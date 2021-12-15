https://uz.sputniknews.ru/20211215/pochemu-i-kak-pyut-chay-v-uzbekistane-statistika-i-traditsii-21805228.html

Почему и как пьют чай в Узбекистане: статистика и традиции

Почему и как пьют чай в Узбекистане: статистика и традиции

Почему в стране выбирают чай, а не кофе и какой чай самый любимый у жителей страны - в нашей инфографике. 15.12.2021, Sputnik Узбекистан

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В Узбекистане чаепитие - это особый ритуал со своими традициями и особенностями. К примеру, заварку надо засыпать в предварительно нагретый чайник, при этом кипяток наливают не сразу, а частями. Интервал между каждой порцией должен составлять не менее 2-3 минут. О том, как правильно заваривать чай, в республике знают практически все ее жители - страна славится своим гостеприимством. А вот откуда везут этот напиток и где больше всего потребляют этот продукт - узнаете в инфографике Sputnik Узбекистан.

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мультимедиа , узбекистан, чай, инфографика