Неспокойный 2021: главные события года в фотографиях

Взрыв у здания Капитолия во время митинга сторонников бывшего президента Дональда Трампа 6 января. После проигрыша предыдущего главы государства на президентских выборах, его сторонники устроили акцию протеста, быстро переросшую в беспорядки, столкновения с полицией и захват здания Капитолия.
Взрыв у здания Капитолия во время митинга сторонников бывшего президента Дональда Трампа 6 января. После проигрыша предыдущего главы государства на президентских выборах, его сторонники устроили акцию протеста, быстро переросшую в беспорядки, столкновения с полицией и захват здания Капитолия.
Женщина с собачкой на фоне портрета герцога Филиппа Эдинбургского. Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в Виндзоре в возрасте 99 лет.
Женщина с собачкой на фоне портрета герцога Филиппа Эдинбургского. Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в Виндзоре в возрасте 99 лет.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции 17 апреля объявляет о высылке 18 российских дипломатов, якобы причастных к взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции 17 апреля объявляет о высылке 18 российских дипломатов, якобы причастных к взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Кинолог с собакой проверяет багаж в рейса FR4978 авиакомпании Ryanair в Международном аэропорту Минска 23 мая. После экстренной посадки самолета, летевшего в Литву, из-за сообщения о бомбе, на его борту был задержан белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич.
Кинолог с собакой проверяет багаж в рейса FR4978 авиакомпании Ryanair в Международном аэропорту Минска 23 мая. После экстренной посадки самолета, летевшего в Литву, из-за сообщения о бомбе, на его борту был задержан белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич.
Лидеры G7 на саммите в Корнуолле, Англия, 11 июня. На саммите главы государств обсуждали пандемию, климат, внешнюю политику и экономику.
Лидеры G7 на саммите в Корнуолле, Англия, 11 июня. На саммите главы государств обсуждали пандемию, климат, внешнюю политику и экономику.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж 16 июня 2021.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж 16 июня 2021.
Женщина с портретом избранного президента Ирана Ибрахима Раиси, победившего на президентских выборах 18 июня.
Женщина с портретом избранного президента Ирана Ибрахима Раиси, победившего на президентских выборах 18 июня.
Мурал с изображением президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого 7 июля. Полиция задержала руководителя и несколько сотрудников службы охраны президента по подозрению в организации убийства.
Мурал с изображением президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого 7 июля. Полиция задержала руководителя и несколько сотрудников службы охраны президента по подозрению в организации убийства.
Демонстрация против военного переворота в Янгоне, Мьянма, 14 июля.
Демонстрация против военного переворота в Янгоне, Мьянма, 14 июля.
Мужчина с сыном на пропускном пункте Чаман на афгано-пакистанской границе 13 августа после смены власти в Афганистане. После начала вывода американских войск, в середине августа власть в стране захватило исламское движение "Талибан" (организация находится под санциями ООН за террористическую деятельность).
Мужчина с сыном на пропускном пункте Чаман на афгано-пакистанской границе 13 августа после смены власти в Афганистане. После начала вывода американских войск, в середине августа власть в стране захватило исламское движение "Талибан" (организация находится под санциями ООН за террористическую деятельность).
Люди радуются на улицах вместе с вооруженными силами Гвинеи после военного переворота и ареста президента страны Альфы Конде 5 сентября.
Люди радуются на улицах вместе с вооруженными силами Гвинеи после военного переворота и ареста президента страны Альфы Конде 5 сентября.
Лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида избран новый премьер-министром страны 4 октября.
Лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида избран новый премьер-министром страны 4 октября.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прощается с бывшим канцлером страны Ангелой Меркель 26 октября.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прощается с бывшим канцлером страны Ангелой Меркель 26 октября.
Британский премьер-министр Борис Джонсон опоздал на фотографирование на саммите Большой двадцатки в Риме 30 октября. Двухдневный саммит - первая оффлайн встреча глав крупнейших государств мира с начала пандемии Covid-19.
Британский премьер-министр Борис Джонсон опоздал на фотографирование на саммите Большой двадцатки в Риме 30 октября. Двухдневный саммит - первая оффлайн встреча глав крупнейших государств мира с начала пандемии Covid-19.
Мелани Джой, министр иностранных дел Канады, после встречи с канадскими военнослужащими на на военной базе Адажи в Латвии, 29 ноября.
Мелани Джой, министр иностранных дел Канады, после встречи с канадскими военнослужащими на на военной базе Адажи в Латвии, 29 ноября.
Акция протеста экологов против глубоководного лова рыбы в Глазго, Шотландия, 4 ноября во время климатической конференции.
Акция протеста экологов против глубоководного лова рыбы в Глазго, Шотландия, 4 ноября во время климатической конференции.