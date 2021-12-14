https://uz.sputniknews.ru/20211214/zvezdy-vystupili-na-pikete-v-podderjku-assanja-v-nyu-yorke-21784280.html
Звезды выступили на пикете в поддержку Ассанжа в Нью-Йорке
Звезды выступили на пикете в поддержку Ассанжа в Нью-Йорке
Спикеры - основатель Pink Floyd Роджер Уотерс, актриса Сьюзан Сарандон и сводный брат Ассанжа обратились к правительству Великобритании с призывом не выдавать Ассанжа США.
2021-12-14T13:09+0500
2021-12-14T13:09+0500
2021-12-14T13:13+0500
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ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В Нью-Йорке напротив консульства Великобритании прошел пикет в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В акции протеста приняли участие сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс и известная актриса Сьюзан Сарандон. Протестующие призвали правительство Британии не экстрадировать Ассанжа, а американскую администрацию - оставить его в покое.В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Теперь дело передадут в Вестминстерский магистратский суд, а затем министру, который и примет решение, выдавать ли Асанжа Америке. Все это время политзаключеный останется под стражей.Как заявил РИА Новости сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон, Джулиан чувствует себя плохо. "Он страдает. Они пытаются его сломать. В конечном итоге мы живем в страхе, что Джулиан не вынесет этого", - сказал Шиптон.Отвечая на вопрос о том, с каким призывом он обратился бы к администрации Джо Байдена, он попросил: "Оставить его в покое, показать пример миру, что вы серьезно относитесь к свободе прессы, отпустить Джулиана и прекратить его уголовное преследование".Актриса не захотела озвучивать какой-либо призыв к властям США, утверждая, что те не заинтересованы в том, чтобы прислушиваться к людям.В пикете также принял участие один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он назвал Ассанжа абсолютно невиновным и одним из величайших людей и журналистов XXI века.
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сша, нью-йорк, великобритания
Звезды выступили на пикете в поддержку Ассанжа в Нью-Йорке
13:09 14.12.2021 (обновлено: 13:13 14.12.2021)
Спикеры - основатель Pink Floyd Роджер Уотерс, актриса Сьюзан Сарандон и сводный брат Ассанжа обратились к правительству Великобритании с призывом не выдавать Ассанжа США.
ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В Нью-Йорке напротив консульства Великобритании прошел пикет в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В акции протеста приняли участие сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс и известная актриса Сьюзан Сарандон. Протестующие призвали правительство Британии не экстрадировать Ассанжа, а американскую администрацию - оставить его в покое.
В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Теперь дело передадут в Вестминстерский магистратский суд, а затем министру, который и примет решение, выдавать ли Асанжа Америке. Все это время политзаключеный останется под стражей.
Как заявил РИА Новости
сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон, Джулиан чувствует себя плохо.
"Он страдает. Они пытаются его сломать. В конечном итоге мы живем в страхе, что Джулиан не вынесет этого", - сказал Шиптон.
Отвечая на вопрос о том, с каким призывом он обратился бы к администрации Джо Байдена, он попросил: "Оставить его в покое, показать пример миру, что вы серьезно относитесь к свободе прессы, отпустить Джулиана и прекратить его уголовное преследование".
"Было бы интересно увидеть, какие страны беспокоятся о демократии и свободе слова больше, чем США", - заявила в свою очередь американская киноактриса Сьюзан Сарандон в ответ на вопрос, должны ли страны выступить против экстрадиции Ассанжа. - США много говорят о свободе слова, но не похоже, что они хорошо выполняют свою работу. Я была бы рада, если бы другие страны проявили инициативу и показали США, как это делается", - добавила она.
Актриса не захотела озвучивать какой-либо призыв к властям США, утверждая, что те не заинтересованы в том, чтобы прислушиваться к людям.
"Не думаю, что администрация показала хоть какую-то заинтересованность или мужество в том, что касается хоть каких-то вопросов демократии. Так много сфер, которые они полностью игнорировали. Так что я не думаю, что есть смысл", - сказал она.
В пикете также принял участие один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он назвал Ассанжа абсолютно невиновным и одним из величайших людей и журналистов XXI века.