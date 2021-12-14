Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211214/uzbekistan-nauchitsya-protivostoyat-ekstremistam-u-belarusi-21793264.html
Узбекистан научится противостоять экстремистам у Беларуси
Узбекистан научится противостоять экстремистам у Беларуси
По словам главы МВД Беларуси, за 2021 год местные правоохранители также накопили опыт в борьбе с цветными революциями, а также информационными войнами.
2021-12-14T19:58+0500
2021-12-14T19:58+0500
политика
беларусь
узбекистан
нацгвардия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0e/21793228_4:0:3528:1982_1920x0_80_0_0_85bc96c6fa59fb90a3bdc90f9bb0a091.png
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Главы Национальной гвардии Узбекистана и МВД Беларуси подписали документы о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского милицейского ведомства.Как заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, сотрудничая друг с другом, страны смогут делиться лучшими практиками в области правоохранительной деятельности. В частности, Беларусь готова научить Узбекистан методам противодействия цветным революциям, информационным войнам и экстремистским формированиям."Мы рады этим опытом делиться с дружественным нам Узбекистаном, ведь, как говорится, учиться лучше на чужих ошибках", – сказал Кубраков.Тем временем командующий Нацгвардией Узбекистана Рустам Джураев сообщил, что хотел бы изучить белорусский опыт сразу в нескольких сферах - правоохранительной и образовательной. Как сообщают в пресс-службе белорусского МВД, Джураев посетил специализированный лицей МВД. Кроме этого, он намерен побывать в Академии МВД Беларуси, а также УВД Минского, Гродненского и Брестского облисполкомов.Национальная гвардия Узбекистана создана в 1992 году, это военизированное формирование в составе Вооруженных сил этой страны.Читайте также:
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0e/21793228_482:0:3125:1982_1920x0_80_0_0_0243f45186241271bfdee502ac1a7730.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
беларусь, узбекистан, нацгвардия

Узбекистан научится противостоять экстремистам у Беларуси

19:58 14.12.2021
© © Photo : Министерство внутренних дел Республики БеларусьБеларусь Узбекистан
Беларусь Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© © Photo : Министерство внутренних дел Республики Беларусь
Подписаться на
По словам главы МВД Беларуси, за 2021 год местные правоохранители также накопили опыт в борьбе с цветными революциями, а также информационными войнами.
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Главы Национальной гвардии Узбекистана и МВД Беларуси подписали документы о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского милицейского ведомства.
Как заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, сотрудничая друг с другом, страны смогут делиться лучшими практиками в области правоохранительной деятельности. В частности, Беларусь готова научить Узбекистан методам противодействия цветным революциям, информационным войнам и экстремистским формированиям.
"Мы рады этим опытом делиться с дружественным нам Узбекистаном, ведь, как говорится, учиться лучше на чужих ошибках", – сказал Кубраков.
Тем временем командующий Нацгвардией Узбекистана Рустам Джураев сообщил, что хотел бы изучить белорусский опыт сразу в нескольких сферах - правоохранительной и образовательной.
Как сообщают в пресс-службе белорусского МВД, Джураев посетил специализированный лицей МВД. Кроме этого, он намерен побывать в Академии МВД Беларуси, а также УВД Минского, Гродненского и Брестского облисполкомов.
Национальная гвардия Узбекистана создана в 1992 году, это военизированное формирование в составе Вооруженных сил этой страны.
Читайте также:
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:45Как румынские "партизаны" уничтожили запасы топлива Пентагона
20:35Тендер Минобразования провели с грубым нарушением закона о конкуренции
19:58Узбекистан научится противостоять экстремистам у Беларуси
18:01В Ташкенте вспыхнул пассажирский автобус — видео
17:38Две новые газотурбинные установки появятся на Ташкентской ТЭЦ
17:03Музеи Центральной Азии могут стать участниками виртуального проекта
16:46Танцовщица Паризода получила награду от ОВД Узбекистана — видео
15:36В Ташкенте задержаны банкиры за вымогательство крупной суммы денег
15:31Образование, студенчество, бюджетные места: три причины для учебы в России
14:51Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане
14:27Аскар Акаев вернулся в Кыргызстан
13:57Эксперт объяснил, почему Германия отказывается от "Северного потока-2"
13:40Муниса Ризаева показала редкое детское фото и заинтриговала поклонников
13:22Численность населения Узбекистана 2021
13:09Звезды выступили на пикете в поддержку Ассанжа в Нью-Йорке
13:06ВВП стран Центральной Азии превысил $300 млрд – эксперт
12:46В МИД России рассказали о новом импульсе сотрудничества с Узбекистаном
12:14Кабмину передан Фонд развития культуры и искусства
11:53Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде
11:41Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов