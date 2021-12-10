ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА Заседание Высшего Евразийского экономического совета - LIVE

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит онлайн под председательством Казахстана.В нем, в качестве наблюдателя, принимает участие и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В ходе встречи объявлено, что председательство в ЕАЭС в 2022 году перешло Кыргызстану.
В рамках заседания объявлено, что председательство в ЕАЭС в 2022 году перешло Кыргызстану.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит онлайн под председательством Казахстана.
В нем, в качестве наблюдателя, принимает участие и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе встречи объявлено, что председательство в ЕАЭС в 2022 году перешло Кыргызстану.
Узбекистан и ЕАЭС
В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
В мае президент Шавкат Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с Евразийским банком развития для реализации совместных проектов с участниками союза.
А в июне этого года в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана заявили о намерении открыть в республике представительство ЕАБР до конца 2021-го.