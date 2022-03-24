https://uz.sputniknews.ru/20220324/kakie-lekarstva-ot-orvi-opasno-pit-vmeste-21774903.html

Какие лекарства от ОРВИ опасно пить вместе

Какие лекарства от ОРВИ опасно пить вместе

Если принять эти препараты одновременно, болезнь может усилиться вплоть до кровотечения, считает врач.

2022-03-24T07:30+0500

2022-03-24T07:30+0500

2022-03-24T07:30+0500

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лекарства

врач

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Люди при "банальной" простуде часто не обращаются к врачам, а лечатся сами народными средствами или привычными препаратами. Но некоторые сочетания лекарств могут не помочь, а, наоборот, нанести серьезный вред здоровью, предупреждают медики.Если принять лекарство от аллергии вместе с сиропом от кашля, в организме может скопиться токсическая доза препарата, сказала в интервью "Москве" главный клинический фармаколог российской столицы, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева.Такое случается часто: на фоне аллергии, принимая курсом антигистаминные препараты, люди при кашле и насморке начинают пить "безобидные" сиропы без назначения врача. Но действующие вещества в обоих случаях одни и те же, и если пить их вместе, можно превысить допустимую дозу. В таком случае у пациента наблюдаются нарушение сна, вялость, сонливость в рабочее время.Нельзя также принимать жаропонижающие средства вместе с препаратами препятствующими образованию тромбов.Особенно опасно сочетать эти препараты людям старшего возраста: у них такое сочетание может привести к кровотечению, предупредила врач.

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болезнь, орви, лекарства, врач