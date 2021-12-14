Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20211214/top-xudshix-korporativnye-podarkov-na-novyy-god-21773261.html
Топ худших корпоративных подарков на Новый год
Топ худших корпоративных подарков на Новый год
Специалисты по этикету перечислили вещи, которые не стоит дарить клиентам или партнерам по работе.
2021-12-14T08:00+0500
2021-12-14T09:57+0500
это интересно
новый год
подарки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1e/15705567_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1fe92d1f0e0a248825755b65e3ace8de.jpg
Каждый год компании ломают голову: что подарить партнерам на Новый год, и каждый год после праздников в столах скапливаются пачки ненужной канцелярии и бестолковых подарков. О том, что не стоит дарить корпоративным партнерам, рассказали РИА Новости эксперты по этикету.Так, по мнению Татьяны Барановой, тема уже всем приелась, поэтому не стоит дарить партнерам маски, перчатки и антисептики даже с корпоративным логотипом.По словам Барановой, неоднозначным подарком можно назвать парфюм, косметика, продукты, аксессуары или спортивные тренажеры.С мнением Татьяны Барановой согласна и глава Национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова. Она подчеркнула, что не следует дарить партнерам на Новый год средства личной гигиены.Помимо этого, по этикету в качестве новогодних презентов нельзя дарить копии известных брендов, например, часов, а также одежду, например, галстук или бабочку.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1e/15705567_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_d7cb6ec874528236101cacd2259b47f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новый год, подарки

Топ худших корпоративных подарков на Новый год

08:00 14.12.2021 (обновлено: 09:57 14.12.2021)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодарки
Подарки - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Специалисты по этикету перечислили вещи, которые не стоит дарить клиентам или партнерам по работе.
Каждый год компании ломают голову: что подарить партнерам на Новый год, и каждый год после праздников в столах скапливаются пачки ненужной канцелярии и бестолковых подарков. О том, что не стоит дарить корпоративным партнерам, рассказали РИА Новости эксперты по этикету.
Так, по мнению Татьяны Барановой, тема уже всем приелась, поэтому не стоит дарить партнерам маски, перчатки и антисептики даже с корпоративным логотипом.
"В прошлом году многие компании пошли по пути "актуальной повестки": готовили корпоративные подарки для своих клиентов и партнеров в тематике брендированных или изготовленных по собственному дизайну средств индивидуальной защиты — масок, перчаток, антисептиков для рук и сопутствующих товаров. В этом году тема пандемии кажется уже исчерпанной и даже назойливой. Лучше быть более оригинальными", — сказала она.
По словам Барановой, неоднозначным подарком можно назвать парфюм, косметика, продукты, аксессуары или спортивные тренажеры.

"Если мы наверняка не знаем человека, то можем не угадать с его предпочтениями. Подарки и сувениры, которые, скорее всего, клиенты и партнеры компании не будут использовать, тоже дарить нежелательно, это, например, ежедневники или ёлочные шары с корпоративным логотипом", — добавила Баранова.

С мнением Татьяны Барановой согласна и глава Национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова. Она подчеркнула, что не следует дарить партнерам на Новый год средства личной гигиены.
"Также нельзя преподносить подарочные сертификаты. Хотя я как-то проводила опрос в соцсетях, и большая часть людей заявила, что они хотели бы получить подарочные сертификаты. Дело в том, что цель подарка — сделать сюрприз и обрадовать. Когда мы дарим сертификат, мы не делаем сюрприз, мы обрекаем человека на покупку в определенном магазине. А вдруг там нет того, что хотелось бы получить?" — пояснила она.
Помимо этого, по этикету в качестве новогодних презентов нельзя дарить копии известных брендов, например, часов, а также одежду, например, галстук или бабочку.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:26Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина
09:58Узбекистанец завоевал "серебро" на ЧМ по тяжелой атлетике
09:49Перевал Тахтакарача снова открыт для автомобилистов
09:35Стало известно, сколько мечетей насчитывается в Узбекистане
09:26Военнослужащие пройдут интенсивные испытания
08:50Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото
08:30Перевал Тахтакарача временно закрыт для движения: причина
08:00Топ худших корпоративных подарков на Новый год
07:00Тает во рту: простой рецепт шарлотки с творогом
ВчераКакие лекарства от ОРВИ опасно пить вместе
ВчераУмер кинорежиссер Сергей Соловьев
ВчераПолосатые котята: фотографии тигрят из зоопарков мира
ВчераВ Ташкенте арестовали правоохранителей, обвинивших двух женщин в проституции
ВчераЧем узбекский рынок привлекает российский бизнес — видео
ВчераВ шоколаде: китайцы и американцы скупают российские сладости
ВчераВидео: ядерная война или потепление отношений — эксперт о встрече Путина и Байдена
Вчера"Джихад" продолжается: афганские игиловцы берут на прицел Узбекистан
ВчераВ Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"
ВчераНа Узбекистан надвигаются затяжные новогодние выходные
ВчераКак евразийская интеграция поможет демографии Узбекистана — видео