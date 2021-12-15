Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20211215/goroskop-na-2022-god-chto-jdet-ovna--samyy-podrobnyy-prognoz-21801755.html
Гороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогноз
2022 год обещает стать удачным для Овнов. Хозяин года – Черный Водяной Тигр, - подготовил для представителей этого знака полосу везения с мая по ноябрь. Подробности – в самом точном гороскопе для Овнов на 2022 год.
2021-12-15T23:30+0500
2021-12-15T23:30+0500
это интересно
прогноз
гороскоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0f/21801690_0:139:1920:1219_1920x0_80_0_0_6e48ea079b35c6c41b6499222f5ee61e.jpg
Овен – один из самых амбициозных знаков зодиака, и 2022-й не обманет их ожидания, обещает астролог Тамара Глоба. По ее словам, в грядущий год эти представители огненной стихии войдут с ощущением гармонии и сохранят его до самого декабря. При этом хозяин года Черный Водяной Тигр подготовил для Овнов множество сюрпризов, но большинство из них окажутся более чем приятными.Овен – характеристика знакаЧерный Водяной Тигр и представитель стихии огня Овен (21 марта – 20 апреля) поладят друг с другом, несмотря на все свои различия, если второй пойдет на некоторые уступки.У Тигра и Овна есть одно сходство – они оба упрямы. Будучи натурой свободолюбивой и нетерпеливое, Овен может быть строптивым. В конфликтных ситуациях он не желает прислушиваться к советам, зато, вспыхнув, быстро обижается и рискует наломать дров.В 2022-м же Тигром правит стихия воды, умиротворяющая сила. Если вы научитесь быть мягче, то символ года поддержит вас во всех начинаниях. Ведь Овнов есть за что поддерживать: творчески одаренные, целеустремленные и активные, они показывают себя талантливыми специалистами в любой сфере.Отличаются Овны и благородством – в жизни они ориентируются на высокие идеалы, особенно если речь идет о личной жизни. Для типичного Овна важно заботиться о ком-то, он признает только искренность и длительные отношения.Общий гороскоп для Овна-20222022-й для Овнов будет весьма удачным, если не считать кратковременного влияния Плутона. Дело в том, что Плутон считают "агрессивной" планетой, что влияет на поведение Овнов – в конце апреля их прямолинейность может восприниматься как грубость, поэтому, попав в конфликтную ситуацию, лучше сначала обдумать, что вы и как скажете.Вместе с тем апрель станет для Овнов периодом обновления – представители этого знака зодиака могут задуматься о том, что раньше не приходило им в голову, например, о новом проекте. В этом случае важно приложить усилия и не расслабляться – и тогда задуманное превзойдет ваши ожидания.Финансовый гороскоп для Овна-2022В марте для Овнов наступит благоприятный период для карьерного роста, считает Тамара Глоба. В середине мая 2022 года позитивные тенденции усилятся, поскольку в знак Овна войдет Юпитер.Астрологи называют эту планету "благодетелем", полагая, что она несет счастье. В знаке Овна Юпитер пробудет до ноября, поэтому с мая по ноябрь все деловые знакомства и начинания будут успешными.Овен может смело начинать свое дело или ехать учиться за рубеж – Юпитер приветствует расширение границ как географических, так и личных.Влиять на карьеру Овна будет и другая планета – Сатурн. Он связан с улучшением социального статуса, поэтому в 2022 году у Овна будут все шансы получить повышение или признание на нынешней работе, повысить своей авторитет. Однако Сатурн благосклонен только к тем представителям этого знака, которые работали на совесть в прошлом году.Гороскоп здоровья для Овна-2022В принципе, Овнам не стоит опасаться неполадок со здоровьем в 2022 году, поскольку он несет им колоссальный запас энергии. Исключение составляют лишь Овны, рожденные с 15 по 20 апреля: им угрожают заболевания дыхательной системы.Любовный гороскоп для Овна-2022Влияние Плутона может сказаться на личной жизни Овна – с конца апреля по начало мая Овен может пережить кризис со второй половиной. Здесь все зависит от самого Овна – только вы решаете продолжать отношения или рвать их.Пары, пережившие "бурю", будут проводить много времени вместе вплоть до второй половины 2022 года (с августа придется уделить больше внимания работе, но партнер отнесется к этому с пониманием).Одиноких Овнов же Черный Водяной Тигр порадует встречей с настоящей любовью. 2022 год станет особенно благоприятным для создания семьи для женщин-Овнов — в мае по знаку Овна пройдет Венера, которую называют планетой любви. И здесь импульсивность и нетерпеливость пойдут Овну только на пользу – вопреки стереотипам не бойтесь сделать первый шаг, и отношения будут развиваться стремительно.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0f/21801690_56:0:1865:1357_1920x0_80_0_0_69e9313818fc129efc53eb60e6f59b8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз, гороскоп

Гороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогноз

23:30 15.12.2021
© PixabayОвен
Овен - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Pixabay
Подписаться на
2022-й обещает стать удачным для Овнов. Хозяин года – Черный Водяной Тигр — подготовил для представителей этого знака полосу везения с мая по ноябрь. Подробности – в самом точном гороскопе для Овнов на 2022 год.
