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Полосатые котята: фотографии тигрят из зоопарков мира
Полосатые котята: фотографии тигрят из зоопарков мира
Грядущий год - Год Черного Водяного Тигра. Полосатых хищников любят по всему свету, во многих странах действуют программы по сохранению тигров. Предлагаем вам фотоподборку тигрят, родившихся в зоопарках мира.
2021-12-13T22:00+0500
2021-12-13T22:00+0500
2021-12-13T22:00+0500
фото
зоопарк
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фото, зоопарк, тигрята, мультимедиа
Полосатые котята: фотографии тигрят из зоопарков мира
Грядущий год - Год Черного Водяного Тигра. Полосатых хищников любят по всему свету, во многих странах действуют программы по сохранению тигров. Предлагаем вам фотоподборку тигрят, родившихся в зоопарках мира.
Амурский тигрёнок Алмаз, родившийся от тигрицы Спарты, спасенной в Приморье 14 лет назад.
Амурский тигрёнок Алмаз, родившийся от тигрицы Спарты, спасенной в Приморье 14 лет назад.
© AFP / Munir Uz Zaman
Бенгальский тигренок, родившийся 26 мая в зоопарке Дакки, Бангладеш.
Бенгальский тигренок, родившийся 26 мая в зоопарке Дакки, Бангладеш.
© AFP / Roslan Rahman
Котенок малайского тигра в сафари-парке в Сингапуре.
Котенок малайского тигра в сафари-парке в Сингапуре.
© AFP / Yamil Lage
Белый тигренок Янек в Национальном зоопарке Гаваны.
Белый тигренок Янек в Национальном зоопарке Гаваны.
© AFP / Yamil Lage
Белый тигренок Янек в Национальном зоопарке Гаваны.
Белый тигренок Янек в Национальном зоопарке Гаваны.
© AFP / Inti Ocon
Трехдневный бенгальский тигренок после кормления в Национальном зоопарке Никарагуа.
Трехдневный бенгальский тигренок после кормления в Национальном зоопарке Никарагуа.
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка. У тигрицы Уссури и тигра Амура 29 мая родились двое тигрят.
Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка. У тигрицы Уссури и тигра Амура 29 мая родились двое тигрят.
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка. У тигрицы Уссури и тигра Амура 29 мая родились двое тигрят.
Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка. У тигрицы Уссури и тигра Амура 29 мая родились двое тигрят.
© AFP / Anthony Wallace
В развлекательном парке Йонъин недалеко от Сеула родилось сразу пять амурских тигрят. Мама несет одного из непосед.
В развлекательном парке Йонъин недалеко от Сеула родилось сразу пять амурских тигрят. Мама несет одного из непосед.
© AFP / Oswaldo Rivas
Двухдневный белый тигренок в зоопарке в Никарагуа. Впервые здесь родилось сразу трое белых малышей.
Двухдневный белый тигренок в зоопарке в Никарагуа. Впервые здесь родилось сразу трое белых малышей.