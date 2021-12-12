Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211212/v-turtsii-zaregistrirovali-shest-sluchaev-zarajeniya-omikronom-21763609.html
В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
По словам министра здравоохранения республики, никто из заразившихся не нуждается в госпитализации.
2021-12-12T17:13+0500
2021-12-12T18:01+0500
в мире
турция
коронавирус covid-19
штамм-омикрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18042131_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_bf49cefa9463f798e6b1824e9b34a0b2.jpg
ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Турции обнаружено шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Как отметил глава Минздрава, ни один из зараженных новым вариантом вируса не нуждается в госпитализации.Всемирная организация здравоохранения обеспокоена появлением нового вирулентного типа коронавируса, обнаруженного в ЮАР. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Читайте также: Профессор Альтштейн об "омикроне" и конце пандемии - видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18042131_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d55f30d79cfae4b698da72fa6266eb4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
турция, коронавирус covid-19, штамм-омикрон

В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"

17:13 12.12.2021 (обновлено: 18:01 12.12.2021)
© Sputnik / Алексей КуденкоСтамбул
Стамбул - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
Подписаться на
По словам министра здравоохранения республики, никто из заразившихся не нуждается в госпитализации.
ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Турции обнаружено шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"В Турции зафиксировано шесть случаев заражения штаммом "омикрон". Один человек выявлен в Стамбуле и пятеро - в Измире", - цитирует министра РИА Новости.

Как отметил глава Минздрава, ни один из зараженных новым вариантом вируса не нуждается в госпитализации.
"Это пациенты с очень незначительными симптомами, они находятся под амбулаторным наблюдением без каких-либо проблем", - подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена появлением нового вирулентного типа коронавируса, обнаруженного в ЮАР. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Читайте также: Профессор Альтштейн об "омикроне" и конце пандемии - видео
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:18Молодые узбекистанцы сняли ролик против гендерного насилия - видео
17:13В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
16:49Видео: радостные новости в лагере беженцев
16:15Саакашвили осмотрит психиатр
15:48Шавкат Мирзиёев поздравил дехкан с праздником
15:18Международные наблюдатели прибыли на выборы в Приднестровье
14:14Узбекистанский боксер нокаутировал соперника - видео
13:22Шавкат Мирзиёев пообщается с медиками
12:31Погиб узбекистанский футболист
11:53Авиарейсы в Сох стали регулярными
11:31Почему Россия должна развалиться: этого требуют лучшие люди
11:23США намерены "загнать врага в 90-е": чем это грозит России
08:00Какой сорт мандаринов защитит здоровье в холода — эксперт
07:00Врач перечислил симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа
ВчераДиетолог назвала быстрый способ похудеть к Новому году
ВчераТуман и холода до -12: какую погоду ждать на следующей неделе
ВчераПредставительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскоп
ВчераЭкологично и доступно: как будут выглядеть дома будущего в регионах
ВчераМолодежь России и Узбекистана откроет новую эру дружбы между странами
ВчераУзбекистанца в одежде с символикой России не пустили на Украину