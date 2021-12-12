https://uz.sputniknews.ru/20211212/v-turtsii-zaregistrirovali-shest-sluchaev-zarajeniya-omikronom-21763609.html

В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"

В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"

По словам министра здравоохранения республики, никто из заразившихся не нуждается в госпитализации.

2021-12-12T17:13+0500

2021-12-12T17:13+0500

2021-12-12T18:01+0500

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штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Турции обнаружено шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Как отметил глава Минздрава, ни один из зараженных новым вариантом вируса не нуждается в госпитализации.Всемирная организация здравоохранения обеспокоена появлением нового вирулентного типа коронавируса, обнаруженного в ЮАР. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Читайте также: Профессор Альтштейн об "омикроне" и конце пандемии - видео

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турция, коронавирус covid-19, штамм-омикрон