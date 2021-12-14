https://uz.sputniknews.ru/20211214/zvezdy-vystupili-na-pikete-v-podderjku-assanja-v-nyu-yorke-21784280.html

Звезды выступили на пикете в поддержку Ассанжа в Нью-Йорке

Звезды выступили на пикете в поддержку Ассанжа в Нью-Йорке

Спикеры - основатель Pink Floyd Роджер Уотерс, актриса Сьюзан Сарандон и сводный брат Ассанжа обратились к правительству Великобритании с призывом не выдавать Ассанжа США.

2021-12-14T13:09+0500

2021-12-14T13:09+0500

2021-12-14T13:13+0500

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ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В Нью-Йорке напротив консульства Великобритании прошел пикет в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В акции протеста приняли участие сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс и известная актриса Сьюзан Сарандон. Протестующие призвали правительство Британии не экстрадировать Ассанжа, а американскую администрацию - оставить его в покое.В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Теперь дело передадут в Вестминстерский магистратский суд, а затем министру, который и примет решение, выдавать ли Асанжа Америке. Все это время политзаключеный останется под стражей.Как заявил РИА Новости сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон, Джулиан чувствует себя плохо. "Он страдает. Они пытаются его сломать. В конечном итоге мы живем в страхе, что Джулиан не вынесет этого", - сказал Шиптон.Отвечая на вопрос о том, с каким призывом он обратился бы к администрации Джо Байдена, он попросил: "Оставить его в покое, показать пример миру, что вы серьезно относитесь к свободе прессы, отпустить Джулиана и прекратить его уголовное преследование".Актриса не захотела озвучивать какой-либо призыв к властям США, утверждая, что те не заинтересованы в том, чтобы прислушиваться к людям.В пикете также принял участие один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он назвал Ассанжа абсолютно невиновным и одним из величайших людей и журналистов XXI века.

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