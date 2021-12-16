Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
Любимые блюда королевы и тайный рецепт от ее повара
© AFP / POOL / Jane BarlowКоролева Великобритании Елизавета II
© AFP / POOL / Jane Barlow
Британская королевская семья в еде строго придерживается традиций. Какое же блюдо любит Ее Величество? Личный повар Елизаветы II рассказал об ее предпочтениях и раскрыл рецепт ее любимого блюда.
Бывший повар британской королевской семьи Даррен МакГрейди в эфире программы Today рассказал о том, что Ее Величество предпочитает из еды.
По его словам, королева в еде непривередлива, но строго придерживается четких правил.
"Она скорее "бережливый" едок, а не "гурман", но у нее есть особые правила в отношении фруктов, которые она будет и не будет есть".
Елизавета II ест только сезонные и органические фрукты и овощи. Летом это может быть клубника, зимой — клюква.
"Летом вы можете отправлять королеве клубнику хоть каждый день, но только попробуйте включить ее в зимнее меню, тут же попадете в немилость. Со словами "не смей присылать мне генетически модифицированную клубнику" она вычеркнет ее из списка".
Конечно, в королевском дворце строго соблюдают давнюю английскую традицию – послеобеденный чай. Где бы ни находилась Елизавета II, она никогда не пропускает "файф-о-клок" и всегда пьет чай с бергамотом и закусывает свежими булочками со сливками и джемом.
Бывший придворный повар раскрыл тайный рецепт любимого лакомства королевы — шоколадного мусса.
По словам МакГрейди, этот десерт идеально подходит для королевского образа жизни.
"Его всегда можно взять с собой на пикник. Ведь из нас никто не знал, будет ли обед в замке или королева устроит барбекю на холмах. Нам приходилось готовиться и к тому, и к другому" — объяснил повар.
Даррен МакГрейди был личным поваром Елизаветы II с 1982 по 1993 годы.
© Randy Shropshire / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / via AFPБывший повар британской королевской семьи Даррен МакГрейди
Бывший повар британской королевской семьи Даррен МакГрейди
© Randy Shropshire / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / via AFP
Также он работал поваром у принцессы Дианы, принца Гарри и принца Уильяма и руководил кухней во время государственных визитов в Великобританию нескольких президентов США: Рональда Рейгана, Билла Клинтона, Джеральда Форда и Джорджа Буша-младшего и старшего.
Рецепт королевского шоколадного мусса с виски
Способ его приготовления бывший шеф-повар Ее Величества МакГрейди показал на видео, опубликованном в YouTube, итак.
Ингредиенты: 160 г темного шоколада; 270 мл жирных сливок; 5 яичных желтков; 5 яичных белков; 1 чайная ложка растворимого кофе; 2 чайных ложки виски; 1 столовая ложка кипятка.
Для начала необходимо растопить 170 граммов темного шоколада.
В отдельную плошку с чайной ложкой быстрорастворимого кофе добавляется сначала разогретая до кипения вода, а затем две чайные ложки хорошего виски.
Получившаяся смесь и пять яичных желтков выливают в растаявший шоколад и тщательно перемешивают.
Теперь следует добавить в мусс 300 миллилитров взбитых жирных сливок и яичные белки.
Для завершения приготовления блюдо ставят в холодильник на три часа.