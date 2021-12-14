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Две новые газотурбинные установки появятся на Ташкентской ТЭЦ
Две новые газотурбинные установки появятся на Ташкентской ТЭЦ
После введения в эксплуатацию новых установок, ТЭЦ сможет производить дополнительно 515,6 млн кВт часов электроэнергии.
2021-12-14T17:38+0500
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В АО "Ташкентская ТЭЦ" приступили к строительству двух газотурбинных установок мощностью по 32 МВт, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.Согласно данным госструктуры, стоимость проекта достигнет $109,2 млн. Его планируется реализовать до 2023 года.Ташкентская ТЭЦ объявила тендер на строительство газотурбинных установок &gt;&gt;Отмечается, что после введения в эксплуатацию новых установок, ТЭЦ сможет производить дополнительно 515,6 млн кВт часов электроэнергии и 690,3 тысячи Гкал тепловой энергии в год.По ожиданиям, современные высокоэффективные технологии позволят республике ежегодно экономить до 219 тысяч кубометров природного газа. Кроме того, снизится выброс загрязняющих веществ в окружающую среду на 200,5 тонн.В ряде районов Ташкента превышена концентрация вредных веществ в воздухе &gt;&gt;В январе этого года в Минэнерго заявляли, что в 2021-м в Узбекистане построят девять электростанций общей мощностью 1,387 тысячи мегаватт.
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ташкент, тэц

Две новые газотурбинные установки появятся на Ташкентской ТЭЦ

17:38 14.12.2021 (обновлено: 17:40 14.12.2021)
© Министерство энергетикиСтроительство двух новых газотурбинных установок в Ташкенте
Строительство двух новых газотурбинных установок в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Министерство энергетики
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Отмечается, что после введения в эксплуатацию новых установок, ТЭЦ сможет производить дополнительно 515,6 млн кВт часов электроэнергии.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В АО "Ташкентская ТЭЦ" приступили к строительству двух газотурбинных установок мощностью по 32 МВт, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Согласно данным госструктуры, стоимость проекта достигнет $109,2 млн. Его планируется реализовать до 2023 года.
Ташкентская ТЭЦ объявила тендер на строительство газотурбинных установок >>
Отмечается, что после введения в эксплуатацию новых установок, ТЭЦ сможет производить дополнительно 515,6 млн кВт часов электроэнергии и 690,3 тысячи Гкал тепловой энергии в год.

По ожиданиям, современные высокоэффективные технологии позволят республике ежегодно экономить до 219 тысяч кубометров природного газа. Кроме того, снизится выброс загрязняющих веществ в окружающую среду на 200,5 тонн.
В ряде районов Ташкента превышена концентрация вредных веществ в воздухе >>
В январе этого года в Минэнерго заявляли, что в 2021-м в Узбекистане построят девять электростанций общей мощностью 1,387 тысячи мегаватт.
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