Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20211210/ot-kakix-bolezney-spasaet-rybiy-jir-zimoy-21689651.html
От каких болезней спасает рыбий жир зимой
От каких болезней спасает рыбий жир зимой
Рыбий жир, богатый Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, защищает организм от целого ряда болезней. Об эффекте рыбьего жира рассказывает терапевт.
2021-12-10T23:00+0500
2021-12-10T23:00+0500
это интересно
здоровье
зима
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/07/21689612_0:144:1921:1224_1920x0_80_0_0_c57c9e3b2c515a13920e82c80e2c02d0.jpg
Рыбий жир сводит к минимуму уровень жира в крови, немного снижает артериальное давление, незначительно уменьшает частоту сердечных сокращений, способствует свертываемости крови. Кроме этого, Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Именно по этой причине рыбий жир рекомендуют людям с ревматоидным артритом.Однако, как заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего, рыбий жир нельзя считать средством, заметно укрепляющим иммунитет. Но его противовоспалительный эффект может сыграть свою роль и при инфекционных заболеваниях.Рыбий жир, который мы употребляем сегодня, как правило, получают из тушек обитателей холодных морей. Их особым способом обрабатывают и выделяют получившийся жир. А тот, что раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб.Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле.Еще один источник этих незаменимых для человека веществ — биологически активные добавки к пище. Однако ими злоупотреблять не стоит.
https://uz.sputniknews.ru/20211203/21620582.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/07/21689612_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_a493c03b80bf114a88eb343760650133.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
здоровье, зима

От каких болезней спасает рыбий жир зимой

23:00 10.12.2021
© Pixabay/frolicsomeplОмега-3 полиненасыщенные жирные кислоты
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Pixabay/frolicsomepl
Подписаться на
Рыбий жир, богатый Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, защищает организм от целого ряда болезней. Об эффекте рыбьего жира рассказывает терапевт.
Рыбий жир сводит к минимуму уровень жира в крови, немного снижает артериальное давление, незначительно уменьшает частоту сердечных сокращений, способствует свертываемости крови. Кроме этого, Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Именно по этой причине рыбий жир рекомендуют людям с ревматоидным артритом.
Однако, как заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего, рыбий жир нельзя считать средством, заметно укрепляющим иммунитет. Но его противовоспалительный эффект может сыграть свою роль и при инфекционных заболеваниях.
"Не думаю, что рыбий жир заметно повышает нашу сопротивляемость инфекциям, однако он слегка сдерживает воспаление в легких", — уточнил Сапего.
Рыбий жир, который мы употребляем сегодня, как правило, получают из тушек обитателей холодных морей. Их особым способом обрабатывают и выделяют получившийся жир. А тот, что раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб.
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле.
Еще один источник этих незаменимых для человека веществ — биологически активные добавки к пище. Однако ими злоупотреблять не стоит.
"Проблема только в том, что состав добавок непредсказуем. Токсины в БАДах контролировать невозможно. Чтобы уберечься, не стоит съедать больше четырех граммов Омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день, тогда отравиться токсинами нельзя", — сказал Сапего.
Сбор урожая хурмы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
Это интересно
Что происходит с организмом, когда вы едите хурму
3 декабря, 07:00
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00От каких болезней спасает рыбий жир зимой
22:00Люди-тигры: лучшие образы хищников — фото
21:58Галина Мельникова: "Для меня честь представлять узбекскую культуру" — видео
21:52Утвержден адресный список новых жилых массивов "Янги Узбекистон"
21:32Водолацкий: у Путина и Мирзиёева один взгляд на мир — видео
20:52Россия поставила 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"
20:05Премьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае
19:40Почему плавмастерская "Донбасс" не вышла в Черное море
19:22Чем Россия поможет Узбекистану в признании квалификаций высшего образования — видео
18:11Россия делится с Узбекистаном опытом по защите прав человека
17:44Между Ташкентом и Бухарой запущен дополнительный поезд Afrosiyob
17:02Сбой в работе государственных интернет-площадок — причина
16:42В Санкт-Петербурге проходят Навоийские чтения
16:39Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года
16:13О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов
15:55В Ташкенте появится новое здание посольства Таджикистана
15:31Прибалтика просит Россию спасти ее от мороза
15:26Кыргызстан предложил минимизировать в ЕАЭС расчеты в иностранной валюте
15:20Афганская Kam Air возобновляет рейсы между Кабулом и Ташкентом
15:13Пример Узбекистана вдохновит: Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС