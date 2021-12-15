Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20211215/21788221.html
Неспокойный 2021: главные события года в фотографиях
Неспокойный 2021: главные события года в фотографиях
Смена власти в Афганистане, убийство президента Гаити, новый президент Ирана и прощание с герцогом Филиппом - вспоминаем основные события уходящего года в нашей фотоподборке.
2021-12-15T22:00+0500
2021-12-15T22:00+0500
фото
мультимедиа
события и даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0e/21788227_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8cae0d64d8c2e564eea0bb491b6ec459.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0e/21788227_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_99f07f849d7c2b6381684c85f7ad7b1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа , события и даты

Неспокойный 2021: главные события года в фотографиях

22:00 15.12.2021
Подписаться на
Смена власти в Афганистане, убийство президента Гаити, новый президент Ирана и прощание с герцогом Филиппом - вспоминаем основные события уходящего года в нашей фотоподборке.
© REUTERS / Leah Millis

Взрыв у здания Капитолия во время митинга сторонников бывшего президента Дональда Трампа 6 января. После проигрыша предыдущего главы государства на президентских выборах, его сторонники устроили акцию протеста, быстро переросшую в беспорядки, столкновения с полицией и захват здания Капитолия.

Взрыв у здания Капитолия во время митинга сторонников бывшего президента Дональда Трампа 6 января. После проигрыша предыдущего главы государства на президентских выборах, его сторонники устроили акцию протеста, быстро переросшую в беспорядки, столкновения с полицией и захват здания Капитолия. - Sputnik Узбекистан
1/18
© REUTERS / Leah Millis

Взрыв у здания Капитолия во время митинга сторонников бывшего президента Дональда Трампа 6 января. После проигрыша предыдущего главы государства на президентских выборах, его сторонники устроили акцию протеста, быстро переросшую в беспорядки, столкновения с полицией и захват здания Капитолия.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкИзбранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден перед присягой.
Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден перед присягой - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк
Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден перед присягой.
© AP Photo / Alastair Grant

Женщина с собачкой на фоне портрета герцога Филиппа Эдинбургского. Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в Виндзоре в возрасте 99 лет.

Женщина с собачкой на фоне портрета герцога Филиппа Эдинбургского. Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в Виндзоре в возрасте 99 лет. - Sputnik Узбекистан
3/18
© AP Photo / Alastair Grant

Женщина с собачкой на фоне портрета герцога Филиппа Эдинбургского. Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в Виндзоре в возрасте 99 лет.

© AFP / Michal Cizek

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции 17 апреля объявляет о высылке 18 российских дипломатов, якобы причастных к взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции 17 апреля объявляет о высылке 18 российских дипломатов, якобы причастных к взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году. - Sputnik Узбекистан
4/18
© AFP / Michal Cizek

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции 17 апреля объявляет о высылке 18 российских дипломатов, якобы причастных к взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

© AFP / ONLINER.BY

Кинолог с собакой проверяет багаж в рейса FR4978 авиакомпании Ryanair в Международном аэропорту Минска 23 мая. После экстренной посадки самолета, летевшего в Литву, из-за сообщения о бомбе, на его борту был задержан белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Кинолог с собакой проверяет багаж в рейса FR4978 авиакомпании Ryanair в Международном аэропорту Минска 23 мая. После экстренной посадки самолета, летевшего в Литву, из-за сообщения о бомбе, на его борту был задержан белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич. - Sputnik Узбекистан
5/18
© AFP / ONLINER.BY

Кинолог с собакой проверяет багаж в рейса FR4978 авиакомпании Ryanair в Международном аэропорту Минска 23 мая. После экстренной посадки самолета, летевшего в Литву, из-за сообщения о бомбе, на его борту был задержан белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич.

© AP Photo / Phil Noble / Pool

Лидеры G7 на саммите в Корнуолле, Англия, 11 июня. На саммите главы государств обсуждали пандемию, климат, внешнюю политику и экономику.

Лидеры G7 на саммите в Корнуолле, Англия, 11 июня. На саммите главы государств обсуждали пандемию, климат, внешнюю политику и экономику. - Sputnik Узбекистан
6/18
© AP Photo / Phil Noble / Pool

Лидеры G7 на саммите в Корнуолле, Англия, 11 июня. На саммите главы государств обсуждали пандемию, климат, внешнюю политику и экономику.

© Sputnik / Mikhail Metzel  / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж 16 июня 2021.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж 16 июня 2021. - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Mikhail Metzel
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж 16 июня 2021.

© AFP / Atta Kenare

Женщина с портретом избранного президента Ирана Ибрахима Раиси, победившего на президентских выборах 18 июня.

Женщина с портретом избранного президента Ирана Ибрахима Раиси, победившего на президентских выборах 18 июня. - Sputnik Узбекистан
8/18
© AFP / Atta Kenare

Женщина с портретом избранного президента Ирана Ибрахима Раиси, победившего на президентских выборах 18 июня.

© AFP / Valerie Baeriswyl

Мурал с изображением президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого 7 июля. Полиция задержала руководителя и несколько сотрудников службы охраны президента по подозрению в организации убийства.

Мурал с изображением президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого 7 июля. Полиция задержала руководителя и несколько сотрудников службы охраны президента по подозрению в организации убийства. - Sputnik Узбекистан
9/18
© AFP / Valerie Baeriswyl

Мурал с изображением президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого 7 июля. Полиция задержала руководителя и несколько сотрудников службы охраны президента по подозрению в организации убийства.

© AFP / STR

Демонстрация против военного переворота в Янгоне, Мьянма, 14 июля.

Демонстрация против военного переворота в Янгоне, Мьянма, 14 июля. - Sputnik Узбекистан
10/18
© AFP / STR

Демонстрация против военного переворота в Янгоне, Мьянма, 14 июля.

© AFP

Мужчина с сыном на пропускном пункте Чаман на афгано-пакистанской границе 13 августа после смены власти в Афганистане. После начала вывода американских войск, в середине августа власть в стране захватило исламское движение "Талибан" (организация находится под санциями ООН за террористическую деятельность).

Мужчина с сыном на пропускном пункте Чаман на афгано-пакистанской границе 13 августа после смены власти в Афганистане. После начала вывода американских войск, в середине августа власть в стране захватило исламское движение &quot;Талибан&quot; (организация находится под санциями ООН за террористическую деятельность). - Sputnik Узбекистан
11/18
© AFP

Мужчина с сыном на пропускном пункте Чаман на афгано-пакистанской границе 13 августа после смены власти в Афганистане. После начала вывода американских войск, в середине августа власть в стране захватило исламское движение "Талибан" (организация находится под санциями ООН за террористическую деятельность).

© AFP / Cellou Binani

Люди радуются на улицах вместе с вооруженными силами Гвинеи после военного переворота и ареста президента страны Альфы Конде 5 сентября.

Люди радуются на улицах вместе с вооруженными силами Гвинеи после военного переворота и ареста президента страны Альфы Конде 5 сентября. - Sputnik Узбекистан
12/18
© AFP / Cellou Binani

Люди радуются на улицах вместе с вооруженными силами Гвинеи после военного переворота и ареста президента страны Альфы Конде 5 сентября.

© AFP / Kazuhiro Nogi

Лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида избран новый премьер-министром страны 4 октября.

Лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида избран новый премьер-министром страны 4 октября. - Sputnik Узбекистан
13/18
© AFP / Kazuhiro Nogi

Лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида избран новый премьер-министром страны 4 октября.

© AP Photo / Markus Schreiber

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прощается с бывшим канцлером страны Ангелой Меркель 26 октября.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прощается с бывшим канцлером страны Ангелой Меркель 26 октября. - Sputnik Узбекистан
14/18
© AP Photo / Markus Schreiber

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прощается с бывшим канцлером страны Ангелой Меркель 26 октября.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Британский премьер-министр Борис Джонсон опоздал на фотографирование на саммите Большой двадцатки в Риме 30 октября. Двухдневный саммит - первая оффлайн встреча глав крупнейших государств мира с начала пандемии Covid-19.

Британский премьер-министр Борис Джонсон опоздал на фотографирование на саммите Большой двадцатки в Риме 30 октября. Двухдневный саммит - первая оффлайн встреча глав крупнейших государств мира с начала пандемии Covid-19. - Sputnik Узбекистан
15/18
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Британский премьер-министр Борис Джонсон опоздал на фотографирование на саммите Большой двадцатки в Риме 30 октября. Двухдневный саммит - первая оффлайн встреча глав крупнейших государств мира с начала пандемии Covid-19.

© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе. 8 ноября больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши расценили это как "крупнейшую попытку массового силового проникновения" и усилили охрану границы.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Viktor Tolochko
/
Перейти в фотобанк
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе. 8 ноября больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши расценили это как "крупнейшую попытку массового силового проникновения" и усилили охрану границы.
© AFP / Gints Ivuskans

Мелани Джой, министр иностранных дел Канады, после встречи с канадскими военнослужащими на на военной базе Адажи в Латвии, 29 ноября.

Мелани Джой, министр иностранных дел Канады, после встречи с канадскими военнослужащими на на военной базе Адажи в Латвии, 29 ноября. - Sputnik Узбекистан
17/18
© AFP / Gints Ivuskans

Мелани Джой, министр иностранных дел Канады, после встречи с канадскими военнослужащими на на военной базе Адажи в Латвии, 29 ноября.

© AFP / Andy Buchanan

Акция протеста экологов против глубоководного лова рыбы в Глазго, Шотландия, 4 ноября во время климатической конференции.

Акция протеста экологов против глубоководного лова рыбы в Глазго, Шотландия, 4 ноября во время климатической конференции. - Sputnik Узбекистан
18/18
© AFP / Andy Buchanan

Акция протеста экологов против глубоководного лова рыбы в Глазго, Шотландия, 4 ноября во время климатической конференции.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:28В Узбекистане представили новые купюры — фото
22:00Неспокойный 2021: главные события года в фотографиях
21:25"Узбекнефтегаз" презентовал крупные проекты в Москве
21:01Какие восемь трендов определят 2022 год в Узбекистане
20:10Почему и как пьют чай в Узбекистане: статистика и традиции
19:48Какие вузы Узбекистана вошли в международный рейтинг лучших
19:38Нарушителям запретили въезд в Россию на сорок лет
18:49По следам Джентльменов удачи — уникальные фото
18:02Одобрен закон о трансплантации органов и тканей человека
18:02О чем говорили Путин и Си Цзиньпин — краткий обзор
17:34Сколько человек погибло из-за отравления угарным газом в 2021 году
17:24Страны Центральной Азии объединились для изучения тюркского мира
17:10В вооруженных силах Узбекистана появится новый нагрудный знак отличия
17:06В парламент Кыргызстана прошли шесть партий — ЦИК
16:29Первые партии гумпомощи ООН из Термеза пошли в Афганистан
16:28Гаспарян о намерении Украины уничтожить венгерскую армию при необходимости
15:40Сенаторы утвердили госбюджет на 2022 год - на что пойдут средства?
14:53Узбекистан готовит специалистов по радиационной безопасности
14:02Как в Ташкенте: власти Бишкека хотят последовать примеру соседей
13:35Киевлянам подарят на Новый год российскую агрессию