https://uz.sputniknews.ru/20211214/dve-novye-gazoturbinnye-ustanovki-poyavyatsya-na-tashkentskoy-tets-21789982.html

Две новые газотурбинные установки появятся на Ташкентской ТЭЦ

Две новые газотурбинные установки появятся на Ташкентской ТЭЦ

После введения в эксплуатацию новых установок, ТЭЦ сможет производить дополнительно 515,6 млн кВт часов электроэнергии.

2021-12-14T17:38+0500

2021-12-14T17:38+0500

2021-12-14T17:40+0500

общество

ташкент

тэц

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В АО "Ташкентская ТЭЦ" приступили к строительству двух газотурбинных установок мощностью по 32 МВт, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.Согласно данным госструктуры, стоимость проекта достигнет $109,2 млн. Его планируется реализовать до 2023 года.Ташкентская ТЭЦ объявила тендер на строительство газотурбинных установок >>Отмечается, что после введения в эксплуатацию новых установок, ТЭЦ сможет производить дополнительно 515,6 млн кВт часов электроэнергии и 690,3 тысячи Гкал тепловой энергии в год.По ожиданиям, современные высокоэффективные технологии позволят республике ежегодно экономить до 219 тысяч кубометров природного газа. Кроме того, снизится выброс загрязняющих веществ в окружающую среду на 200,5 тонн.В ряде районов Ташкента превышена концентрация вредных веществ в воздухе >>В январе этого года в Минэнерго заявляли, что в 2021-м в Узбекистане построят девять электростанций общей мощностью 1,387 тысячи мегаватт.

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ташкент, тэц