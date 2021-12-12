https://uz.sputniknews.ru/20211212/mejdunarodnye-nablyudateli-pribyli-na-vybory-v-pridnestrove-21762120.html
Международные наблюдатели прибыли на выборы в Приднестровье
Международные наблюдатели прибыли на выборы в Приднестровье
Среди них общественные и государственные деятели из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осети и Абхазии.
2021-12-12T15:18+0500
2021-12-12T15:18+0500
2021-12-12T15:18+0500
в мире
наблюдатели
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. В непризнанной республике Приднестровье стартовали президентские выборы. Для оценки законности голосования за выборами следят международные наблюдатели из стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает сайт Центризбиркома республики.Всего открыто 257 избирательных участков. На пост главы Приднестровья претендуют действующий президент Вадим Красносельский и народный депутат Григориопольского района Сергей Пынзарь.Власти Молдовы уже назвали выборы нелигитимными. Накануне международных наблюдателей от России, в том числе известного политолога, доктора наук Наталью Нарочницкую и заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова, без объяснения причин задержали в аэропорту Кишинева и посадили на обратный рейс.Напомним, Приднестровье добивалось выхода из состава Молдовы еще в советское время, опасаясь присоединения республики к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева решить вопрос силой, регион фактически вышел из-под контроля Молдовы. В настоящее время стабильность в Приднестровье обеспечивает российский миротворческий контингент.Читайте также: Пасынки советского распада
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MIA „Rosiya Segodnya“
наблюдатели, выборы президента
Международные наблюдатели прибыли на выборы в Приднестровье
Среди них общественные и государственные деятели из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осети и Абхазии.
ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik
. В непризнанной республике Приднестровье стартовали президентские выборы. Для оценки законности голосования за выборами следят международные наблюдатели из стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает сайт Центризбиркома
республики.
"Среди них общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха. Наблюдателями станут и представители Южной Осетии и Абхазии. По итогам мониторинга хода голосования, наблюдатели смогут дать оценку организации выборов в ПМР с точки зрения соблюдения международных избирательных стандартов", - говорится в сообщении.
Всего открыто 257 избирательных участков. На пост главы Приднестровья претендуют действующий президент Вадим Красносельский и народный депутат Григориопольского района Сергей Пынзарь.
Власти Молдовы уже назвали выборы нелигитимными. Накануне международных наблюдателей от России, в том числе известного политолога, доктора наук Наталью Нарочницкую и заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова, без объяснения причин задержали в аэропорту Кишинева и посадили на обратный рейс.
Напомним, Приднестровье добивалось выхода из состава Молдовы еще в советское время, опасаясь присоединения республики к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева решить вопрос силой, регион фактически вышел из-под контроля Молдовы. В настоящее время стабильность в Приднестровье обеспечивает российский миротворческий контингент.