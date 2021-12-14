https://uz.sputniknews.ru/20211214/top-xudshix-korporativnye-podarkov-na-novyy-god-21773261.html

Топ худших корпоративных подарков на Новый год

Топ худших корпоративных подарков на Новый год

Специалисты по этикету перечислили вещи, которые не стоит дарить клиентам или партнерам по работе.

2021-12-14T08:00+0500

2021-12-14T08:00+0500

2021-12-14T09:57+0500

это интересно

новый год

подарки

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Каждый год компании ломают голову: что подарить партнерам на Новый год, и каждый год после праздников в столах скапливаются пачки ненужной канцелярии и бестолковых подарков. О том, что не стоит дарить корпоративным партнерам, рассказали РИА Новости эксперты по этикету.Так, по мнению Татьяны Барановой, тема уже всем приелась, поэтому не стоит дарить партнерам маски, перчатки и антисептики даже с корпоративным логотипом.По словам Барановой, неоднозначным подарком можно назвать парфюм, косметика, продукты, аксессуары или спортивные тренажеры.С мнением Татьяны Барановой согласна и глава Национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова. Она подчеркнула, что не следует дарить партнерам на Новый год средства личной гигиены.Помимо этого, по этикету в качестве новогодних презентов нельзя дарить копии известных брендов, например, часов, а также одежду, например, галстук или бабочку.

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новый год, подарки