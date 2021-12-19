Полосатые котята: фотографии тигрят из зоопарков мира

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2022-й — год Черного Водяного Тигра. Полосатых хищников любят по всему свету, во многих странах действуют программы по сохранению тигров. Предлагаем вам фотоподборку тигрят, родившихся в зоопарках мира.