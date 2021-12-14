https://uz.sputniknews.ru/20211214/vvp-stran-tsentralnoy-azii-prevysil-300-mlrd--ekspert-21784012.html

ВВП стран Центральной Азии превысил $300 млрд – эксперт

ВВП стран Центральной Азии превысил $300 млрд – эксперт

По словам директора Международного института Центральной Азии Анвара Насыров, стабильная ЦА становится одним из важных центров экономического роста.

2021-12-14T13:06+0500

2021-12-14T13:06+0500

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общество

центральная азия

конференция

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Ташкент – 14 дек, Sputnik. Центральная Азия (ЦА) все больше рассматривается в качестве целостного консолидированного региона, а не отдельно взятых государств, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан директор Международного института Центральной Азии Анвар Насыров в рамках конференции "Проблемы региональной безопасности Центральной Азии после августа 2021 года".По словам эксперта, страны региона объединяют не только общая история, культура, традиции и ценности, но и общие политические и торгово-экономические интересы. Как отметил Насыров, сегодня ЦА на глобальных площадках все больше рассматривается в качестве целостного консолидированного региона, а не отдельно взятых государств. Стабильная Центральная Азия становится одним из важных центров экономического роста. По оценкам ряда экспертов, совокупный ВВП стран региона за последние четыре года вырос на 25% и превысил $300 млрд, уточнил спикер."Несмотря на снижение товарооборота на 5,4% из-за пандемии, уже с начала текущего года его показатели с государствами региона выросли на 24%, с некоторыми странами более чем на 40%. Доля государств ЦА в общем товарообороте Узбекистана увеличилась с 12 до 17%.", - сказал Насыров. Конференция станет частью школы по Центральной Азии–2021 – ежегодной молодежной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. В ее фокусе – вопросы всестороннего развития взаимоотношений России и стран Центральной Азии. В рамках трех панельных сессий эксперты и участники мероприятия проанализируют роль Центральноазиатского региона на геополитической карте в формирующемся миропорядке, обсудят актуальные вопросы региональной безопасности после событий августа 2021 года в Афганистане, а также представят взгляд на образ будущего Центральной Азии.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

центральная азия, конференция