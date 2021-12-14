https://uz.sputniknews.ru/20211214/tender-minobrazovaniya-proveli-s-grubym-narusheniem-zakona-o-konkurentsii-21793613.html

Тендер Минобразования провели с грубым нарушением закона о конкуренции

Тендер Минобразования провели с грубым нарушением закона о конкуренции

В Агентстве по противодействию коррупции выяснили, что учредители и руководители обеих компаний, которые участвовали в тендере, были взаимно аффилированы.

2021-12-14T20:35+0500

2021-12-14T20:35+0500

2021-12-14T20:35+0500

происшествия

министерство народного образования узбекистана

нарушения

тендер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/722/62/7226224_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5fc08b80406db0f255dc71c96719b0f7.jpg

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Министерстве народного образования провели тендер с грубым нарушением профильного законодательства. К такому заключению пришли специалисты Агентства по противодействию коррупции, изучив соответствующие документы. Оказалось, что в отборе лучшей компании, которой предстояло разработать электронную образовательную систему на 3 млрд 618 млн сумов, приняли участие всего две компании Inova Solution и Tradein. При этом оба претендента на выполнение проекта располагались по одному и тому же адресу. В итоге победителем тендера была объявлена компания Inova Solution.В Агентстве по противодействию коррупции выяснили, что учредители и руководители обеих компаний были взаимно аффилированы. Но ситуация не была в должной степени изучена заказчиком.Таким образом, в ходе проведения тендера были нарушены требования двух законов — "О государственных закупках" и "О конкуренции".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство народного образования узбекистана, нарушения, тендер