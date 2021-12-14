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В Узбекистане решено увеличить количество частных школ
В Узбекистане решено увеличить количество частных школ
Сто наиболее удобных по расположению земельных участков уже переданы предпринимателям посредством аукционных торгов на условиях строительства школ и детских садов.
2021-12-14T21:19+0500
2021-12-14T21:19+0500
общество
узбекистан
образование
частная школа
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент поручил расширить охват частных образовательных услуг в городах Узбекистана, поскольку, по его словам, большинство государственных школ работают с двойной нагрузкой.С этой целью необходимо создать еще больше возможностей и стимулов для развития отрасли, и соответствующие условия для населения. Этими тезисами, озвученными в ходе видеоселекторного совещания, проведенного под председательством Шавката Мирзиёева, поделился в своей Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В течение месяца были изучены реальные потребности населения. В результате сто наиболее удобных по расположению земельных участков уже переданы предпринимателям посредством аукционных торгов на условиях строительства школ и детских садов.В общем сложности планируется создать 200 000 рабочих мест в сфере услуг в 29 городах и 6 крупных районах.
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узбекистан, образование, частная школа

В Узбекистане решено увеличить количество частных школ

21:19 14.12.2021
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПодготовка школы к новому учебному году
Подготовка школы к новому учебному году - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Нина Зотина
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Сто наиболее удобных по расположению земельных участков уже переданы предпринимателям посредством аукционных торгов на условиях строительства школ и детских садов.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент поручил расширить охват частных образовательных услуг в городах Узбекистана, поскольку, по его словам, большинство государственных школ работают с двойной нагрузкой.
С этой целью необходимо создать еще больше возможностей и стимулов для развития отрасли, и соответствующие условия для населения. Этими тезисами, озвученными в ходе видеоселекторного совещания, проведенного под председательством Шавката Мирзиёева, поделился в своей Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
В течение месяца были изучены реальные потребности населения. В результате сто наиболее удобных по расположению земельных участков уже переданы предпринимателям посредством аукционных торгов на условиях строительства школ и детских садов.

В общем сложности планируется создать 200 000 рабочих мест в сфере услуг в 29 городах и 6 крупных районах.
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