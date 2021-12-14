https://uz.sputniknews.ru/20211214/kak-rumynskie-partizany-unichtojili-zapasy-topliva-pentagona-21791944.html

Как румынские "партизаны" уничтожили запасы топлива Пентагона

Как румынские "партизаны" уничтожили запасы топлива Пентагона

Хищением топлива в промышленных масштабах Румыния задолго до вооруженного конфликта подорвала боевой и ресурсный потенциал Пентагона, авторитет НАТО и репутацию причерноморских союзников США.

2021-12-14T20:45+0500

2021-12-14T20:45+0500

2021-12-14T20:45+0500

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. На крупнейшей румынской авиабазе, где постоянно дислоцируется эскадрилья разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper и вахтовым методом присутствует пилотируемая ударная авиация ВВС США, обнаружено хищение топлива на 2 млн долларов.По американским ценам (1 литр бензина = 98 центов), получается около 2 млн литров, или целый товарный состав – 23 железнодорожных цистерны. Если считали по румынским ценам, то украдено топлива примерно на 40% меньше.Как бы то ни было, мы наблюдаем впечатляющий итог "боевого взаимодействия" Румынии и США в Черноморском регионе – на переднем крае противостояния с Россией.Пентагон 13 декабря подтвердил хищение стратегического запаса топлива на 2 млн долларов на крупнейшей румынской авиабазе имени Михаила Когэлничану, где с января 2021 года постоянно дислоцируются самолеты и беспилотники ВВС США, а также механизированный батальон и вертолетная эскадрилья 1-й пехотной дивизии ВС США.При этом министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в пропаже американцев – мол, небрежно хранили, без учета национальной культуры.США намерены наращивать военное присутствие в Румынии (включая истребители F-35, способные нести термоядерные бомбы B-61). Бухарест планирует до 2040 года потратить около 2,5 млрд евро бюджетных средств на модернизацию объекта "Михаил Когэлничану", здесь видится большой простор для "культурного развития".В строительство и модернизацию военных объектов США и НАТО на территории Румынии американцы вкладывают сотни миллионов долларов. Самые крупные – позиционный противоракетной обороны Aegis Ashore в Девеселу и авиабаза имени Михаила Когэлничану в 12 км от Черноморского побережья и в 400 км от российского Севастополя.С учетом "национальной культуры", сохранность инвестиций и арсеналов не гарантируется. Самолеты, бронетехника и дизель-генераторы Пентагона могут остаться без топлива, а ракеты ПВО-ПРО – без электроники (там высокое содержание драгоценных металлов). Непредсказуемое натовское "железо" может попросту упасть на голову мирным жителям соседних стран – Молдовы и Украины. Ситуация тем более вероятная, что Румыния покупает списанные Норвегией истребители F-16 – 32 единицы за 354 млн евро плюс 100 млн евро на логистику.Кто виноватВопреки мнению министра обороны Румынии, американское расследование пришло к выводу, что дизельное топливо с 2017 года похищали румынские граждане.База интегрирована с территорией международного аэропорта имени Михаила Когэлничану, это упрощало "бизнес" злоумышленников. Однако здесь возникают вопросы не только о мерах безопасности на военном объекте.С какой целью на военной базе накоплены огромные запасы дизельного топлива? Готовится бронетанковый бросок "Бухарестской девятки" НАТО на Москву, или Пентагон планирует ввести весь 5-й флот ВМС США в Черное море для захвата Севастополя?На фоне организованной Соединенными Штатами в 2014 году "украинской проблемы" Пентагон изучает варианты переброски дополнительных войск в Восточную Европу. Якобы на случай обострения, но этот надуманный предлог может реально ускорить милитаризацию Черноморского региона, значительно снизить безопасность Румынии и сопредельной Молдовы, которые и без того методично превращаются коллективным Западом в линию фронта с Россией.НАТО методично прощупывает российскую систему ПВО, пытаясь обнаружить уязвимости и безопасные "коридоры" – еженедельно у границ РФ фиксируются десятки самолетов-разведчиков. Над Черным морем слишком часто появляются американские стратегические бомбардировщики В-1В и В-52, которые поднимаются в небо с эродромов в Великобритании, Италии, Румынии, Германии, Греции.В ходе телефонного разговора 13 декабря с британским премьером Борисом Джонсоном российский президент Владимир Путин заявил об активном военном "освоении" территории Украины странами НАТО. То есть напомнил: угрозы безопасности России бумерангом вернутся Западу.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее (9 декабря) деликатно предупредил Румынию и Польшу, в каких случаях они будут уничтожены первыми. В постоянной готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил РФ. Активность Пентагона и размещение в Восточной Европе высокоточных ударных вооружений США (ракет, беспилотников, истребителей-невидимок) угрожает Причерноморским странам гораздо больше, чем виртуальная "российская агрессия".Расширение НАТО (читай – военного протектората США) на восток бессмысленно, как и само существование антисоветского военного блока. Для оправдания многомиллиардного бюджета Брюсселю и Вашингтону приходится периодически создавать проблемы соседям, чтобы затем годами их не решать, терпеть неизбежное поражение, и "героически" эвакуироваться на финише "миссии".Напомню, в последние годы объединенные войска и силы НАТО не выполнили поставленных задач в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. И сегодня потерпевшие военное поражение в борьбе с талибами* "партнеры" готовятся повторить "подвиг" на Украине, и "приструнить" ракетно-ядерную сверхдержаву. Возможно, безрассудная активность маскирует "смерть мозга", но не отсутствие перспектив альянса в Черноморском и любом другом регионе вблизи российских границ.* – террористическая группировка, запрещенная в РФПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте такжеПочему плавмастерская "Донбасс" не вышла в Черное мореНатовские "сдерживатели" идут к психологам после встреч с русскимиСША прогнозируют гибель своих солдат в Латвии

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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