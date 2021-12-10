https://uz.sputniknews.ru/20211210/ot-kakix-bolezney-spasaet-rybiy-jir-zimoy-21689651.html

От каких болезней спасает рыбий жир зимой

От каких болезней спасает рыбий жир зимой

Рыбий жир, богатый Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, защищает организм от целого ряда болезней. Об эффекте рыбьего жира рассказывает терапевт.

2021-12-10T23:00+0500

2021-12-10T23:00+0500

2021-12-10T23:00+0500

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Рыбий жир сводит к минимуму уровень жира в крови, немного снижает артериальное давление, незначительно уменьшает частоту сердечных сокращений, способствует свертываемости крови. Кроме этого, Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Именно по этой причине рыбий жир рекомендуют людям с ревматоидным артритом.Однако, как заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего, рыбий жир нельзя считать средством, заметно укрепляющим иммунитет. Но его противовоспалительный эффект может сыграть свою роль и при инфекционных заболеваниях.Рыбий жир, который мы употребляем сегодня, как правило, получают из тушек обитателей холодных морей. Их особым способом обрабатывают и выделяют получившийся жир. А тот, что раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб.Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле.Еще один источник этих незаменимых для человека веществ — биологически активные добавки к пище. Однако ими злоупотреблять не стоит.

https://uz.sputniknews.ru/20211203/21620582.html

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