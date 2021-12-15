https://uz.sputniknews.ru/20211215/v-voorujennyx-silax-uzbekistana-poyavitsya-novyy-nagrudnyy-znak-otlichiya-21804229.html

В вооруженных силах Узбекистана появится новый нагрудный знак отличия

В вооруженных силах Узбекистана появится новый нагрудный знак отличия

В соответствии с постановлением президента, утверждены вид и описание знака отличия, а также положение о порядке проведения интенсивных испытаний и награждения военнослужащих республики этим нагрудным знаком.

2021-12-15T17:10+0500

2021-12-15T17:10+0500

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общество

военнослужащие

нагрудный знак

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В вооруженных силах Узбекистана появится новый знак отличия. Об этом стало известно из постановления президента "О дополнительных мерах по организации физической подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Республики Узбекистан на высоком уровне".В Узбекистане учрежден новый нагрудный знак >>В соответствии с документом, утверждены вид и описание знака отличия "Довюрак жангчи", а также положение о порядке проведения интенсивных испытаний и награждения военнослужащих республики знаком отличия "Довюрак жангчи". Для принятия участия в интенсивных испытаниях, военнослужащим необходимо до 15 августа каждого года обратиться с рапортом к своему командиру. До 25 августа общее собрание воинской части будет проводить смотр потенциальных кандидатов. В случае одобрения, военнослужащие смогут принять участие в соревнованиях в период с 15 по 30 сентября. Список участников, успешно прошедших интенсивные испытания, определится в срок до 30 сентября. "Гордость махалли": в Узбекистане появится новая награда >>>Церемонию награждения самых лучших военнослужащих новым нагрудным знаком отличия планируется проводить до 1 ноября. Отмечается, что участники, не согласные с итогами, смогут обратиться с апелляционной жалобой в спецкомиссии в течение суток со дня объявления результатов.Присужденный военнослужащим знак отличия "Довюрак жангчи" сохраняется за ними на весь период служебной деятельности. Его необходимо носить на правой стороне груди.Читайте также:Министру здравоохранения РФ вручили нагрудный знак "Мехр саховат" >>Президент наградил выдающихся профессионалов своего дела >>

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военнослужащие, нагрудный знак