https://uz.sputniknews.ru/20211212/kakoy-sort-mandarinov-zaschitit-zdorove-v-xoloda---ekspert-21704442.html

Какой сорт мандаринов защитит здоровье в холода — эксперт

Какой сорт мандаринов защитит здоровье в холода — эксперт

Мандарины способствуют уменьшению тромбообразований и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта из-за растительной клетчатки.

2021-12-12T08:00+0500

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здоровье

мандарины

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Как выбрать мандарины, "Прайму" рассказала начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.С ее слов, при выборе мандаринов важно, чтобы плод легко чистился. Для этого между кожурой и мякотью должен быть воздух. Однако если воздуха слишком много, это уже можно назвать недостатком. Такие плоды легче повредить, и, скорее всего, мандарины уже залежались.Мандарины могут быть обработаны воском, но он не опасен и используется для предотвращения плесени при транспортировке и хранении. Чтобы смыть воск и различные загрязнения, необходимо тщательно мыть мандарины теплой водой, поясняет Котельникова.Витамина C больше в мандаринах сорта "клементин". Витамин С (аскорбиновая кислота) – это природный иммуностимулятор, то есть он помогает организму скорее восстановиться при простудных заболеваниях. Поэтому в зимнее время он становится особенно важен.Количество витамина может снижаться, если нарушены условия транспортировки. Например, если при перевозке мандарины перемерзли — в этом случае и запах, и вкус будут несвежими.Апельсины и мандарины стоит употреблять с осторожностью тем, у кого постоянно высокий уровень сахара в крови — в них содержится довольно много сахара (фруктоза). Мандарины способствуют уменьшению тромбообразований и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта из-за растительной клетчатки, заключила Котельникова.

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здоровье, мандарины