https://uz.sputniknews.ru/20211214/ekspert-obyasnil-pochemu-germaniya-otkazyvaetsya-ot-severnogo-potoka-2-21785061.html

Эксперт объяснил, почему Германия отказывается от "Северного потока-2"

Эксперт объяснил, почему Германия отказывается от "Северного потока-2"

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не может быть введен в эксплуатацию.

2021-12-14T13:57+0500

2021-12-14T13:57+0500

2021-12-14T13:59+0500

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северный поток - 2

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Sputnik, с какими новыми препятствиями столкнулся российский магистральный газопровод "Северный поток-2" при вводе в эксплуатацию.Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не может быть введен в строй. Свои слова она пояснила тем, что трубопровод не соответствует европейскому энергетическому законодательству."При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует", — заявила Бербок.Почему в Берлине заговорили о несоответствии "Северного потока - 2" европейским правилам? Что произойдет, если сертификация "СП-2" будет сорвана и что предпримет "Газпром"? Какие силы могут остановить окончательный запуск проекта в 2022-м году? Ответы на вопросы смотрите в наше видео.

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2021

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мультимедиа , северный поток - 2, видео