik Узбекистан
6/15
© AFP / Ben Stansall

Бегуны, раскрашенные под тигров, участвуют в благотворительном забеге голых в защиту суматранских тигров в Лондонском зоопарке 15 августа 2013 года.

© AP Photo / Angus Muir

Девушка, раскрашенная под тигра, ворвалась на поле в последний день Открытого чемпионата Великобритании по гольфу 1997 г.

Девушка, раскрашенная под тигра, ворвалась на поле в последний день Открытого чемпионата Великобритании по гольфу 1997 г. - Sputnik Узбекистан
7/15
© AP Photo / Angus Muir

Девушка, раскрашенная под тигра, ворвалась на поле в последний день Открытого чемпионата Великобритании по гольфу 1997 г.

© AFP / Manjunath Kiran

Маленький индиец с раскрашенным под тигра лицом в парке Бангалора во время акции в поддержку вымирающих видов тигров 1 августа 2015 года.

Маленький индиец с раскрашенным под тигра лицом в парке Бангалора во время акции в поддержку вымирающих видов тигров 1 августа 2015 года. - Sputnik Узбекистан
8/15
© AFP / Manjunath Kiran

Маленький индиец с раскрашенным под тигра лицом в парке Бангалора во время акции в поддержку вымирающих видов тигров 1 августа 2015 года.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Ребенок в маске тигра на ежегодной осенней ярмарке в Титу на юге Румынии.

Ребенок в маске тигра на ежегодной осенней ярмарке в Титу на юге Румынии. - Sputnik Узбекистан
9/15
© AP Photo / Vadim Ghirda

Ребенок в маске тигра на ежегодной осенней ярмарке в Титу на юге Румынии.

© AP Photo / Peter Kemp

Прически "леопард" и "улыбающийся тигр", созданные в салоне "У Алана" в Лондоне в 1979 году.

Прически &quot;леопард&quot; и &quot;улыбающийся тигр&quot;, созданные в салоне &quot;У Алана&quot; в Лондоне в 1979 году. - Sputnik Узбекистан
10/15
© AP Photo / Peter Kemp

Прически "леопард" и "улыбающийся тигр", созданные в салоне "У Алана" в Лондоне в 1979 году.

© AP Photo / Tatan Syuflana

Мусульманская активистка с лицом, раскрашенным под морду тигра, во время акции протеста в поддержку суматранских тигров в Джакарте, Индонезия, в Международный день тигра 30 июля 2017 г.

Мусульманская активистка с лицом, раскрашенным под морду тигра, во время акции протеста в поддержку суматранских тигров в Джакарте, Индонезия, в Международный день тигра 30 июля 2017 г. - Sputnik Узбекистан
11/15
© AP Photo / Tatan Syuflana

Мусульманская активистка с лицом, раскрашенным под морду тигра, во время акции протеста в поддержку суматранских тигров в Джакарте, Индонезия, в Международный день тигра 30 июля 2017 г.

© AFP / Pedro Pardo

Мужчины, одетые как тигры, борются во время празднования Рождества и Нового года в Мексике, 20 декабря 2015 года.

Мужчины, одетые как тигры, борются во время празднования Рождества и Нового года в Мексике, 20 декабря 2015 года. - Sputnik Узбекистан
12/15
© AFP / Pedro Pardo

Мужчины, одетые как тигры, борются во время празднования Рождества и Нового года в Мексике, 20 декабря 2015 года.

© AFP / Gary Gershoff / Getty Images

Певица Ники Минаж на модном показе Оскара де ла Ренты в рамках Недели моды Мерседес Бенц 13 сентября 2011 года в Нью-Йорке.

Певица Ники Минаж на модном показе Оскара де ла Ренты в рамках Недели моды Мерседес Бенц 13 сентября 2011 года в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP / Gary Gershoff / Getty Images

Певица Ники Минаж на модном показе Оскара де ла Ренты в рамках Недели моды Мерседес Бенц 13 сентября 2011 года в Нью-Йорке.

© AP Photo / Arun Sankar K

Индийцы ждут, когда высохнет краска перед традиционным Тигриным данцем Пуликали в Триссуре, штат Керала, Индия, 31 августа 2015 года.

Индийцы ждут, когда высохнет краска перед традиционным Тигриным данцем Пуликали в Триссуре, штат Керала, Индия, 31 августа 2015 года. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AP Photo / Arun Sankar K

Индийцы ждут, когда высохнет краска перед традиционным Тигриным данцем Пуликали в Триссуре, штат Керала, Индия, 31 августа 2015 года.

© AP Photo / Lai Seng Sin

Малазийская модель Эмбер Чиа с табличкой с надписью "Свободу диким животным: бойкотируйте зоопарки", фотосессия для организации "Люди за этическое обращение с животными", Малайзия, 24 октября 2009 года.

Малазийская модель Эмбер Чиа с табличкой с надписью &quot;Свободу диким животным: бойкотируйте зоопарки&quot;, фотосессия для организации &quot;Люди за этическое обращение с животными&quot;, Малайзия, 24 октября 2009 года. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AP Photo / Lai Seng Sin

Малазийская модель Эмбер Чиа с табличкой с надписью "Свободу диким животным: бойкотируйте зоопарки", фотосессия для организации "Люди за этическое обращение с животными", Малайзия, 24 октября 2009 года.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00От каких болезней спасает рыбий жир зимой
22:00Люди-тигры: лучшие образы хищников — фото
21:58Галина Мельникова: "Для меня честь представлять узбекскую культуру" — видео
21:52Утвержден адресный список новых жилых массивов "Янги Узбекистон"
21:32Водолацкий: у Путина и Мирзиёева один взгляд на мир — видео
20:52Россия поставила 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"
20:05Премьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае
19:40Почему плавмастерская "Донбасс" не вышла в Черное море
19:22Чем Россия поможет Узбекистану в признании квалификаций высшего образования — видео
18:11Россия делится с Узбекистаном опытом по защите прав человека
17:44Между Ташкентом и Бухарой запущен дополнительный поезд Afrosiyob
17:02Сбой в работе государственных интернет-площадок — причина
16:42В Санкт-Петербурге проходят Навоийские чтения
16:39Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года
16:13О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов
15:55В Ташкенте появится новое здание посольства Таджикистана
15:31Прибалтика просит Россию спасти ее от мороза
15:26Кыргызстан предложил минимизировать в ЕАЭС расчеты в иностранной валюте
15:20Афганская Kam Air возобновляет рейсы между Кабулом и Ташкентом
15:13Пример Узбекистана вдохновит: Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС