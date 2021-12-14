https://uz.sputniknews.ru/20211214/goroskop-na-2022-god-chto-jdet-teltsa--samyy-podrobnyy-prognoz-21787065.html

Гороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогноз

Гороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогноз

Тельцы с трудом привыкают ко всему новому, но обрадуются всем сюрпризам, которые им подготовил хозяин 2022 года Черный Водяной Тигр. Читайте самый точный гороскоп для Тельцов на 2022 год.

2021-12-14T23:00+0500

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2022 год – год Черного Водяного Тигра, который весьма лояльно относится к Тельцу (21 апреля – 21 мая), одному из самых трудолюбивых и ответственных знаков Зодиака. Поэтому в 2022 году Тельцы могут рассчитывать на вознаграждение за кропотливый труд, а именно на высокие достижения и события, которые определят их судьбу на ближайшие пять лет.Телец – характеристика знакаПочему Тигр благоволит Тельцу, легко понять, прочитав описание этого знака. Если Телец уверен в своей правоте, он может быть на редкость упрямым. Тигр тоже своенравен и строптив. А еще Телец и Тигр – оба собственники по натуре.Человек, родившийся под знаком Тельца, обычно консервативен и практичен. Тельцы ценят финансовую стабильность и материальные блага, при этом чувственная сторона жизни для них тоже важна – они придают большое значение семье и выбору второй половины, поэтому отличаются редкой верностью.Избежать бурь в семье Тельцам помогают такие черты характера, как спокойствие и рассудительность. Тельца трудно вывести из себя, еще и потому, что он любит комфорт. То есть ссориться ему может быть просто-напросто лень, ведь из-за конфликта придется выйти из зоны комфорта, а потом улаживать последствия "разбирательств".Но если вам удалось рассердить Тельца (а на это требуется много времени), берегитесь: этот знак страшен в гневе. Но есть плюс: Тельцы быстро отходят и могут извиниться.Будучи представителями земной стихии, Тельцы очень привязаны к вещам, особенно к предметам роскоши. Им нравится красиво одеваться, следить за собой, что только прибавляет им обаяния.Тельцы вообще умеют производить хорошее впечатление на окружающих, поддерживать разговор, у них подвешен язык и развито чувство юмора, причем самоирония Тельцам тоже не чужда. Неудивительно, что даже Черный Водяной Тигр не может перед ними устоять.Общий гороскоп для Тельца - 2022Большое влияние на 2022 год для Тельцов, особенно для тех, что родились с 5 по 15 мая, оказывает Уран, находящийся в знаке Тельца с 2017 года.Дело в том, что Уран – это планета, несущая неожиданности и сюрпризы. Поэтому многие важные события в жизни Тельца в 2022 году могут происходит совершенно внезапно. Тельцам стоит отказаться от привычки жить по плану – в 2022 году они могут резко сменить профессию, уехать в другую страну на учебу или буквально за несколько дней решиться вступить в брак.Финансовый гороскоп для Тельца - 2022Черный Водянистый Тигр, вступив в права хозяина года, оценит работоспособность Тельца. Люди-Тельцы способны долго и тяжело трудиться, они не боятся брать на себя большую нагрузку. С одной стороны, Тельцы долго привыкают к переменам, с другой – пусть им и нужно время, они всегда успешно адаптируются ко всему новому, и в этом им помогает терпение.Между тем, в 2022 году для Тельцов большую роль играет Юпитер, который называют планетой возможностей. С января по май у Тельцов появится шанс отправиться за границу – кого-то отправят в командировку, а кому-то предложат поехать на обучение. Не отказывайтесь – поездка поможет вам продвинуться по службе в будущем и увеличит ваш доход.Ряд Тельцов захочет кардинально сменить профессию – и не прогадает. Новая работа принесет много перспектив. А некоторым Тельцам, оставшимся на прежней работе, зарплату повысят уже в 2022 году, в начале весны. Это поможет им приобрести заветную покупку.Гороскоп здоровья для Тельца - 2022Большие рабочие нагрузки могут сказаться на состоянии здоровья Тельцов. Астрологические прогнозы говорят, что Тельцам стоит внимательнее следить за питанием и стараться соблюдать режим сна. Не повредят и регулярные занятия в зале или любая другая физическая активность.Любовный гороскоп для Тельца - 2022В личной сфере Год Тигра – 2022 тоже станет временем перемен для Тельцов, считает астролог Тамара Глоба. В 2022 году повышается их шанс на создание семьи. Тельцы не будут обделены вниманием. Первая половина года (особенно апрель) преподнесет им встречу, которая перерастет в яркий продолжительный роман.Насколько прочным окажется союз, зависит от самих Тельцов – важно не впадать в зависимость от партнера, тогда отношения выйдут на новый уровень, предупреждает Тамара Глоба.Тельцы, состоящие в отношениях, переживут небольшой кризис со своим избранником в середине года. Важно не произносить необдуманных слов и сохранять спокойствие, тогда отношения пройдут проверку на прочность, а конфликт даже изменит их к лучшему, научив партнера больше ценить вас.Читайте также: Представительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра - 2022

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