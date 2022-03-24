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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Какие лекарства от ОРВИ опасно пить вместе
Какие лекарства от ОРВИ опасно пить вместе
Если принять эти препараты одновременно, болезнь может усилиться вплоть до кровотечения, считает врач.
2022-03-24T07:30+0500
2022-03-24T07:30+0500
это интересно
болезнь
орви
лекарства
врач
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Люди при "банальной" простуде часто не обращаются к врачам, а лечатся сами народными средствами или привычными препаратами. Но некоторые сочетания лекарств могут не помочь, а, наоборот, нанести серьезный вред здоровью, предупреждают медики.Если принять лекарство от аллергии вместе с сиропом от кашля, в организме может скопиться токсическая доза препарата, сказала в интервью "Москве" главный клинический фармаколог российской столицы, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева.Такое случается часто: на фоне аллергии, принимая курсом антигистаминные препараты, люди при кашле и насморке начинают пить "безобидные" сиропы без назначения врача. Но действующие вещества в обоих случаях одни и те же, и если пить их вместе, можно превысить допустимую дозу. В таком случае у пациента наблюдаются нарушение сна, вялость, сонливость в рабочее время.Нельзя также принимать жаропонижающие средства вместе с препаратами препятствующими образованию тромбов.Особенно опасно сочетать эти препараты людям старшего возраста: у них такое сочетание может привести к кровотечению, предупредила врач.
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болезнь, орви, лекарства, врач

Какие лекарства от ОРВИ опасно пить вместе

07:30 24.03.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТорговля лекарствами в Новосибирске
Торговля лекарствами в Новосибирске - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Если принять эти препараты одновременно, болезнь может усилиться вплоть до кровотечения, считает врач.
Люди при "банальной" простуде часто не обращаются к врачам, а лечатся сами народными средствами или привычными препаратами. Но некоторые сочетания лекарств могут не помочь, а, наоборот, нанести серьезный вред здоровью, предупреждают медики.
Если принять лекарство от аллергии вместе с сиропом от кашля, в организме может скопиться токсическая доза препарата, сказала в интервью "Москве" главный клинический фармаколог российской столицы, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева.
Такое случается часто: на фоне аллергии, принимая курсом антигистаминные препараты, люди при кашле и насморке начинают пить "безобидные" сиропы без назначения врача. Но действующие вещества в обоих случаях одни и те же, и если пить их вместе, можно превысить допустимую дозу. В таком случае у пациента наблюдаются нарушение сна, вялость, сонливость в рабочее время.
Нельзя также принимать жаропонижающие средства вместе с препаратами препятствующими образованию тромбов.
"Без консультации врача нельзя принимать антикоагулянты. Они используются по рецепту в лечении и профилактике болезней, связанных с высоким риском тромбообразования в сосудах. Необходимо помнить, что это сочетание крайне опасно", — отметила Журавлева.
Особенно опасно сочетать эти препараты людям старшего возраста: у них такое сочетание может привести к кровотечению, предупредила врач.
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