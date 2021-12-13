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Полосатые котята: фотографии тигрят из зоопарков мира
Полосатые котята: фотографии тигрят из зоопарков мира
Грядущий год - Год Черного Водяного Тигра. Полосатых хищников любят по всему свету, во многих странах действуют программы по сохранению тигров. Предлагаем вам фотоподборку тигрят, родившихся в зоопарках мира.
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фото, зоопарк, тигрята, мультимедиа

Полосатые котята: фотографии тигрят из зоопарков мира

22:00 13.12.2021
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Грядущий год - Год Черного Водяного Тигра. Полосатых хищников любят по всему свету, во многих странах действуют программы по сохранению тигров. Предлагаем вам фотоподборку тигрят, родившихся в зоопарках мира.
© Foto : Marie Mattsson / Nordens ArkАмурский тигрёнок Алмаз, родившийся от тигрицы Спарты, спасенной в Приморье 14 лет назад.
Амурский тигрёнок Алмаз, родившийся от тигрицы Спарты, спасенной в Приморье 14 лет назад - Sputnik Узбекистан
1/11
© Foto : Marie Mattsson / Nordens Ark
Амурский тигрёнок Алмаз, родившийся от тигрицы Спарты, спасенной в Приморье 14 лет назад.
© Foto : Marie Mattsson / Nordens ArkАмурский тигрёнок Алмаз, родившийся от тигрицы Спарты, спасенной в Приморье 14 лет назад.
Амурский тигрёнок Алмаз, родившийся от тигрицы Спарты, спасенной в Приморье 14 лет назад - Sputnik Узбекистан
2/11
© Foto : Marie Mattsson / Nordens Ark
Амурский тигрёнок Алмаз, родившийся от тигрицы Спарты, спасенной в Приморье 14 лет назад.
© AFP / Munir Uz Zaman

Бенгальский тигренок, родившийся 26 мая в зоопарке Дакки, Бангладеш.

Бенгальский тигренок, родившийся 26 мая в зоопарке Дакки, Бангладеш. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Munir Uz Zaman

Бенгальский тигренок, родившийся 26 мая в зоопарке Дакки, Бангладеш.

© AFP / Roslan Rahman

Котенок малайского тигра в сафари-парке в Сингапуре.

Котенок малайского тигра в сафари-парке в Сингапуре. - Sputnik Узбекистан
4/11
© AFP / Roslan Rahman

Котенок малайского тигра в сафари-парке в Сингапуре.

© AFP / Yamil Lage

Белый тигренок Янек в Национальном зоопарке Гаваны.

Белый тигренок Янек в Национальном зоопарке Гаваны. - Sputnik Узбекистан
5/11
© AFP / Yamil Lage

Белый тигренок Янек в Национальном зоопарке Гаваны.

© AFP / Yamil Lage

Белый тигренок Янек в Национальном зоопарке Гаваны.

Белый тигренок Янек в Национальном зоопарке Гаваны. - Sputnik Узбекистан
6/11
© AFP / Yamil Lage

Белый тигренок Янек в Национальном зоопарке Гаваны.

© AFP / Inti Ocon

Трехдневный бенгальский тигренок после кормления в Национальном зоопарке Никарагуа.

Трехдневный бенгальский тигренок после кормления в Национальном зоопарке Никарагуа. - Sputnik Узбекистан
7/11
© AFP / Inti Ocon

Трехдневный бенгальский тигренок после кормления в Национальном зоопарке Никарагуа.

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкЧетырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка. У тигрицы Уссури и тигра Амура 29 мая родились двое тигрят.
Амурские тигрята в Приморском сафари-парке - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка. У тигрицы Уссури и тигра Амура 29 мая родились двое тигрят.
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкЧетырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка. У тигрицы Уссури и тигра Амура 29 мая родились двое тигрят.
Амурские тигрята в Приморском сафари-парке - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Перейти в фотобанк
Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка. У тигрицы Уссури и тигра Амура 29 мая родились двое тигрят.
© AFP / Anthony Wallace

В развлекательном парке Йонъин недалеко от Сеула родилось сразу пять амурских тигрят. Мама несет одного из непосед.

В развлекательном парке Йонъин недалеко от Сеула родилось сразу пять амурских тигрят. Мама несет одного из непосед. - Sputnik Узбекистан
10/11
© AFP / Anthony Wallace

В развлекательном парке Йонъин недалеко от Сеула родилось сразу пять амурских тигрят. Мама несет одного из непосед.

© AFP / Oswaldo Rivas

Двухдневный белый тигренок в зоопарке в Никарагуа. Впервые здесь родилось сразу трое белых малышей.

Двухдневный белый тигренок в зоопарке в Никарагуа. Впервые здесь родилось сразу трое белых малышей. - Sputnik Узбекистан
11/11
© AFP / Oswaldo Rivas

Двухдневный белый тигренок в зоопарке в Никарагуа. Впервые здесь родилось сразу трое белых малышей.

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