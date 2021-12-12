https://uz.sputniknews.ru/20211212/v-turtsii-zaregistrirovali-shest-sluchaev-zarajeniya-omikronom-21763609.html
В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
По словам министра здравоохранения республики, никто из заразившихся не нуждается в госпитализации.
2021-12-12T17:13+0500
2021-12-12T17:13+0500
2021-12-12T18:01+0500
в мире
турция
коронавирус covid-19
штамм-омикрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18042131_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_bf49cefa9463f798e6b1824e9b34a0b2.jpg
ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Турции обнаружено шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Как отметил глава Минздрава, ни один из зараженных новым вариантом вируса не нуждается в госпитализации.Всемирная организация здравоохранения обеспокоена появлением нового вирулентного типа коронавируса, обнаруженного в ЮАР. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Читайте также: Профессор Альтштейн об "омикроне" и конце пандемии - видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18042131_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d55f30d79cfae4b698da72fa6266eb4a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, коронавирус covid-19, штамм-омикрон
В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
17:13 12.12.2021 (обновлено: 18:01 12.12.2021)
По словам министра здравоохранения республики, никто из заразившихся не нуждается в госпитализации.
ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Турции обнаружено шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"В Турции зафиксировано шесть случаев заражения штаммом "омикрон". Один человек выявлен в Стамбуле и пятеро - в Измире", - цитирует министра РИА Новости.
Как отметил глава Минздрава, ни один из зараженных новым вариантом вируса не нуждается в госпитализации.
"Это пациенты с очень незначительными симптомами, они находятся под амбулаторным наблюдением без каких-либо проблем", - подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена появлением нового вирулентного типа коронавируса, обнаруженного в ЮАР. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".