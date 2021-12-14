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Эксперт объяснил, почему Германия отказывается от "Северного потока-2"
Эксперт объяснил, почему Германия отказывается от "Северного потока-2"
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не может быть введен в эксплуатацию.
2021-12-14T13:57+0500
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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Sputnik, с какими новыми препятствиями столкнулся российский магистральный газопровод "Северный поток-2" при вводе в эксплуатацию.Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не может быть введен в строй. Свои слова она пояснила тем, что трубопровод не соответствует европейскому энергетическому законодательству."При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует", — заявила Бербок.Почему в Берлине заговорили о несоответствии "Северного потока - 2" европейским правилам? Что произойдет, если сертификация "СП-2" будет сорвана и что предпримет "Газпром"? Какие силы могут остановить окончательный запуск проекта в 2022-м году? Ответы на вопросы смотрите в наше видео.
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мультимедиа , северный поток - 2, видео

Эксперт объяснил, почему Германия отказывается от "Северного потока-2"

13:57 14.12.2021 (обновлено: 13:59 14.12.2021)
© Sputnik
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Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не может быть введен в эксплуатацию.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Sputnik, с какими новыми препятствиями столкнулся российский магистральный газопровод "Северный поток-2" при вводе в эксплуатацию.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не может быть введен в строй. Свои слова она пояснила тем, что трубопровод не соответствует европейскому энергетическому законодательству.
"При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует", — заявила Бербок.
Почему в Берлине заговорили о несоответствии "Северного потока - 2" европейским правилам? Что произойдет, если сертификация "СП-2" будет сорвана и что предпримет "Газпром"? Какие силы могут остановить окончательный запуск проекта в 2022-м году? Ответы на вопросы смотрите в наше видео.
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