https://uz.sputniknews.ru/20211214/tender-minobrazovaniya-proveli-s-grubym-narusheniem-zakona-o-konkurentsii-21793613.html
Тендер Минобразования провели с грубым нарушением закона о конкуренции
Тендер Минобразования провели с грубым нарушением закона о конкуренции
В Агентстве по противодействию коррупции выяснили, что учредители и руководители обеих компаний, которые участвовали в тендере, были взаимно аффилированы.
2021-12-14T20:35+0500
2021-12-14T20:35+0500
2021-12-14T20:35+0500
происшествия
министерство народного образования узбекистана
нарушения
тендер
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Министерстве народного образования провели тендер с грубым нарушением профильного законодательства. К такому заключению пришли специалисты Агентства по противодействию коррупции, изучив соответствующие документы. Оказалось, что в отборе лучшей компании, которой предстояло разработать электронную образовательную систему на 3 млрд 618 млн сумов, приняли участие всего две компании Inova Solution и Tradein. При этом оба претендента на выполнение проекта располагались по одному и тому же адресу. В итоге победителем тендера была объявлена компания Inova Solution.В Агентстве по противодействию коррупции выяснили, что учредители и руководители обеих компаний были взаимно аффилированы. Но ситуация не была в должной степени изучена заказчиком.Таким образом, в ходе проведения тендера были нарушены требования двух законов — "О государственных закупках" и "О конкуренции".
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство народного образования узбекистана, нарушения, тендер
Тендер Минобразования провели с грубым нарушением закона о конкуренции
В Агентстве по противодействию коррупции выяснили, что учредители и руководители обеих компаний, которые участвовали в тендере, были взаимно аффилированы.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.
В Министерстве народного образования провели тендер с грубым нарушением профильного законодательства. К такому заключению пришли специалисты Агентства по противодействию коррупции, изучив
соответствующие документы.
Оказалось, что в отборе лучшей компании, которой предстояло разработать электронную образовательную систему на 3 млрд 618 млн сумов, приняли участие всего две компании Inova Solution и Tradein. При этом оба претендента на выполнение проекта располагались по одному и тому же адресу. В итоге победителем тендера была объявлена компания Inova Solution.
В Агентстве по противодействию коррупции выяснили, что учредители и руководители обеих компаний были взаимно аффилированы. Но ситуация не была в должной степени изучена заказчиком.
Таким образом, в ходе проведения тендера были нарушены требования двух законов — "О государственных закупках" и "О конкуренции".