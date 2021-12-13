https://uz.sputniknews.ru/20211213/kakie-lekarstva-ot-orvi-opasno-pit-vmeste-21774903.html
Какие лекарства от ОРВИ опасно пить вместе
Какие лекарства от ОРВИ опасно пить вместе
Если принять эти препараты одновременно, болезнь может усилиться вплоть до кровотечения, считает врач.
2021-12-13T23:00+0500
2021-12-13T23:00+0500
2021-12-13T23:00+0500
это интересно
болезнь
орви
лекарства
врач
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Люди при "банальной" простуде часто не обращаются к врачам, а лечатся сами народными средствами или привычными препаратами. Но некоторые сочетания лекарств могут не помочь, а наоборот нанести серьезный вред здоровью, предупреждают врачи.Если принять лекарство от аллергии вместе с сиропом от кашля, в организме может скопиться токсическая доза препарата, сказала в интервью "Москве" главный клинический фармаколог российской столицы, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева.Такое случается часто: на фоне аллергии, принимая курсом антигистаминные препараты, люди при кашле и насморке начинают пить "безобидные" сиропы без назначения врача. Но действующие вещества в обоих случаях одни и те же, и если пить их вместе, можно превысить допустимую дозу. В таком случае у пациента наблюдается нарушение сна, вялость, сонливость в рабочее время.Нельзя также принимать жаропонижающие средства вместе с препаратами препятствующими образованию тромбов.Особенно опасно сочетать эти препараты людям старшего возраста, у них такое сочетание может привести к кровотечению, предупредила врач.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
болезнь, орви, лекарства, врач
Какие лекарства от ОРВИ опасно пить вместе
Если принять эти препараты одновременно, болезнь может усилиться вплоть до кровотечения, считает врач.
Люди при "банальной" простуде часто не обращаются к врачам, а лечатся сами народными средствами или привычными препаратами. Но некоторые сочетания лекарств могут не помочь, а наоборот нанести серьезный вред здоровью, предупреждают врачи.
Если принять лекарство от аллергии вместе с сиропом от кашля, в организме может скопиться токсическая доза препарата, сказала в интервью "Москве"
главный клинический фармаколог российской столицы, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева.
Такое случается часто: на фоне аллергии, принимая курсом антигистаминные препараты, люди при кашле и насморке начинают пить "безобидные" сиропы без назначения врача. Но действующие вещества в обоих случаях одни и те же, и если пить их вместе, можно превысить допустимую дозу. В таком случае у пациента наблюдается нарушение сна, вялость, сонливость в рабочее время.
Нельзя также принимать жаропонижающие средства вместе с препаратами препятствующими образованию тромбов.
"Без консультации врача нельзя принимать антикоагулянты. Они используются по рецепту в лечении и профилактике болезней, связанных с высоким риском тромбообразования в сосудах. Необходимо помнить, что это сочетание крайне опасно", — отметила Журавлева.
Особенно опасно сочетать эти препараты людям старшего возраста, у них такое сочетание может привести к кровотечению, предупредила врач.