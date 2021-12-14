Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211214/vvp-stran-tsentralnoy-azii-prevysil-300-mlrd--ekspert-21784012.html
ВВП стран Центральной Азии превысил $300 млрд – эксперт
ВВП стран Центральной Азии превысил $300 млрд – эксперт
По словам директора Международного института Центральной Азии Анвара Насыров, стабильная ЦА становится одним из важных центров экономического роста.
2021-12-14T13:06+0500
2021-12-14T13:25+0500
общество
центральная азия
конференция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0e/21783426_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fee7829595956e013c4de4d54939f5fa.jpg
Ташкент – 14 дек, Sputnik. Центральная Азия (ЦА) все больше рассматривается в качестве целостного консолидированного региона, а не отдельно взятых государств, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан директор Международного института Центральной Азии Анвар Насыров в рамках конференции "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года".По словам эксперта, страны региона объединяют не только общая история, культура, традиции и ценности, но и общие политические и торгово-экономические интересы. Как отметил Насыров, сегодня ЦА на глобальных площадках все больше рассматривается в качестве целостного консолидированного региона, а не отдельно взятых государств. Стабильная Центральная Азия становится одним из важных центров экономического роста. По оценкам ряда экспертов, совокупный ВВП стран региона за последние четыре года вырос на 25% и превысил $300 млрд, уточнил спикер."Несмотря на снижение товарооборота на 5,4% из-за пандемии, уже с начала текущего года его показатели с государствами региона выросли на 24%, с некоторыми странами более чем на 40%. Доля государств ЦА в общем товарообороте Узбекистана увеличилась с 12 до 17%.", - сказал Насыров. Конференция станет частью школы по Центральной Азии–2021 – ежегодной молодежной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. В ее фокусе – вопросы всестороннего развития взаимоотношений России и стран Центральной Азии. В рамках трех панельных сессий эксперты и участники мероприятия проанализируют роль Центральноазиатского региона на геополитической карте в формирующемся миропорядке, обсудят актуальные вопросы региональной безопасности после событий августа 2021 года в Афганистане, а также представят взгляд на образ будущего Центральной Азии.
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0e/21783426_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fd0d76caa43aa3dbe3ae12420a912f04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
центральная азия, конференция

ВВП стран Центральной Азии превысил $300 млрд – эксперт

13:06 14.12.2021 (обновлено: 13:25 14.12.2021)
© Рамиз БахтияровКонференция "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года"
Конференция Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Рамиз Бахтияров
Подписаться на
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насыров отметил, что сегодня ЦА на глобальных площадках все больше рассматривается в качестве целостного консолидированного региона, а не отдельно взятых государств.
Ташкент – 14 дек, Sputnik. Центральная Азия (ЦА) все больше рассматривается в качестве целостного консолидированного региона, а не отдельно взятых государств, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан директор Международного института Центральной Азии Анвар Насыров в рамках конференции "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года".
По словам эксперта, страны региона объединяют не только общая история, культура, традиции и ценности, но и общие политические и торгово-экономические интересы.
© Рамиз БахтияровКонференция "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года"
Конференция Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
Конференция "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года"
© Рамиз Бахтияров
Как отметил Насыров, сегодня ЦА на глобальных площадках все больше рассматривается в качестве целостного консолидированного региона, а не отдельно взятых государств. Стабильная Центральная Азия становится одним из важных центров экономического роста. По оценкам ряда экспертов, совокупный ВВП стран региона за последние четыре года вырос на 25% и превысил $300 млрд, уточнил спикер.
"Несмотря на снижение товарооборота на 5,4% из-за пандемии, уже с начала текущего года его показатели с государствами региона выросли на 24%, с некоторыми странами более чем на 40%. Доля государств ЦА в общем товарообороте Узбекистана увеличилась с 12 до 17%.", - сказал Насыров.
© Рамиз БахтияровКонференция "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года"
Конференция Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
Конференция "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года"
© Рамиз Бахтияров
Конференция станет частью школы по Центральной Азии–2021 – ежегодной молодежной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. В ее фокусе – вопросы всестороннего развития взаимоотношений России и стран Центральной Азии.
В рамках трех панельных сессий эксперты и участники мероприятия проанализируют роль Центральноазиатского региона на геополитической карте в формирующемся миропорядке, обсудят актуальные вопросы региональной безопасности после событий августа 2021 года в Афганистане, а также представят взгляд на образ будущего Центральной Азии.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:57Эксперт объяснил, почему Германия отказывается от "Северного потока-2"
13:40Муниса Ризаева показала редкое детское фото и заинтриговала поклонников
13:22Численность населения Узбекистана 2021
13:09Звезды выступили на пикете в поддержку Ассанжа в Нью-Йорке
13:06ВВП стран Центральной Азии превысил $300 млрд – эксперт
12:46В МИД России рассказали о новом импульсе сотрудничества с Узбекистаном
12:14Кабмину передан Фонд развития культуры и искусства
11:53Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде
11:41Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
11:28На что Узбекистан потратит миллионы долларов, выделенные Индией
11:24Зафиксирован самый низкий за 8 месяцев прирост заболевших коронавирусом
10:34В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения
10:26Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина
09:58Узбекистанец завоевал "серебро" на ЧМ по тяжелой атлетике
09:49Перевал Тахтакарача снова открыт для автомобилистов
09:35Стало известно, сколько мечетей насчитывается в Узбекистане
09:26Военнослужащие пройдут интенсивные испытания
08:50Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото
08:30Перевал Тахтакарача временно закрыт для движения: причина
08:00Топ худших корпоративных подарков на Новый год