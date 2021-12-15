Экономика
В Узбекистане представили новые купюры — фото
22:28 15.12.2021 (обновлено: 22:39 15.12.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Купюры аналогичного достоинства образца прошлых лет будут находиться в обращении наряду с новыми.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Узбекистане планируется выпустить новые денежные купюры достоинством 50 000 и 100 000 сумов, сообщает Центробанк.
По данным финансового регулятора, банкноты поступят в обращение уже 22 декабря этого года.
“Центральный банк сообщает о принятие решения о выпуске в обращение новых образцов денежных знаков номиналами 50 000 сумов и 100 000 сумов в виде банкнот с 22 декабря 2021 года”, — говорится в сообщении.
Тематика новых купюр посвящена “Великому шелковому пути” и истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей.
© Пресс-служба ЦБ УзбекистанаЛицевая сторона новой купюры в 50 000 сумов
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© Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Лицевая сторона новой купюры в 50 000 сумов
© Пресс-служба ЦБ УзбекистанаОборотная сторона новой купюры в 50 000 сумов
2/2
© Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Оборотная сторона новой купюры в 50 000 сумов
1/2
© Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Лицевая сторона новой купюры в 50 000 сумов
2/2
© Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Оборотная сторона новой купюры в 50 000 сумов
Так на лицевой стороне банкноты номиналом в 50 000 сумов изображен мавзолей ат-Термизи в Сурхандарьинской области, датируемый XI-XII веками. На оборотной стороне — археологический комплекс Фаязтепа той же области, относящийся к III-I векам до нашей эры.
Преобладающий цвет купюры фиолетовый в сочетании с другими цветами.
© Пресс-служба ЦБ УзбекистанаЛицевая сторона новой купюры в 100 000 сумов
1/2
© Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Лицевая сторона новой купюры в 100 000 сумов
© Пресс-служба ЦБ УзбекистанаОборотная сторона новой купюры в 100 000 сумов
2/2
© Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Оборотная сторона новой купюры в 100 000 сумов
1/2
© Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Лицевая сторона новой купюры в 100 000 сумов
2/2
© Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Оборотная сторона новой купюры в 100 000 сумов
На лицевой стороне банкноты в 100 000 сумов расположен музей под открытым небом Ичан-Кала - исторический городок внутри Хивы, Хорезмская область. На обороте — крепость Ангкакала той же области, относящийся к III-IV векам.
Преобладающий цвет – желтый.
С правой стороны лицевой части обеих банкнот расположен локальный водяной знак в виде верблюда – символа древнего “Великого шелкового пути”.
Отдельно отмечается, что купюры аналогичного достоинства образца 2017-го и 2019-го годов не теряет свою платежеспособность и будут находиться в обращении наряду с новыми.