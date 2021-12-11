https://uz.sputniknews.ru/20211211/ot-kakix-bolezney-zaschitit-zelenyy-chay-esli-pit-ego-kajdyy-den-21743555.html
От каких болезней защитит зеленый чай, если пить его каждый день
От каких болезней защитит зеленый чай, если пить его каждый день
Успокаивающее свойство зеленого чая помогает организму со стрессом и не переедать. Однако это не единственный позитивный эффект от ежедневного употребления зеленого чая для здоровья, считает диетолог.
2021-12-11T08:00+0500
2021-12-11T08:00+0500
2021-12-11T08:00+0500
это интересно
здоровье
чай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21743377_0:0:1560:877_1920x0_80_0_0_7e236ac3e2ba0cf1ac8afcbb2796d023.jpg
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Зеленый чай способен снизить риск развития опасных болезней, если пить его каждый день. Об этом диетолог Татьяна Иванникова рассказала РИА Новости.Дело в том, что напиток обладает успокаивающим свойством, поэтому защищает человека от стрессового переедания, объяснила диетолог. Кроме этого, в зеленом чае содержится много витамина С, который помогает организму быстрее восстановиться в период простуды, и катехинов.Катехины - это органические вещества, являющиеся сильными антиоксидантами. Так, катехины чая стимулируют иммунитет к борьбе с ОРВИ, а также вирусом гриппа. В связи с этим зеленый чай защитит организм от простуды в холодное время года."Катехины укрепляют стенки капилляров, снижают риск развития раковых клеток, предупреждают риск развития склероза", — заявила собеседник агентства.Она добавила, что с осторожностью зеленый чай нужно употреблять при пониженном давлении, заболеваниях печени или кишечника.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21743377_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_f42cd2f94ee838a33b64b293aaeaa671.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
здоровье, чай
От каких болезней защитит зеленый чай, если пить его каждый день
Успокаивающее свойство зеленого чая помогает организму со стрессом и не переедать. Однако это не единственный позитивный эффект от ежедневного употребления зеленого чая для здоровья, считает диетолог.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Зеленый чай способен снизить риск развития опасных болезней, если пить его каждый день. Об этом диетолог Татьяна Иванникова рассказала РИА Новости.
Дело в том, что напиток обладает успокаивающим свойством, поэтому защищает человека от стрессового переедания, объяснила диетолог. Кроме этого, в зеленом чае содержится много витамина С, который помогает организму быстрее восстановиться в период простуды, и катехинов.
Катехины - это органические вещества, являющиеся сильными антиоксидантами. Так, катехины чая стимулируют иммунитет к борьбе с ОРВИ, а также вирусом гриппа. В связи с этим зеленый чай защитит организм от простуды в холодное время года.
"Катехины укрепляют стенки капилляров, снижают риск развития раковых клеток, предупреждают риск развития склероза", — заявила собеседник агентства.
Она добавила, что с осторожностью зеленый чай нужно употреблять при пониженном давлении, заболеваниях печени или кишечника.