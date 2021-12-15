https://uz.sputniknews.ru/20211215/gasparyan-o-namerenii-ukrainy-unichtojit-vengerskuyu-armiyu-pri-neobxodimosti-21803441.html
Гаспарян о намерении Украины уничтожить венгерскую армию при необходимости
Гаспарян о намерении Украины уничтожить венгерскую армию при необходимости
Российский журналист Армен Гаспарян рассмотрел ситуации, происходящие в последнее время в странах ближнего зарубежья: в Украине, Беларуси, Грузии, Эстонии и... 15.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-15T16:28+0500
2021-12-15T16:28+0500
2021-12-15T16:29+0500
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Армен Гаспарян прокомментировал заявление экс-главы донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебровского о том, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины). Также журналист обсудил решение грузинских врачей, которые не рекомендовали переводить Саакашвили в тюрьму из-за выявленной у него сильной депрессии. Помимо этого, спикером была затронута тема, связанная с экспортом белорусских товаров через эстонский порт, который бьет все возможные рекорды несмотря на санкции.О чем еще важном говорил Гаспарян, смотрите в нашем видео.
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мультимедиа , видео
Гаспарян о намерении Украины уничтожить венгерскую армию при необходимости
16:28 15.12.2021 (обновлено: 16:29 15.12.2021)
Российский журналист Армен Гаспарян рассмотрел ситуации, происходящие в последнее время в странах ближнего зарубежья: в Украине, Беларуси, Грузии, Эстонии и Армении.
Армен Гаспарян прокомментировал заявление экс-главы донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебровского о том, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины).
Также журналист обсудил решение грузинских врачей, которые не рекомендовали переводить Саакашвили в тюрьму из-за выявленной у него сильной депрессии.
Помимо этого, спикером была затронута тема, связанная с экспортом белорусских товаров через эстонский порт, который бьет все возможные рекорды несмотря на санкции.
О чем еще важном говорил Гаспарян, смотрите в нашем видео.