Овен – один из самых амбициозных знаков зодиака, и 2022-й не обманет их ожидания, обещает астролог Тамара Глоба. По ее словам, в грядущий год эти представители огненной стихии войдут с ощущением гармонии и сохранят его до самого декабря. При этом хозяин года Черный Водяной Тигр подготовил для Овнов множество сюрпризов, но большинство из них окажутся более чем приятными.
Овен – характеристика знака
Черный Водяной Тигр и представитель стихии огня Овен (21 марта – 20 апреля) поладят друг с другом, несмотря на все свои различия, если второй пойдет на некоторые уступки.
У Тигра и Овна есть одно сходство – они оба упрямы. Будучи натурой свободолюбивой и нетерпеливое, Овен может быть строптивым. В конфликтных ситуациях он не желает прислушиваться к советам, зато, вспыхнув, быстро обижается и рискует наломать дров.
В 2022-м же Тигром правит стихия воды, умиротворяющая сила. Если вы научитесь быть мягче, то символ года поддержит вас во всех начинаниях. Ведь Овнов есть за что поддерживать: творчески одаренные, целеустремленные и активные, они показывают себя талантливыми специалистами в любой сфере.
Отличаются Овны и благородством – в жизни они ориентируются на высокие идеалы, особенно если речь идет о личной жизни. Для типичного Овна важно заботиться о ком-то, он признает только искренность и длительные отношения.
Общий гороскоп для Овна-2022
2022-й для Овнов будет весьма удачным, если не считать кратковременного влияния Плутона. Дело в том, что Плутон считают "агрессивной" планетой, что влияет на поведение Овнов – в конце апреля их прямолинейность может восприниматься как грубость, поэтому, попав в конфликтную ситуацию, лучше сначала обдумать, что вы и как скажете.
Вместе с тем апрель станет для Овнов периодом обновления – представители этого знака зодиака могут задуматься о том, что раньше не приходило им в голову, например, о новом проекте. В этом случае важно приложить усилия и не расслабляться – и тогда задуманное превзойдет ваши ожидания.
Финансовый гороскоп для Овна-2022
В марте для Овнов наступит благоприятный период для карьерного роста, считает Тамара Глоба. В середине мая 2022 года позитивные тенденции усилятся, поскольку в знак Овна войдет Юпитер.
Астрологи называют эту планету "благодетелем", полагая, что она несет счастье. В знаке Овна Юпитер пробудет до ноября, поэтому с мая по ноябрь все деловые знакомства и начинания будут успешными.
Овен может смело начинать свое дело или ехать учиться за рубеж – Юпитер приветствует расширение границ как географических, так и личных.
Влиять на карьеру Овна будет и другая планета – Сатурн. Он связан с улучшением социального статуса, поэтому в 2022 году у Овна будут все шансы получить повышение или признание на нынешней работе, повысить своей авторитет. Однако Сатурн благосклонен только к тем представителям этого знака, которые работали на совесть в прошлом году.
Гороскоп здоровья для Овна-2022
В принципе, Овнам не стоит опасаться неполадок со здоровьем в 2022 году, поскольку он несет им колоссальный запас энергии. Исключение составляют лишь Овны, рожденные с 15 по 20 апреля: им угрожают заболевания дыхательной системы.
Любовный гороскоп для Овна-2022
Влияние Плутона может сказаться на личной жизни Овна – с конца апреля по начало мая Овен может пережить кризис со второй половиной. Здесь все зависит от самого Овна – только вы решаете продолжать отношения или рвать их.
Пары, пережившие "бурю", будут проводить много времени вместе вплоть до второй половины 2022 года (с августа придется уделить больше внимания работе, но партнер отнесется к этому с пониманием).
Одиноких Овнов же Черный Водяной Тигр порадует встречей с настоящей любовью. 2022 год станет особенно благоприятным для создания семьи для женщин-Овнов — в мае по знаку Овна пройдет Венера, которую называют планетой любви. И здесь импульсивность и нетерпеливость пойдут Овну только на пользу – вопреки стереотипам не бойтесь сделать первый шаг, и отношения будут развиваться стремительно.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераГороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогноз
ВчераВ Узбекистане представили новые купюры — фото
ВчераНеспокойный 2021-й: главные события года в фотографиях
Вчера"Узбекнефтегаз" презентовал крупные проекты в Москве
ВчераКакие восемь трендов определят 2022 год в Узбекистане
ВчераПочему и как пьют чай в Узбекистане: статистика и традиции
ВчераКакие вузы Узбекистана вошли в международный рейтинг лучших
ВчераНарушителям запретили въезд в Россию на сорок лет
ВчераПо следам "Джентльменов удачи" — уникальные фото
ВчераОдобрен закон о трансплантации органов и тканей человека
ВчераО чем говорили Путин и Си Цзиньпин — краткий обзор
ВчераСколько человек погибло из-за отравления угарным газом в 2021 году
ВчераСтраны Центральной Азии объединились для изучения тюркского мира
ВчераВ Вооруженных силах Узбекистана появится новый нагрудный знак отличия
ВчераВ парламент Кыргызстана прошли шесть партий — ЦИК
ВчераПервые партии гумпомощи ООН из Термеза пошли в Афганистан
ВчераГаспарян о намерении Украины уничтожить венгерскую армию при необходимости
ВчераСенаторы утвердили госбюджет на 2022 год — на что пойдут средства?
ВчераУзбекистан готовит специалистов по радиационной безопасности
ВчераКак в Ташкенте: власти Бишкека хотят последовать примеру соседей