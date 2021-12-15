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Видео: почему Школу по Центральной Азии проводят в Ташкенте — мнение эксперта
Видео: почему Школу по Центральной Азии проводят в Ташкенте — мнение эксперта
Цель экспертных дискуссий — выстраивание диалога, сотрудничество, партнерство и совместная выработка решений и ответов на текущие вызовы безопасности и развития в регионе.
2021-12-15T13:10+0500
2021-12-15T13:10+0500
общество
ташкент
центральная азия
видеоролик
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Узбекистане стартовала школа по Центральной Азии. Для участия в ней в Ташкент прибыли ведущие российские политологи. Они поделятся мнением о том, как поддержать безопасность в регионе и какую роль в этом процессе сыграет сотрудничество стран Центральной Азии.Научный руководитель "Школы по Центральной Азии" Станислав Притчин объяснил, почему решено было собраться именно в Ташкенте.Во многом Узбекистан сейчас является центром притяжения и интеграции в регионе. Цель экспертных дискуссий — выстраивание диалога, сотрудничество, партнерство и совместная выработка решений и ответов на текущие вызовы безопасности и развития в регионе.По мнению заведующего отделением Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, нужно подождать, посмотреть, как будет складываться политика талибов* по отношению к иностранцам, которые с оружием в руках находятся на территории Афганистана. Именно такую политику исповедует Ташкент: надо подождать, не делать резких движений.Эксперт считает, что по мере того, как власть талибов* будет укрепляться, необходимость в партнерстве с различными террористическими организациями для них будет отпадать.* — члены организации, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность
ташкент
центральная азия
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ташкент, центральная азия, видеоролик, мнение эксперта, видео

Видео: почему Школу по Центральной Азии проводят в Ташкенте — мнение эксперта

13:10 15.12.2021
© Sputnik
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Цель экспертных дискуссий — выстраивание диалога, сотрудничество, партнерство и совместная выработка решений и ответов на текущие вызовы безопасности и развития в регионе.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Узбекистане стартовала школа по Центральной Азии. Для участия в ней в Ташкент прибыли ведущие российские политологи. Они поделятся мнением о том, как поддержать безопасность в регионе и какую роль в этом процессе сыграет сотрудничество стран Центральной Азии.
Научный руководитель "Школы по Центральной Азии" Станислав Притчин объяснил, почему решено было собраться именно в Ташкенте.
Во многом Узбекистан сейчас является центром притяжения и интеграции в регионе. Цель экспертных дискуссий — выстраивание диалога, сотрудничество, партнерство и совместная выработка решений и ответов на текущие вызовы безопасности и развития в регионе.
По мнению заведующего отделением Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, нужно подождать, посмотреть, как будет складываться политика талибов* по отношению к иностранцам, которые с оружием в руках находятся на территории Афганистана. Именно такую политику исповедует Ташкент: надо подождать, не делать резких движений.
Необходимо, чтобы все шаги и действия по отношению к новой власти в Афганистане опирались на серьезный анализ ситуации, знание того, что там происходит, а не на какие-то импульсы.
Андрей Грозин - Sputnik Узбекистан
Андрей Грозин
Заведующий отделением Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ
Эксперт считает, что по мере того, как власть талибов* будет укрепляться, необходимость в партнерстве с различными террористическими организациями для них будет отпадать.
* — члены организации, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность
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