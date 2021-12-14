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Топ худших корпоративных подарков на Новый год
08:00 14.12.2021 (обновлено: 09:57 14.12.2021)
© Sputnik / Владимир Астапкович/
Специалисты по этикету перечислили вещи, которые не стоит дарить клиентам или партнерам по работе.
Каждый год компании ломают голову: что подарить партнерам на Новый год, и каждый год после праздников в столах скапливаются пачки ненужной канцелярии и бестолковых подарков. О том, что не стоит дарить корпоративным партнерам, рассказали РИА Новости эксперты по этикету.
Так, по мнению Татьяны Барановой, тема уже всем приелась, поэтому не стоит дарить партнерам маски, перчатки и антисептики даже с корпоративным логотипом.
"В прошлом году многие компании пошли по пути "актуальной повестки": готовили корпоративные подарки для своих клиентов и партнеров в тематике брендированных или изготовленных по собственному дизайну средств индивидуальной защиты — масок, перчаток, антисептиков для рук и сопутствующих товаров. В этом году тема пандемии кажется уже исчерпанной и даже назойливой. Лучше быть более оригинальными", — сказала она.
По словам Барановой, неоднозначным подарком можно назвать парфюм, косметика, продукты, аксессуары или спортивные тренажеры.
"Если мы наверняка не знаем человека, то можем не угадать с его предпочтениями. Подарки и сувениры, которые, скорее всего, клиенты и партнеры компании не будут использовать, тоже дарить нежелательно, это, например, ежедневники или ёлочные шары с корпоративным логотипом", — добавила Баранова.
С мнением Татьяны Барановой согласна и глава Национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова. Она подчеркнула, что не следует дарить партнерам на Новый год средства личной гигиены.
"Также нельзя преподносить подарочные сертификаты. Хотя я как-то проводила опрос в соцсетях, и большая часть людей заявила, что они хотели бы получить подарочные сертификаты. Дело в том, что цель подарка — сделать сюрприз и обрадовать. Когда мы дарим сертификат, мы не делаем сюрприз, мы обрекаем человека на покупку в определенном магазине. А вдруг там нет того, что хотелось бы получить?" — пояснила она.
Помимо этого, по этикету в качестве новогодних презентов нельзя дарить копии известных брендов, например, часов, а также одежду, например, галстук или бабочку.