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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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От каких болезней защитит зеленый чай, если пить его каждый день
От каких болезней защитит зеленый чай, если пить его каждый день
Успокаивающее свойство зеленого чая помогает организму со стрессом и не переедать. Однако это не единственный позитивный эффект от ежедневного употребления зеленого чая для здоровья, считает диетолог.
2021-12-11T08:00+0500
2021-12-11T08:00+0500
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здоровье
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Зеленый чай способен снизить риск развития опасных болезней, если пить его каждый день. Об этом диетолог Татьяна Иванникова рассказала РИА Новости.Дело в том, что напиток обладает успокаивающим свойством, поэтому защищает человека от стрессового переедания, объяснила диетолог. Кроме этого, в зеленом чае содержится много витамина С, который помогает организму быстрее восстановиться в период простуды, и катехинов.Катехины - это органические вещества, являющиеся сильными антиоксидантами. Так, катехины чая стимулируют иммунитет к борьбе с ОРВИ, а также вирусом гриппа. В связи с этим зеленый чай защитит организм от простуды в холодное время года."Катехины укрепляют стенки капилляров, снижают риск развития раковых клеток, предупреждают риск развития склероза", — заявила собеседник агентства.Она добавила, что с осторожностью зеленый чай нужно употреблять при пониженном давлении, заболеваниях печени или кишечника.
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здоровье, чай

От каких болезней защитит зеленый чай, если пить его каждый день

08:00 11.12.2021
© Pixabay / appledengЗеленый чай
Зеленый чай - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2021
© Pixabay / appledeng
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Успокаивающее свойство зеленого чая помогает организму со стрессом и не переедать. Однако это не единственный позитивный эффект от ежедневного употребления зеленого чая для здоровья, считает диетолог.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Зеленый чай способен снизить риск развития опасных болезней, если пить его каждый день. Об этом диетолог Татьяна Иванникова рассказала РИА Новости.
Дело в том, что напиток обладает успокаивающим свойством, поэтому защищает человека от стрессового переедания, объяснила диетолог. Кроме этого, в зеленом чае содержится много витамина С, который помогает организму быстрее восстановиться в период простуды, и катехинов.
Катехины - это органические вещества, являющиеся сильными антиоксидантами. Так, катехины чая стимулируют иммунитет к борьбе с ОРВИ, а также вирусом гриппа. В связи с этим зеленый чай защитит организм от простуды в холодное время года.
"Катехины укрепляют стенки капилляров, снижают риск развития раковых клеток, предупреждают риск развития склероза", — заявила собеседник агентства.
Она добавила, что с осторожностью зеленый чай нужно употреблять при пониженном давлении, заболеваниях печени или кишечника.
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