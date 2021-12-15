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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211215/senatory-utverdili-gosbyudjet-na-2022-god---na-chto-poydut-sredstva-21802817.html
Сенаторы утвердили госбюджет на 2022 год - на что пойдут средства?
Сенаторы утвердили госбюджет на 2022 год - на что пойдут средства?
Основные строки расходов Госбюджета на следующий год - сохранение экономической стабильности, поддержка социальной сферы и социальная защита населения.
2021-12-15T15:40+0500
2021-12-15T15:42+0500
экономика
узбекистан
госбюджет
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сенаторы одобрили Закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год". Основное внимание уделено сохранению экономической стабильности, поддержке социальной сферы и социальной защите населения.Макроэкономические показателиВ 2022 году темпы роста ВВП страны планируются на уровне 6%, в том числе в промышленности – 7%, в строительстве – 8,1%, в сельском хозяйстве – 3,3%. Тенденция к снижению уровня инфляции продолжится, она составит около 9%.Предельный дефицит консолидированного бюджета прогнозируется в размере 3% ВВП.Дополнительные расходы, которые могут привести к превышению предельного объема бюджетного дефицита, могут осуществляться только при наличии дополнительного источника дохода или за счет сокращения других расходов.Доходы и расходыВ 2022 году доходы консолидированного бюджета прогнозируются на уровне 254,6 трлн сумов, или 30,3% ВВП.Доходы государственного бюджета определяются в размере 199,5 трлн сумов или 23,8% ВВП.Доходы государственных целевых фондов запланированы в размере 31,9 трлн сумов, расходы – 58,7 трлн сумов.Расходы Госбюджета на социальную сферу составят:Нововведения на 2022 годРаспорядители бюджетных средств первого уровня вправе направлять до 10% предельных ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета на основании постановления Кабинета Министров подведомственным организациям, финансируемым из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и Ташкента.Законом внесены существенные изменения в налоговую политику. При этом предусматривается поддержка и развитие отраслей производства, имеющих значительную долю в валовом внутреннем продукте (ВВП).Внедряется порядок, согласно которому ремонт территорий, прилегающих к многоквартирному жилому фонду, и капитальный ремонт тепловых сетей и котельного оборудования теплоснабжающих организаций, входящих в систему Минжилкомхоза финансируются из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета Ташкента.В связи с дальнейшим расширением полномочий местных Кенгашей в формировании бюджета 5 процентов утвержденных расходов соответствующих бюджетов всех районов (городов) республики направляется на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.Кроме того, не менее 30% дополнительных средств бюджетов всех районов (городов) республики направляется на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.В частности, предусмотрены средства открытого бюджета, "Фонда гражданских инициатив" в размере 1 трлн 553 млрд сумов.Как был исполнен бюджет за 9 месяцев прошлого годаЗа отчетный период доходная часть местных бюджетов исполнена на 120% по отношению к прогнозу и составила 25 трлн 495 млрд сумов, расходная часть - на 104% по отношению к плану и составила 46 трлн 497 млрд сумов.Показатель доходов местных бюджетов выполнен на уровне более 6 трлн 385 млрд сумов. Это позволило обеспечить социальную защиту населения и сократить бедность, своевременно осуществлять выплаты заработной платы и приравненных к ней выплат, социальных пособий, материальной помощи и компенсаций.Отмечалось, что в отчетном периоде на социальную сферу из Государственного бюджета выделены средства в размере 64 трлн 38 млрд сумов или 49,2% общих расходов
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узбекистан, госбюджет

Сенаторы утвердили госбюджет на 2022 год - на что пойдут средства?

15:40 15.12.2021 (обновлено: 15:42 15.12.2021)
© Sputnik / SputnikУзбекские деньги, 5000 сумов
Узбекские деньги, 5000 сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
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Основные строки расходов Госбюджета на следующий год - сохранение экономической стабильности, поддержка социальной сферы и социальная защита населения.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сенаторы одобрили Закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год". Основное внимание уделено сохранению экономической стабильности, поддержке социальной сферы и социальной защите населения.

Макроэкономические показатели

В 2022 году темпы роста ВВП страны планируются на уровне 6%, в том числе в промышленности – 7%, в строительстве – 8,1%, в сельском хозяйстве – 3,3%. Тенденция к снижению уровня инфляции продолжится, она составит около 9%.
Предельный дефицит консолидированного бюджета прогнозируется в размере 3% ВВП.
Дополнительные расходы, которые могут привести к превышению предельного объема бюджетного дефицита, могут осуществляться только при наличии дополнительного источника дохода или за счет сокращения других расходов.

Доходы и расходы

В 2022 году доходы консолидированного бюджета прогнозируются на уровне 254,6 трлн сумов, или 30,3% ВВП.
Доходы государственного бюджета определяются в размере 199,5 трлн сумов или 23,8% ВВП.
Доходы государственных целевых фондов запланированы в размере 31,9 трлн сумов, расходы – 58,7 трлн сумов.
Расходы Госбюджета на социальную сферу составят:
на образование - 46,9 трлн сумов;
на здравоохранение - 22,8 трлн сумов;
на культуру и спорт - 3,4 трлн сумов;
на науку - 1,5 трлн сумов.

Нововведения на 2022 год

Распорядители бюджетных средств первого уровня вправе направлять до 10% предельных ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета на основании постановления Кабинета Министров подведомственным организациям, финансируемым из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и Ташкента.
Законом внесены существенные изменения в налоговую политику. При этом предусматривается поддержка и развитие отраслей производства, имеющих значительную долю в валовом внутреннем продукте (ВВП).
Внедряется порядок, согласно которому ремонт территорий, прилегающих к многоквартирному жилому фонду, и капитальный ремонт тепловых сетей и котельного оборудования теплоснабжающих организаций, входящих в систему Минжилкомхоза финансируются из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета Ташкента.
В связи с дальнейшим расширением полномочий местных Кенгашей в формировании бюджета 5 процентов утвержденных расходов соответствующих бюджетов всех районов (городов) республики направляется на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.
Кроме того, не менее 30% дополнительных средств бюджетов всех районов (городов) республики направляется на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.
В частности, предусмотрены средства открытого бюджета, "Фонда гражданских инициатив" в размере 1 трлн 553 млрд сумов.

Как был исполнен бюджет за 9 месяцев прошлого года

За отчетный период доходная часть местных бюджетов исполнена на 120% по отношению к прогнозу и составила 25 трлн 495 млрд сумов, расходная часть - на 104% по отношению к плану и составила 46 трлн 497 млрд сумов.
Показатель доходов местных бюджетов выполнен на уровне более 6 трлн 385 млрд сумов. Это позволило обеспечить социальную защиту населения и сократить бедность, своевременно осуществлять выплаты заработной платы и приравненных к ней выплат, социальных пособий, материальной помощи и компенсаций.
Отмечалось, что в отчетном периоде на социальную сферу из Государственного бюджета выделены средства в размере 64 трлн 38 млрд сумов или 49,2% общих расходов
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