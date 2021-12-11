https://uz.sputniknews.ru/20211211/mid-rossii-popal-pod-jestkie-ukrainskie-shtrafy-21754069.html

МИД России попал под жесткие украинские штрафы

МИД России попал под жесткие украинские штрафы

В конце текущей недели украинское правительство выступило с миролюбивой инициативой, направленной, в частности, на деэскалацию ситуации на Донбассе.

2021-12-11T14:48+0500

2021-12-11T14:48+0500

2021-12-11T14:49+0500

колумнисты

штраф

донбасс

мид россии

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Оно внесло в Верховную раду законопроект о признании противоправными деяниями публичного отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации Россией территорий Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины. То есть об узаконивании преследования за инакомыслие.Законопроект всем хорош, но в нем явно не хватает признания противоправным деянием еще и отрицания готовящегося нападения России на Украину — раз уж о нем второй месяц долдонит вся пропагандистская машина Запада, значит, это факт. Ну и за компанию можно было бы объявить преступлением сомнения в 140-тысячелетней истории украинского народа.Как тебе такое, Россия: Украина покупает электроэнергию в Эмиратах >>Целью принятия закона украинское правительство объявило "препятствование и уменьшение количества случаев общественно опасного или провокационного поведения иностранных и отечественных публичных деятелей, лиц, уполномоченных на исполнение функций государства и местного самоуправления, политически значимых лиц в условиях международного вооруженного конфликта, <…> отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".Кроме утверждений об оккупации и агрессии, имеется в документе еще и утверждение о том, что Россия ведет агрессивную войну против Украины. Хотя состояние войны имеет вполне определенные правовые последствия, каковых не наблюдается ни в отношениях между Россией и Украиной, ни на самой Украине.Но, думается, в Совете Европы всех этих противоречий не заметят.Что же является публичным отрицанием вооруженной агрессии и так далее. Ответ звучит так: "Хотя бы одно открытое обращение к более чем одному лицу, в котором высказывается любое письменное указание и/или географическое изображение временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя (то же самое в отношении ЛДНР. — Прим. ред.) в пределах государственной границы иностранного государства или как отдельного территориального субъекта за пределами государственной границы Украины. Майдан стоял не зря: Зеленский раздаст детям по десять тысяч долларов >>Публичное отрицание осуществляется, как правило, но не исключительно, путем публикации в прессе, передачи по радио, телевидению или с использованием других СМИ, распространения в Интернете или с использованием других средств телекоммуникационной связи, сообщения в публичных выступлениях, демонстрации в общественных местах плакатов, лозунгов, других произведений, а также распространения листовок или иных печатных материалов".Введенное в революционной России 1906 года правило "О публичных собраниях", которое вошло в историю как "больше трех не собираться", на этом фоне выглядит безнадежно либерально. Да, формально закон не должен применяться к первому встречному. Но Украина — страна чудес. Вряд ли стоит исключать, что неугодного человека могут объявить общественным деятелем или политически значимым лицом и пришить публичное выступление.Закон при этом будет распространяться, конечно же, не только на граждан Украины. Нарушителями рискуют стать публичные лица и политики по всему миру. Из иностранцев к таковым отнесены главы государств, правительств, министры, руководители других государственных органов, Верховного и Конституционного судов, члены парламента, послы, руководители государственных предприятий и члены руководящих органов политических партий.Украина захватила белорусские вагоны — вслед за российскими локомотивами >>Закон суров: за противоправное деяние придется отвечать. За первое отрицание в течение года придется заплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен (47-94 тысячи рублей). При рецидиве — штраф от 34 до 51 тысячи гривен (94-141 тысяча рублей). Шутки шутками, но если бы зеркальный закон был принят в России, то российская казна изрядно бы наполнилась за счет штрафов, наложенных на собственных публичных деятелей. И если Европа благосклонно примет украинский закон, то обзавестись таким законом было бы вполне в духе европейских ценностей.Демократия, а также плюрализм, толерантность и либерализм на Украине цветут буйным цветом еще с 2014 года, когда начали безнаказанно убивать журналистов и публичных деятелей за инакомыслие, запрещать фильмы и книги, спешно переписывать историю, устраивать декоммунизацию и дерусификацию. Украина оставит Донбасс без воды: проект уже есть >>Недавно логическое развитие "украинской демократии" привело к преследованию политических оппонентов и даже просто бизнесменов, запрету телеканалов, блокировке любых активов — и все во внесудебном порядке. Неудивительно, что строительство "демократической Украины" по лекалам романа "1984" уже приводит к запрету публичных высказываний своей позиции и наказанию за них. До преследования за мыслепреступления остался буквально один шаг. В заключение остается добавить, что принятие такого закона — это не только очередная политическая торпеда под Минские соглашения и попытки достичь урегулирования на Донбассе вообще. Исходя из набора лиц, подпадающих под действие закона в пределах Украины, — это еще и очередной шаг в цементировании единственно "правильной" антироссийской позиции во всей политико-властной иерархии. Имея другую позицию, человек априори является нарушителем закона, исключается из политического процесса и взобраться по иерархической лестнице не может. В этом реальная цель документа, вполне возможно, состряпанного по совету из Вашингтона, поднаторевшего в свое время в цементировании подобным образом латиноамериканских "демократий", на самом деле представлявших собой фашистские хунты.Источник: РИА Новости

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штраф, донбасс, мид россии