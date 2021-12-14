https://uz.sputniknews.ru/20211214/v-uzbekistane-resheno-uvelichit-kolichestvo-chastnyx-shkol-21793946.html

В Узбекистане решено увеличить количество частных школ

В Узбекистане решено увеличить количество частных школ

Сто наиболее удобных по расположению земельных участков уже переданы предпринимателям посредством аукционных торгов на условиях строительства школ и детских садов.

2021-12-14T21:19+0500

2021-12-14T21:19+0500

2021-12-14T21:19+0500

общество

узбекистан

образование

частная школа

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент поручил расширить охват частных образовательных услуг в городах Узбекистана, поскольку, по его словам, большинство государственных школ работают с двойной нагрузкой.С этой целью необходимо создать еще больше возможностей и стимулов для развития отрасли, и соответствующие условия для населения. Этими тезисами, озвученными в ходе видеоселекторного совещания, проведенного под председательством Шавката Мирзиёева, поделился в своей Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В течение месяца были изучены реальные потребности населения. В результате сто наиболее удобных по расположению земельных участков уже переданы предпринимателям посредством аукционных торгов на условиях строительства школ и детских садов.В общем сложности планируется создать 200 000 рабочих мест в сфере услуг в 29 городах и 6 крупных районах.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, образование, частная школа