https://uz.sputniknews.ru/20211215/video-pochemu-shkolu-po-tsentralnoy-azii-provodyat-v-tashkente--mnenie-eksperta-21799895.html

Видео: почему Школу по Центральной Азии проводят в Ташкенте — мнение эксперта

Видео: почему Школу по Центральной Азии проводят в Ташкенте — мнение эксперта

Цель экспертных дискуссий — выстраивание диалога, сотрудничество, партнерство и совместная выработка решений и ответов на текущие вызовы безопасности и развития в регионе.

2021-12-15T13:10+0500

2021-12-15T13:10+0500

2021-12-15T13:10+0500

общество

ташкент

центральная азия

видеоролик

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Узбекистане стартовала школа по Центральной Азии. Для участия в ней в Ташкент прибыли ведущие российские политологи. Они поделятся мнением о том, как поддержать безопасность в регионе и какую роль в этом процессе сыграет сотрудничество стран Центральной Азии.Научный руководитель "Школы по Центральной Азии" Станислав Притчин объяснил, почему решено было собраться именно в Ташкенте.Во многом Узбекистан сейчас является центром притяжения и интеграции в регионе. Цель экспертных дискуссий — выстраивание диалога, сотрудничество, партнерство и совместная выработка решений и ответов на текущие вызовы безопасности и развития в регионе.По мнению заведующего отделением Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, нужно подождать, посмотреть, как будет складываться политика талибов* по отношению к иностранцам, которые с оружием в руках находятся на территории Афганистана. Именно такую политику исповедует Ташкент: надо подождать, не делать резких движений.Эксперт считает, что по мере того, как власть талибов* будет укрепляться, необходимость в партнерстве с различными террористическими организациями для них будет отпадать.* — члены организации, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность

ташкент

центральная азия

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ташкент, центральная азия, видеоролик, мнение эксперта, видео