https://uz.sputniknews.ru/20211212/shavkat-mirziyoev-poobschaetsya-s-medikami-21760680.html
Шавкат Мирзиёев пообщается с медиками
Шавкат Мирзиёев пообщается с медиками
На открытом диалоге с представителями сферы здравоохранения президент ответит на вопросы медработников.
2021-12-12T13:22+0500
2021-12-12T13:22+0500
2021-12-12T13:22+0500
общество
шавкат мирзиёев
прямой диалог
медики
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ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с представителями сферы здравоохранения, сообщает Министерство здравоохранения республики в своем Telegram-канале.Встреча на тему "Медицина Узбекистана – во имя чести и достоинства человека" пройдет в ближайшее время, говорится в сообщении министерства.На ней президент ответит на вопросы медиков о проблемах в национальной системе здравоохранения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, прямой диалог, медики
Шавкат Мирзиёев пообщается с медиками
На открытом диалоге с представителями сферы здравоохранения президент ответит на вопросы медработников.
ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с представителями сферы здравоохранения, сообщает Министерство здравоохранения республики в своем Telegram-канале.
Встреча на тему "Медицина Узбекистана – во имя чести и достоинства человека" пройдет в ближайшее время, говорится в сообщении министерства.
На ней президент ответит на вопросы медиков о проблемах в национальной системе здравоохранения.