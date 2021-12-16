https://uz.sputniknews.ru/20211216/21791331.html

Любимые блюда королевы и тайный рецепт от ее повара

Любимые блюда королевы и тайный рецепт от ее повара

Британская королевская семья в еде строго придерживается традиций. Какое же блюдо любит Ее Величество? Личный повар Елизаветы II рассказал об ее предпочтениях и раскрыл рецепт ее любимого блюда.

2021-12-16T07:00+0500

2021-12-16T07:00+0500

2021-12-16T07:00+0500

это интересно

повара

рецепт

королева елизавета

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Бывший повар британской королевской семьи Даррен МакГрейди в эфире программы Today рассказал о том, что Ее Величество предпочитает из еды.По его словам, королева в еде непривередлива, но строго придерживается четких правил.Елизавета II ест только сезонные и органические фрукты и овощи. Летом это может быть клубника, зимой — клюква.Конечно, в королевском дворце строго соблюдают давнюю английскую традицию – послеобеденный чай. Где бы ни находилась Елизавета II, она никогда не пропускает "файф-о-клок" и всегда пьет чай с бергамотом и закусывает свежими булочками со сливками и джемом.Бывший придворный повар раскрыл тайный рецепт любимого лакомства королевы — шоколадного мусса.По словам МакГрейди, этот десерт идеально подходит для королевского образа жизни.Даррен МакГрейди был личным поваром Елизаветы II с 1982 по 1993 годы. Также он работал поваром у принцессы Дианы, принца Гарри и принца Уильяма и руководил кухней во время государственных визитов в Великобританию нескольких президентов США: Рональда Рейгана, Билла Клинтона, Джеральда Форда и Джорджа Буша-младшего и старшего.Рецепт королевского шоколадного мусса с вискиСпособ его приготовления бывший шеф-повар Ее Величества МакГрейди показал на видео, опубликованном в YouTube, итак.Ингредиенты: 160 г темного шоколада; 270 мл жирных сливок; 5 яичных желтков; 5 яичных белков; 1 чайная ложка растворимого кофе; 2 чайных ложки виски; 1 столовая ложка кипятка.Для начала необходимо растопить 170 граммов темного шоколада. В отдельную плошку с чайной ложкой быстрорастворимого кофе добавляется сначала разогретая до кипения вода, а затем две чайные ложки хорошего виски. Получившаяся смесь и пять яичных желтков выливают в растаявший шоколад и тщательно перемешивают. Теперь следует добавить в мусс 300 миллилитров взбитых жирных сливок и яичные белки. Для завершения приготовления блюдо ставят в холодильник на три часа.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

повара, рецепт, королева елизавета