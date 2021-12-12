https://uz.sputniknews.ru/20211212/dva-yubileya-galiny-melnikovoy-znamenitaya-diktor-rasskazala-o-jizni-v-efire-i-za-kadrom-21763370.html

Два юбилея Галины Мельниковой: знаменитая диктор рассказала о жизни в эфире и за кадром

Два юбилея Галины Мельниковой: знаменитая диктор рассказала о жизни в эфире и за кадром

В интервью Sputnik Галина Мельникова рассказала о том, как случайно попала в профессию и осталась верна ей на всю жизнь, о поездке в Беслан, о своем последнем эфире на телевидении в качестве диктора.

2021-12-12T21:00+0500

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Галина Мельникова – представитель первого поколения дикторов узбекского телевидения. На ее прямых эфирах выросло несколько поколений зрителей. В этом году народная артистка Узбекистана отмечает сразу два юбилея. 23 декабря ей исполнится 85. Кроме этого, 65 лет назад состоялся ее первый прямой эфир.Галина Витальевна признается, что не очень любит свой праздник, поэтому с большим удовольствием рассказывает о профессиональной жизни. А также о благотворительности, которой занимается с 1993 года. Однако в этот возраст не верят ни ее поклонники, ни она сама.У нее всегда молодые глаза, доброжелательный взгляд и такая же улыбка. А возраст – лишь цифры в паспорте. Галина Витальевна ведет активный образ жизни, участвует в общественной жизни города. До сих пор вести важные государственные мероприятия доверяют только ей.На телевидении будущая звезда прямого эфира оказалась случайно. Будучи студенткой второго курса мединститута ее пригласили на конкурс – сразу на третий тур. Его она успешно прошла. Позже узнала, что первоначально в отборе участвовали порядка 700 человек.Тогда в доме Мельниковых телевизора не было, как и не было представления о профессии у самой девушки. Юная Галина даже не предполагала, что это станет делом всей ее жизни.А через несколько десятилетий музыковед Инесса Гульзарова посвятит ей монографию "Живой символ эпохи". Книга издана при поддержке Россотрудничества в Узбекистане.На протяжении всех этих лет в эфире с Галиной Витальевной происходили самые разные ситуации. От забавных до драматических, и, даже трагических. И каждый раз она выходила в прямой эфир так, что никто и не догадывался о ее состоянии. Например, одну из программ, которую нужно было вести со цены концертного зала, пришлось записывать с температурой 39. А во время последнего эфира (в 2016 году) случился обширный инфаркт у коллеги, одного из самых известных дикторов Абдумумина Утбосарова. Это была запись новогоднего поздравления от президента. Сразу после Мельниковой он должен был записывать эфир на узбекском языке. Который, к слову, записывали заранее, 30 декабря.Три курса мединститута не прошли напрасно. Галина Витальевна до сих пор может оказать квалифицированную первую помощь. Вспоминает, что приложила все усилия, чтобы спасти коллегу. Пока шла запись, диктор все время думала о коллеге, как же он будет записываться. Во время ее записи его увезли в больницу, но по дороге он скончался. Галина Витальевна вспоминает об этом со слезами на глазах.Печальные воспоминания у Галины Витальевны вызывает и ее первый брак – с отцом ее единственного сына. Как она признается, семейная жизнь разделилась на две половины – прямо противоположные. Спустя более 20 лет совместной жизни брак окончательно распался. Будучи заботливой женой и матерью, она больше не могла выносить неуважительное отношение к себе со стороны мужа.Спустя семь лет после развода, жизнь преподнесла ей второй шанс обрести счастье. В жизни Галины Витальевны появился Саркис Калустьян - любимый мужчина, верный друг, ставший ее вторым супругом. Он работал начальником следственного управления Узбекистана.К сожалению, Сержика Вартановича – так ласково называла мужа Галина Мельникова, не стало 6 лет назад.В монографии, посвященной Галине Витальевне, представлены редкие фотографии: ее родителей – Натальи Александровны и Виталия Петровича, со съемок прямого эфира и интервью с выдающимися советскими деятелями культуры, искусства и науки, со времен учебы в Ташкентской медицинской академии, из поездки в Беслан, с сыном Германом. Но нет там фотографии еще одного родного для нее человека – внука Максима. Сегодня он живет в Москве и занимается IT-технологиями.Галина Мельникова имеет высокие государственные и международные награды. Среди них Орден "Дустлик" ("Дружба"), медаль Пушкина (в частности, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей), звание народной артистки Узбекистана. Но по ее признанию, особое значение для нее имеет высокая христианская награда — медаль Ордена Святителя Николая, Архиепископа Мирликийского, Чудотворца за заслуги в благотворительности.Награду вручил Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский, владыка Викентий.Чем сегодня наполнена жизнь выдающегося диктора узбекского телевидения, как проходила подготовка к прямым эфирам, почему Галина Мельникова решила поехать в Беслан и многом другом – смотрите в видеоинтервью Sputnik.

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