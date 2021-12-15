https://uz.sputniknews.ru/20211215/v-uzbekistane-prezentoval-novye-kupyury--foto-21809480.html

В Узбекистане представили новые купюры — фото

В Узбекистане представили новые купюры — фото

Купюры аналогичного достоинства образца прошлых лет будут находиться в обращении наряду с новыми.

2021-12-15T22:28+0500

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экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Узбекистане планируется выпустить новые денежные купюры достоинством 50 000 и 100 000 сумов, сообщает Центробанк.По данным финансового регулятора, банкноты поступят в обращение уже 22 декабря этого года.Тематика новых купюр посвящена “Великому шелковому пути” и истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей.Так на лицевой стороне банкноты номиналом в 50 000 сумов изображен мавзолей ат-Термизи в Сурхандарьинской области, датируемый XI-XII веками. На оборотной стороне — археологический комплекс Фаязтепа той же области, относящийся к III-I векам до нашей эры.Преобладающий цвет купюры фиолетовый в сочетании с другими цветами.На лицевой стороне банкноты в 100 000 сумов расположен музей под открытым небом Ичан-Кала - исторический городок внутри Хивы, Хорезмская область. На обороте — крепость Ангкакала той же области, относящийся к III-IV векам.Преобладающий цвет – желтый.С правой стороны лицевой части обеих банкнот расположен локальный водяной знак в виде верблюда – символа древнего “Великого шелкового пути”.Отдельно отмечается, что купюры аналогичного достоинства образца 2017-го и 2019-го годов не теряет свою платежеспособность и будут находиться в обращении наряду с новыми.

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