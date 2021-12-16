https://uz.sputniknews.ru/20211216/21811377.html

RT запускает круглосуточный канал на немецком языке

RT запускает круглосуточный канал на немецком языке

В эфире новостного канала RT DE будут транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. 16.12.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. RT запускает новый круглосуточный телеканал на немецком языке - RT DE, его студии расположены в Берлине и Москве. Об этом сообщил телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян.В прямом эфире канала будут транслироваться новости, а также ток-шоу и документальные фильмы.Известно, что вещание планируется распространять на Европу, включая страны с большой немецкоязычной аудиторией: Германия, Австрия и Швейцария.Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что работники телеканала сделают все возможное для того, чтобы не разочаровать публику на немецком языке.Как сообщила руководитель RT DE Динара Токтосунова, интерес к RT в Германии растет. "Нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия и какая она изнутри", - отметила она.В сетке вещания уже заявлены программы — аналитическая Fasbenders Woche ("Неделя Фасбендера") с известным немецким журналистом Томасом Фасбендером и кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus ("Картофельное пюре").Помимо этого, к команде RT DE присоединился известный немецкий медиаменеджер, продюсер и писатель Оливер Брендель.Симоньян: закрытие немецких YouTube-каналов RT — объявление медийной войны России >>По данным RT, запуску телеканала RT DE предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ. В докладе МВД о работе немецкой контрразведки 2020-го RT упоминался в разделе "Шпионаж и прочая разведывательная деятельность". Тогда глава бундестага Вольфганг Шойбле завил, что с помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями.В августе 2021-го RT DE был предоставлен официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, сославшись на "информацию и анализ немецких властей". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Телеканал обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.АНО "ТВ-Новости" получила лицензию в Сербии на кабельное и спутниковое вещание телеканала RT на немецком языке (RT DE) в странах Европы на основании Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Согласно документу, телеканал, находящийся в юрисдикции (имеющий лицензию) одной из стран, подписавших конвенцию, может осуществлять телевизионное вещание в 33 европейских странах, ее ратифицировавших.RT включает в себя девять телеканалов, которые вещают более чем в 100 странах мира, онлайн-порталы на шести языках, а также международное видеоагентство Ruptly.

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