https://uz.sputniknews.ru/20211214/uzbekistan-nauchitsya-protivostoyat-ekstremistam-u-belarusi-21793264.html
Узбекистан научится противостоять экстремистам у Беларуси
Узбекистан научится противостоять экстремистам у Беларуси
По словам главы МВД Беларуси, за 2021 год местные правоохранители также накопили опыт в борьбе с цветными революциями, а также информационными войнами.
2021-12-14T19:58+0500
2021-12-14T19:58+0500
2021-12-14T19:58+0500
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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Главы Национальной гвардии Узбекистана и МВД Беларуси подписали документы о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского милицейского ведомства.Как заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, сотрудничая друг с другом, страны смогут делиться лучшими практиками в области правоохранительной деятельности. В частности, Беларусь готова научить Узбекистан методам противодействия цветным революциям, информационным войнам и экстремистским формированиям."Мы рады этим опытом делиться с дружественным нам Узбекистаном, ведь, как говорится, учиться лучше на чужих ошибках", – сказал Кубраков.Тем временем командующий Нацгвардией Узбекистана Рустам Джураев сообщил, что хотел бы изучить белорусский опыт сразу в нескольких сферах - правоохранительной и образовательной. Как сообщают в пресс-службе белорусского МВД, Джураев посетил специализированный лицей МВД. Кроме этого, он намерен побывать в Академии МВД Беларуси, а также УВД Минского, Гродненского и Брестского облисполкомов.Национальная гвардия Узбекистана создана в 1992 году, это военизированное формирование в составе Вооруженных сил этой страны.Читайте также:
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беларусь, узбекистан, нацгвардия
Узбекистан научится противостоять экстремистам у Беларуси
По словам главы МВД Беларуси, за 2021 год местные правоохранители также накопили опыт в борьбе с цветными революциями, а также информационными войнами.
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Главы Национальной гвардии Узбекистана и МВД Беларуси подписали документы о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского милицейского ведомства.
Как заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, сотрудничая друг с другом, страны смогут делиться лучшими практиками в области правоохранительной деятельности. В частности, Беларусь готова научить Узбекистан методам противодействия цветным революциям, информационным войнам и экстремистским формированиям.
"Мы рады этим опытом делиться с дружественным нам Узбекистаном, ведь, как говорится, учиться лучше на чужих ошибках", – сказал Кубраков.
Тем временем командующий Нацгвардией Узбекистана Рустам Джураев сообщил, что хотел бы изучить белорусский опыт сразу в нескольких сферах - правоохранительной и образовательной.
Как сообщают в пресс-службе белорусского МВД, Джураев посетил специализированный лицей МВД. Кроме этого, он намерен побывать в Академии МВД Беларуси, а также УВД Минского, Гродненского и Брестского облисполкомов.
Национальная гвардия Узбекистана создана в 1992 году, это военизированное формирование в составе Вооруженных сил этой страны.