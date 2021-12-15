https://uz.sputniknews.ru/20211215/goroskop-na-2022-god-chto-jdet-ovna--samyy-podrobnyy-prognoz-21801755.html

Гороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогноз

Гороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогноз

2022 год обещает стать удачным для Овнов. Хозяин года – Черный Водяной Тигр, - подготовил для представителей этого знака полосу везения с мая по ноябрь. Подробности – в самом точном гороскопе для Овнов на 2022 год.

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Овен – один из самых амбициозных знаков зодиака, и 2022-й не обманет их ожидания, обещает астролог Тамара Глоба. По ее словам, в грядущий год эти представители огненной стихии войдут с ощущением гармонии и сохранят его до самого декабря. При этом хозяин года Черный Водяной Тигр подготовил для Овнов множество сюрпризов, но большинство из них окажутся более чем приятными.Овен – характеристика знакаЧерный Водяной Тигр и представитель стихии огня Овен (21 марта – 20 апреля) поладят друг с другом, несмотря на все свои различия, если второй пойдет на некоторые уступки.У Тигра и Овна есть одно сходство – они оба упрямы. Будучи натурой свободолюбивой и нетерпеливое, Овен может быть строптивым. В конфликтных ситуациях он не желает прислушиваться к советам, зато, вспыхнув, быстро обижается и рискует наломать дров.В 2022-м же Тигром правит стихия воды, умиротворяющая сила. Если вы научитесь быть мягче, то символ года поддержит вас во всех начинаниях. Ведь Овнов есть за что поддерживать: творчески одаренные, целеустремленные и активные, они показывают себя талантливыми специалистами в любой сфере.Отличаются Овны и благородством – в жизни они ориентируются на высокие идеалы, особенно если речь идет о личной жизни. Для типичного Овна важно заботиться о ком-то, он признает только искренность и длительные отношения.Общий гороскоп для Овна-20222022-й для Овнов будет весьма удачным, если не считать кратковременного влияния Плутона. Дело в том, что Плутон считают "агрессивной" планетой, что влияет на поведение Овнов – в конце апреля их прямолинейность может восприниматься как грубость, поэтому, попав в конфликтную ситуацию, лучше сначала обдумать, что вы и как скажете.Вместе с тем апрель станет для Овнов периодом обновления – представители этого знака зодиака могут задуматься о том, что раньше не приходило им в голову, например, о новом проекте. В этом случае важно приложить усилия и не расслабляться – и тогда задуманное превзойдет ваши ожидания.Финансовый гороскоп для Овна-2022В марте для Овнов наступит благоприятный период для карьерного роста, считает Тамара Глоба. В середине мая 2022 года позитивные тенденции усилятся, поскольку в знак Овна войдет Юпитер.Астрологи называют эту планету "благодетелем", полагая, что она несет счастье. В знаке Овна Юпитер пробудет до ноября, поэтому с мая по ноябрь все деловые знакомства и начинания будут успешными.Овен может смело начинать свое дело или ехать учиться за рубеж – Юпитер приветствует расширение границ как географических, так и личных.Влиять на карьеру Овна будет и другая планета – Сатурн. Он связан с улучшением социального статуса, поэтому в 2022 году у Овна будут все шансы получить повышение или признание на нынешней работе, повысить своей авторитет. Однако Сатурн благосклонен только к тем представителям этого знака, которые работали на совесть в прошлом году.Гороскоп здоровья для Овна-2022В принципе, Овнам не стоит опасаться неполадок со здоровьем в 2022 году, поскольку он несет им колоссальный запас энергии. Исключение составляют лишь Овны, рожденные с 15 по 20 апреля: им угрожают заболевания дыхательной системы.Любовный гороскоп для Овна-2022Влияние Плутона может сказаться на личной жизни Овна – с конца апреля по начало мая Овен может пережить кризис со второй половиной. Здесь все зависит от самого Овна – только вы решаете продолжать отношения или рвать их.Пары, пережившие "бурю", будут проводить много времени вместе вплоть до второй половины 2022 года (с августа придется уделить больше внимания работе, но партнер отнесется к этому с пониманием).Одиноких Овнов же Черный Водяной Тигр порадует встречей с настоящей любовью. 2022 год станет особенно благоприятным для создания семьи для женщин-Овнов — в мае по знаку Овна пройдет Венера, которую называют планетой любви. И здесь импульсивность и нетерпеливость пойдут Овну только на пользу – вопреки стереотипам не бойтесь сделать первый шаг, и отношения будут развиваться стремительно.

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