Общество
ВВП стран Центральной Азии превысил $300 млрд – эксперт
13:06 14.12.2021 (обновлено: 13:25 14.12.2021)
© Рамиз БахтияровКонференция "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года"
© Рамиз Бахтияров
Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насыров отметил, что сегодня ЦА на глобальных площадках все больше рассматривается в качестве целостного консолидированного региона, а не отдельно взятых государств.
Ташкент – 14 дек, Sputnik. Центральная Азия (ЦА) все больше рассматривается в качестве целостного консолидированного региона, а не отдельно взятых государств, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан директор Международного института Центральной Азии Анвар Насыров в рамках конференции "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года".
По словам эксперта, страны региона объединяют не только общая история, культура, традиции и ценности, но и общие политические и торгово-экономические интересы.
© Рамиз БахтияровКонференция "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года"
Конференция "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года"
© Рамиз Бахтияров
Как отметил Насыров, сегодня ЦА на глобальных площадках все больше рассматривается в качестве целостного консолидированного региона, а не отдельно взятых государств. Стабильная Центральная Азия становится одним из важных центров экономического роста. По оценкам ряда экспертов, совокупный ВВП стран региона за последние четыре года вырос на 25% и превысил $300 млрд, уточнил спикер.
"Несмотря на снижение товарооборота на 5,4% из-за пандемии, уже с начала текущего года его показатели с государствами региона выросли на 24%, с некоторыми странами более чем на 40%. Доля государств ЦА в общем товарообороте Узбекистана увеличилась с 12 до 17%.", - сказал Насыров.
© Рамиз БахтияровКонференция "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года"
Конференция "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года"
© Рамиз Бахтияров
Конференция станет частью школы по Центральной Азии–2021 – ежегодной молодежной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. В ее фокусе – вопросы всестороннего развития взаимоотношений России и стран Центральной Азии.
В рамках трех панельных сессий эксперты и участники мероприятия проанализируют роль Центральноазиатского региона на геополитической карте в формирующемся миропорядке, обсудят актуальные вопросы региональной безопасности после событий августа 2021 года в Афганистане, а также представят взгляд на образ будущего Центральной Азии.