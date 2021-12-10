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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА Заседание Высшего Евразийского экономического совета - LIVE
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА Заседание Высшего Евразийского экономического совета - LIVE
В рамках заседания объявлено, что председательство в ЕАЭС в 2022 году перешло Кыргызстану.
2021-12-10T14:51+0500
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит онлайн под председательством Казахстана.В нем, в качестве наблюдателя, принимает участие и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В ходе встречи объявлено, что председательство в ЕАЭС в 2022 году перешло Кыргызстану.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, видео

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА Заседание Высшего Евразийского экономического совета - LIVE

14:51 10.12.2021 (обновлено: 16:41 10.12.2021)
© Евразийская экономическая комиссия
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В рамках заседания объявлено, что председательство в ЕАЭС в 2022 году перешло Кыргызстану.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит онлайн под председательством Казахстана.
В нем, в качестве наблюдателя, принимает участие и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе встречи объявлено, что председательство в ЕАЭС в 2022 году перешло Кыргызстану.
Узбекистан и ЕАЭС

В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В мае президент Шавкат Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с Евразийским банком развития для реализации совместных проектов с участниками союза.

А в июне этого года в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана заявили о намерении открыть в республике представительство ЕАБР до конца 2021-го.

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