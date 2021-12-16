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К детям мигрантов приехал Дед Мороз - видео
К детям мигрантов приехал Дед Мороз - видео
В лагере мигрантов на границе Беларуси и Польши сейчас живут около 800 беженцев, 40% из них - женщины и дети.
2021-12-16T14:03+0500
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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. В транспортно-логистический центр "Брузги", где временно размещены мигранты, приехали Дед Мороз со Снегурочкой, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Аниматоры в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, Крокодила Гены, Льва и Чебурашки помогали раздавать обед, а потом подарили детям сладкие подарки. Как отмечают корреспонденты Sputnik, большинство детей раньше не видели этих сказочных персонажей.Больше всего малышей впечатлили Дед Мороз и Снегурочка, к остальным ростовым куклам дети не проявляли такого активного интереса, сообщает корреспондент.Организовали сказку для юных мигрантов Белорусский республиканский союз молодежи и молодежное крыло минской городской организации "Белорусского союза женщин". "Эти дети нам не чужие. Для каждого из них мы подготовили подарок. Таким образом мы пытаемся хоть как-то скрасить жизнь этих детей, привнести в нее праздничные краски, поднять им настроение. Также мы хотим познакомить их с культурой празднования Нового года у нас в стране", - рассказала журналистам представитель организации Ирина Король. По данным представителя Совета Республики Игоря Гедича, в лагере мигрантов сейчас живет около 800 человек, около 40% из них - это женщины и дети.Детский досуг Одно из самых популярных развлечений в центре - в который с удовольствием играют и дети, и взрослые.Чтобы помочь юным мигрантам пережить сложную ситуацию, Белорусское Общество Красного Креста организовало даже клоунотерапию. Кроме того, специалисты-психологи и представители ЮНИСЕФ изучают возможность обучения детей в "Брузги" и организовать кружки по интересам.Читайте также: Сколько гуманитарки белорусы передали беженцам
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беларусь, мигранты, польша, дети, дед мороз

К детям мигрантов приехал Дед Мороз - видео

14:03 16.12.2021 (обновлено: 14:19 16.12.2021)
© Sputnik / Инна ГришукВ ТЛЦ к детям мигрантов приехали Дед Мороз и Снегурочка
В ТЛЦ к детям мигрантов приехали Дед Мороз и Снегурочка - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Инна Гришук
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В лагере мигрантов на границе Беларуси и Польши сейчас живут около 800 беженцев, 40% из них - женщины и дети.
ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. В транспортно-логистический центр "Брузги", где временно размещены мигранты, приехали Дед Мороз со Снегурочкой, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.
Аниматоры в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, Крокодила Гены, Льва и Чебурашки помогали раздавать обед, а потом подарили детям сладкие подарки. Как отмечают корреспонденты Sputnik, большинство детей раньше не видели этих сказочных персонажей.
Больше всего малышей впечатлили Дед Мороз и Снегурочка, к остальным ростовым куклам дети не проявляли такого активного интереса, сообщает корреспондент.
Организовали сказку для юных мигрантов Белорусский республиканский союз молодежи и молодежное крыло минской городской организации "Белорусского союза женщин".
"Эти дети нам не чужие. Для каждого из них мы подготовили подарок. Таким образом мы пытаемся хоть как-то скрасить жизнь этих детей, привнести в нее праздничные краски, поднять им настроение. Также мы хотим познакомить их с культурой празднования Нового года у нас в стране", - рассказала журналистам представитель организации Ирина Король.

"Сейчас мы активно поздравляем наших детей с новогодними праздниками и все-таки нужно не оставлять в стороне детей, которые находятся здесь, в лагере. Поэтому мы решили организовать культурное мероприятие со сказочными персонажами", - рассказал корреспонденту Sputnik Беларусь руководитель Минской городской организации БРСМ Роман Бондарук.

По данным представителя Совета Республики Игоря Гедича, в лагере мигрантов сейчас живет около 800 человек, около 40% из них - это женщины и дети.

Детский досуг

Одно из самых популярных развлечений в центре - в который с удовольствием играют и дети, и взрослые.
Чтобы помочь юным мигрантам пережить сложную ситуацию, Белорусское Общество Красного Креста организовало даже клоунотерапию.
Кроме того, специалисты-психологи и представители ЮНИСЕФ изучают возможность обучения детей в "Брузги" и организовать кружки по интересам.
Читайте также: Сколько гуманитарки белорусы передали беженцам
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